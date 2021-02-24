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Найманці РФ відкривали вогонь з СПГ і дистанційно мінували Хутір Вільний: унаслідок важких поранень помер цивільний, - штаб ОС

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Найманці РФ відкривали вогонь з СПГ і дистанційно мінували Хутір Вільний: унаслідок важких поранень помер цивільний, - штаб ОС

23 лютого збройні формування РФ вчергове цинічно порушили режим припинення вогню і, крім обстрілів позицій ЗСУ із забороненого озброєння, відкрили вогонь по Хутору Вільному. Від травм, зазнаних унаслідок вибуху міни, помер цивільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та, крім обстрілів наших позицій із забороненого озброєння, відкрили вогонь і по Хутору Вільному, що на Луганщині.

Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець, 1947 року народження. Приблизно о 17:25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік зазнав важких множинних поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першу медичну допомогу постраждалому було надано військовими медиками, після чого його було доправлено до лікувального закладу.

"Медики декілька годин поспіль намагалися врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер", - повідомили в штабі.

"Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей.

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Зібрані в повному обсязі матеріали будуть спрямовані до СВ СБУ м. Сєверодонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258 КК України – терористичний акт", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ відкривали вогонь з СПГ і дистанційно мінували Хутір Вільний: унаслідок важких поранень помер цивільний, - штаб ОС 01

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Бывает. Издержки перемирия. Наемники РФ открывали огонь из СПГ и дистанционно минировали Хутор Вильный: в результате тяжелых ранений скончался гражданский, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9091
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24.02.2021 08:34 Відповісти
Вони зацікавлені не в ескалації конфлікту, а в ліквідації українського народу та української держави. Час це усвідомити і відповідно вибудовувати свою стратегію, щоб вижити. Тут уже не до сентиментів.
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24.02.2021 08:38 Відповісти
СЛУГИ ВСЕРЕДИНІ САДЯТЬ ПАТРІОТІВ В ТЮРМИ, ЇХ ХАЗЯЇ ЗОВНІ НА ФРОНТІ ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ, ТАКИЙ ЗАДУМ ВОРОГА.
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24.02.2021 09:12 Відповісти
Вот тебе и перемирие, Зеля
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24.02.2021 08:47 Відповісти
Сами себе создают фронт работ. После полного освобождения Донбасса, бывшие боевики будут принудительно заниматься в первую очередь разминированием.
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24.02.2021 08:51 Відповісти
Я теперь понимаю почему Рабинович обещал обострение на Донбассе. Кремль назначил Жопоблок и его телеканалы представителями ДЛНР которые планирует навязать Украине, так или иначе присоединить чтобы хвост вилял собакой.
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24.02.2021 08:59 Відповісти
А, что там с расследованием гибели троих военных от подрыва на прошлой неделе, или уже забыли?
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24.02.2021 09:01 Відповісти
Просили путина ввести войска? Получите, распишитесь
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24.02.2021 09:40 Відповісти
Совершенно верно!
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24.02.2021 09:59 Відповісти
 
 