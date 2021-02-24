Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов. ВIДЕО
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Україна готова до випробувань спрею від COVID-19 індійського виробництва. Завершення клінічних випробувань очікується у вересні-жовтні цього року.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МОЗ, в ході переговорів з компанією Bharat Biotech погодили участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини.
"Прийшли до обопільної згоди на готовність виробника і України на участь в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини, яку вони виготовили, в формі назального спрею або крапель", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що це новий продукт і зараз стартує перша стадія клінічних випробувань.
"Можемо частину клінічних досліджень провести в Україні. Завершити всі клінічні випробування вони планують до вересня-жовтня цього року", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
а можна на моїх дітях її випробувати?
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так как это слишком дорогое удовольствие для зеЛохов 😁
По последним президентским выборам, таких 73%.
Рай для испытателей вакцин ....
Но вот "бубочку" называют г*вном таки от чистого сердца, равно как и ЗЕбилов называют ЗЕбилами...
Експеременти над "лабораторним" нарідом.
Ще й бабло на відкатах зрубить, правнукам вистачить.
Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно.
* https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf контракт с ЕС 300 млн. доз (анг. 54 стр.)
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/SupplierAttachment/77bb967f-0194-452a-bdae-9999aecc753d контракт с Великобританией 100 млн. доз (анг. 41 стр.)
Или помогут. Ты чем дальше, тем ближе к черте, за которой мрак, бездна.
И тебе помочь ее преступить найдется ой как много желающих
Ты слушал Паваротти?
Нет. Мне Абрам напел. 😄
Это анекдот не про Мойшу
Это анекдот про индийский "COVISHIELD" который по словам "юрЫста" Зеленского создан "на основе AstraZeneca "
тут более подробно
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Де,блть,хоч одна доза цієї вакцини?
Це ж просто ********* і борзота космічного масштабу!
Чого про це ніхто особливо не говорить і не згадує?