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Росія (47144) РНБО (1717) хакер (825)

Зафіксовано хакерську кібератаку на систему документообігу держорганів, пов'язану зі шпигунськими угрупованнями РФ, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Події Технології

Зафіксовано хакерську кібератаку на систему документообігу держорганів, пов'язану зі шпигунськими угрупованнями РФ, - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України зафіксував спроби поширення шкідливих документів через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів, оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості органів державної влади.

Шкідливі документи містили макрос, який під час відкриття файлів приховано завантажував програму для віддаленого управління комп’ютером. Способи та засоби реалізації цієї кібератаки дозволяють пов’язати її з одним із хакерських шпигунських угруповань з Російської Федерації.

За сценарієм атака належить до так званих supply chain attack. Це атака на ланцюжок поставок, під час якої атакуючі намагаються отримати доступ до цільової організації не напряму, а через вразливості в інструментах і сервісах, які вона використовує.

Також дивіться: Викрито хакерів, які зламували месенджери чиновників Київщини, їхньою основною клієнтурою були громадяни РФ і "приватні детективи", - СБУ. ФОТОрепортаж

Найвідомішими та наймасштабнішими атаками такого типу стали NotPetya, спрямована на пошкодження української інфраструктури у 2017 році, та Solorigate – кібершпигунська операція Російської Федерації 2020-2021 року, яку нині розслідують у США. У цих випадках шкідливий програмний код поширювався через поширене програмне забезпечення (МЕДОК в Україні та продукти Solarwinds в США), яке було скомпрометовано атакуючими.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
У ермака поинтересуйтесь. Наверняка ему известны все ответы на все вопросы.
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24.02.2021 09:53
+1
всё что может страна многомилионных очковых сортиров и её граждане - это гадить повсеместно.......
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24.02.2021 09:55
+1
Хтось ще хоче собі електронний паспорт, якого ще не має в жодній країні світу?
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24.02.2021 10:00
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Кацапи? Та нє, вони ж в біндєравскай мовє ні в зуб ногою.
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24.02.2021 09:53 Відповісти
Об твій нік мона язик зламати. Зафиксирована связанная со шпионскими группировками РФ хакерская кибератака на систему документооборота госорганов, - СНБО - Цензор.НЕТ 7664
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24.02.2021 09:56 Відповісти
😁
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24.02.2021 10:05 Відповісти
У ермака поинтересуйтесь. Наверняка ему известны все ответы на все вопросы.
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24.02.2021 09:53 Відповісти
всё что может страна многомилионных очковых сортиров и её граждане - это гадить повсеместно.......
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24.02.2021 09:55 Відповісти
Хтось ще хоче собі електронний паспорт, якого ще не має в жодній країні світу?
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24.02.2021 10:00 Відповісти
От що чекати,га? Відрубати паРашку від нету,свіфту і т.д. у них там чебурнет буде.
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24.02.2021 10:02 Відповісти
Короче - если мне приходит платежка по погашению долга, то можно не платить т.к это - несуществующий долг, связанная со шпионскими группировками РФ хакерская кибератака
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24.02.2021 10:07 Відповісти
Шо, опять?
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24.02.2021 12:05 Відповісти
Дія збирає дані для кацхакерів.
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24.02.2021 12:33 Відповісти
 
 