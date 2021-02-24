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Аби не потрапити до "помаранчевої" зони влада Києва планує провести ревізію ліжко-місць і госпітальних баз, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Аби не потрапити до

Влада Києва проведе ревізію ліжко-місць і госпітальних баз. У місті зростає кількість випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, за останні три доби спостерігається зростання захворюваності, саме госпіталізацій, на 10%.

"Тому сьогодні спостерігаємо прогнозоване зростання захворюваності, зокрема в Києві", - розповів він.

Рубан зазначив, що з метою непотрапляння до "помаранчевої" зони Київ готується проводити ревізію ліжко-місць, госпітальних баз і певні профілактично-епідеміологічні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан розповів, у яких випадках категорично не можна вакцинуватися проти COVID-19

Нагадаємо, в Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Автор: Наталя Джума
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