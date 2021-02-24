Зафіксовано хакерську кібератаку на систему документообігу держорганів, пов'язану зі шпигунськими угрупованнями РФ, - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України зафіксував спроби поширення шкідливих документів через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів, оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості органів державної влади.

Шкідливі документи містили макрос, який під час відкриття файлів приховано завантажував програму для віддаленого управління комп’ютером. Способи та засоби реалізації цієї кібератаки дозволяють пов’язати її з одним із хакерських шпигунських угруповань з Російської Федерації.

За сценарієм атака належить до так званих supply chain attack. Це атака на ланцюжок поставок, під час якої атакуючі намагаються отримати доступ до цільової організації не напряму, а через вразливості в інструментах і сервісах, які вона використовує.

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Найвідомішими та наймасштабнішими атаками такого типу стали NotPetya, спрямована на пошкодження української інфраструктури у 2017 році, та Solorigate – кібершпигунська операція Російської Федерації 2020-2021 року, яку нині розслідують у США. У цих випадках шкідливий програмний код поширювався через поширене програмне забезпечення (МЕДОК в Україні та продукти Solarwinds в США), яке було скомпрометовано атакуючими.