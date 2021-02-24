У законопроєкті про порядок призначення глав НАБУ і ДБР немає жодної норми про звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт "Про внесення змін до статті 85 і 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів НАБУ і ДБР) не містить норми, яка б передбачала обов'язкове звільнення конкретно директора НАБУ Артема Ситника.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

"Окремо хочу розвінчати чисельні міфи та чутки – у нашому законопроєкті не міститься жодної норми, яка б передбачала обов’язкове звільнення конкретно Артема Ситника. Звісно, таке звільнення можливе, тому що всі посадовці не є вічними, але вже точно не закладене у проєкті закону. Все інше – це лише "демонізація" законопроєкту з боку людей, які явно лобіюють свої інтереси, які, вочевидь, не перетинаються з інтересами держави", - сказала Кравчук.

При цьому парламентарка зазначила, що на сьогодні існує, фактично, "діра" у законодавстві стосовно призначення та звільнення директора НАБУ.

"Це було спровоковано ще попередніми Президентом та парламентом, які вписали у закон про НАБУ окремі неконституційні норми. Через це наразі маємо часткову правову невизначеність стосовно антикорупційних інституцій, а від цього страждає антикорупційна політика держави в цілому", - додала Кравчук.

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"Ми пропонуємо зміни до Конституції, що дозволять зробити процедуру призначення і звільнення Директора НАБУ чіткою та прозорою, з дотриманням принципу стримувань і противаг. Передбачається, що Президент призначатиме та звільнятиме Директора Бюро, отримуючи на це згоду парламенту. Також у Конституції закріплюється, що на посаду Директора НАБУ проводиться конкурс, це буде найкращим інструментом захисту незалежності Бюро. Але і після результатів проведення конкурсу, Президенту необхідна буде згода парламенту, щоб запобігти призначенню або звільненню особи з посади Директора без належних підстав. Такий спосіб виключає і саму можливість тиску на Директора НАБУ під час здійснення його повноважень. Так ми виключаємо можливі корупціногенні фактори", - акцентувала Кравчук.