За добу у світі виявили 371,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 112,6 млн
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Станом на ранок 24 лютого у світі зареєстрували 371 151 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 267 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 112 660 052 випадки інфікування, з них 371 151 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 496 901 особа, з них 10 267 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 88,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9-ту.
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