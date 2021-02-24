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Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна готова до випробувань спрею від COVID-19 індійського виробництва. Завершення клінічних випробувань очікується у вересні-жовтні цього року.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, в ході переговорів з компанією Bharat Biotech погодили участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини.

"Прийшли до обопільної згоди на готовність виробника і України на участь в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини, яку вони виготовили, в формі назального спрею або крапель", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що це новий продукт і зараз стартує перша стадія клінічних випробувань.

Також читайте: Імунітет після вакцини проти COVID-19 діє мінімум 12 місяців, - Ляшко

"Можемо частину клінічних досліджень провести в Україні. Завершити всі клінічні випробування вони планують до вересня-жовтня цього року", - додав Степанов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
За обезьян Грин Пис может спросить, а у нас 73% за которых никто не спросит, еще и откаты за испытание вакцины получить можно...
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24.02.2021 10:15
+24
На мавпах індійці випробовувати свою вакцину не бажають. . .
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24.02.2021 10:12
+21
Вчера анонсировали что Украина уже с сегодняшнего дня начинает испытание Индийского Ковишилда на своих гражданах.
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24.02.2021 10:11
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Вчера анонсировали что Украина уже с сегодняшнего дня начинает испытание Индийского Ковишилда на своих гражданах.
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24.02.2021 10:11 Відповісти
НЕХАЙ НА СОБІ ВИИПРОБОВУЮТЬ КОЗЛИ, ЗНАЙШЛИ ПІДОСЛІДНИХ СВИНОК.
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24.02.2021 14:36 Відповісти
На мавпах індійці випробовувати свою вакцину не бажають. . .
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24.02.2021 10:12 Відповісти
Акакакяразніца, мавпа це буде чи український середньостатистичний зубожілий шимпанЗе!?
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24.02.2021 10:14 Відповісти
ЗАСПОКЙСЯ АСКЕНАЗІ НЕ ДУРНІШІ ЗА ТЕБЕ БАРИГУ ПАРХАТОГО, ТИ МАБУТЬ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ВИПРОБУВАНЯ ПОЧАВ МУТУВАТИ ОТ МУТУЙДУРКУЙ.
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24.02.2021 14:45 Відповісти
Больше капса, тєлєпєнь! 😁
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24.02.2021 16:01 Відповісти
За обезьян Грин Пис может спросить, а у нас 73% за которых никто не спросит, еще и откаты за испытание вакцины получить можно...
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24.02.2021 10:15 Відповісти
Потому что Печерский суд с легкостью докажет что эти 73% это безмозглые овощи и эксперименты над ними ничем не запрещены.
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24.02.2021 10:19 Відповісти
Мавпи в індусів священні тварючки.
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24.02.2021 10:20 Відповісти
Навіщо, якщо можно продати українцям. Мавпи не такі дурні
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24.02.2021 12:41 Відповісти
Мавпи в них це божество, а в Украине божество это олигархи и чиновники, a iнши усi крипакi
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24.02.2021 10:43 Відповісти
Для зєсцикуна потрібно випробувати вакцину у вигляді білого порошка
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24.02.2021 10:12 Відповісти
Астанавитесь.Нельзя ему никакой порошок показывать.Оно же себя не контролирует. Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2993
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7194
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24.02.2021 11:02 Відповісти
дя-ку-є-мо!
а можна на моїх дітях її випробувати?
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24.02.2021 10:13 Відповісти
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7556
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24.02.2021 10:50 Відповісти
Это юмор такой? Вы серьёзно?....
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24.02.2021 10:13 Відповісти
А та, что уже привезли уже прошла сертификацию и клинические испытания?....
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24.02.2021 10:14 Відповісти
Проблема України в тім що народ її президента живе в Ізраїлі...
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24.02.2021 10:14 Відповісти
На Степашке и испітаем!
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24.02.2021 10:14 Відповісти
ЗЕлошари, в чергу. Вистачить всім. Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 8803
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24.02.2021 10:16 Відповісти
Це вже повний треш.😠
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24.02.2021 10:16 Відповісти
А обещали только испытанную и прошедшую все стадии проверки... Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 3796
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24.02.2021 10:18 Відповісти
В жопу себе этим спреем попшикай и испытаешь
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24.02.2021 10:19 Відповісти
За допомогою клізми собі ведіть. починаючи з зелупенського.
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24.02.2021 10:22 Відповісти
Тільки не чіпайте військових!!!!!!!! Почніть з офісу ***********, слуг уродів, міністерства охорони здоровья і т . п.!
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24.02.2021 10:29 Відповісти
Зебилье, спрей ваш.
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24.02.2021 10:30 Відповісти
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7650
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24.02.2021 12:13 Відповісти
А мы не против что в качестве "добровольцев" будут все слуги с главным пастухом.
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24.02.2021 10:37 Відповісти
а еще нам нада принять участие в испэтаниях зимбабвийской, мозамбикской и афганской вакцын....
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24.02.2021 10:37 Відповісти
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 271
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24.02.2021 10:42 Відповісти
А чому не ректальна вакцина, яку Степанов в прямому ефірі випробує сам і своїм родичам введе.
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24.02.2021 10:50 Відповісти
Украина готова к испытаниям спрея от COVID-19 индийского производства. Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7443 . Завершение клинических испытаний ожидается в сентября-октябре этого года.Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов Источник: https://censor.net/ru/v3249731

Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2626 . Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 865 .
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24.02.2021 10:50 Відповісти
А когда привезут вакцину в форме 0.5 Украина примет участие в её испытаниях?)
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24.02.2021 10:56 Відповісти
При президенте патриоте украинце такая шваль бы даже не пикнула об испытании вакцины на своих гражданах. Изгаиль бы не додумался ставить эксперименты на своих гражданах, потому что там президент еврей. В Молдове президент молдованка, напрямую закупили у пфайзера качественную вакцину. А при еврейском правительстве ваЗелинового обрубка эта новость не вызывает удивления. Тупое малоросное хохлолошьё, выбравшее инородца-украинофоба себе в гетьманы должно страдать, страдать и еще раз страдать, жаль, что благодаря их дегенеративному выбору страдают простые украинцы.
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24.02.2021 11:00 Відповісти
Ну и хорошо, теперь пусть развезут её по синагогам и на своих испытают.
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24.02.2021 13:47 Відповісти
По синагогам как раз таки развезут качественную вакцину, если уже не развезли.
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24.02.2021 14:31 Відповісти
ИСПЫТАТЬ на верховной раде и всех суддей , министров, прокуроров и т, д, Можно попробовать даже в задницу, будет Еффективнее и желательно НА КАМЕРУ. У Украинцев до осени будет коллективній имунитет.
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24.02.2021 11:01 Відповісти
Нет Вы скажите, а в свечах ректальных будет? Или сразу в клизмах? Ну и наконец что это за спрей такой бесовский? Нам бы в виде порошочка, в дорожках....
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24.02.2021 11:01 Відповісти
Порошек в дорожках , только для величайшего сцарька, ЗеленскаГа 🤣🤣🤣
так как это слишком дорогое удовольствие для зеЛохов 😁
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24.02.2021 14:17 Відповісти
ну и хорошо. Никого же не заставляют, а добровольцы денег ещё получат, а Украина - приоритет в получении вакцины. Сейчас все средства хороши.
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24.02.2021 11:29 Відповісти
Стєпашка - кандидат номер ОДИН на "іспитаніє" індійської вакцини. Можна і мертвечука з опизижи підключити. Якщо після Новічка залишились живі, значить і індійська буде за бальзам.
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24.02.2021 11:41 Відповісти
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 9707
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24.02.2021 12:21 Відповісти
Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2090
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24.02.2021 11:59 Відповісти
Що значить "візьме участь у випробуваннях" - надасть індусам свою велику дослідно-випробувальну базу? Так в Індії вона разів у сорок більша! Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 2719
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24.02.2021 12:01 Відповісти
надасть індусам хохлов
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24.02.2021 12:07 Відповісти
просто в Украине простаков (что бы не сказать более грубое слово) много . Они руководствуются принципом "хуже не будет"
По последним президентским выборам, таких 73%.

Рай для испытателей вакцин ....
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24.02.2021 12:09 Відповісти
А по прєдпослєднім? Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 7267
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24.02.2021 12:40 Відповісти
Вам на прямую сказали, страна есть, государства нет. Итог 30 ти летия.
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24.02.2021 12:04 Відповісти
Эти сволочи пытаются провалить вакцинацию всеми доступными методами
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24.02.2021 12:06 Відповісти
Так вот почему дали 500 000 доз непонятного шмурдяка! - в обмен на предоставление подопытных людей для испытаний.
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24.02.2021 12:12 Відповісти
Цікаво, чому плісняві боти називають цей "фуфломіцин" вакциною?
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24.02.2021 12:23 Відповісти
и действительно, почему плісняво-канхветні боти называют какой-то "фуфломіцин" вакциною, а вакцину "шмурдяком"?
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24.02.2021 13:00 Відповісти
Сказати що планували?
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24.02.2021 13:17 Відповісти
Сказати що планували?
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24.02.2021 22:13 Відповісти
Заинька, я согласна: пусть будет по методичке.
Но вот "бубочку" называют г*вном таки от чистого сердца, равно как и ЗЕбилов называют ЗЕбилами...
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24.02.2021 13:18 Відповісти
одобряю, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Заинька, я согласна: пусть будет по методичке.Но вот канхветную "бубочку" называют г*вном таки от чистого сердца, равно как и ПЕбилов называют ПЕбилами..."
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06.03.2021 22:16 Відповісти
О, це вже схоже на правду.
Експеременти над "лабораторним" нарідом.
Ще й бабло на відкатах зрубить, правнукам вистачить.
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24.02.2021 12:19 Відповісти
Хто ти такий - щоб розписуватись за всю Україну ?
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24.02.2021 12:27 Відповісти
Не, Назаров! Дураков с некоторых пор в Украине стало гораздо меньше! А именно с той поры, когда Зе клятвенно обещал, что украинцы никогда не будут подопытными кроликами в испытаниях всякого ковидного шмурдяка, завезенного тобой, Степанов! Испытывай этот индийский шмурдяк сначала на себе, потом - на Зеленском, на Ермаке, Арахамии, Стефанчуке, и остальной "зеленой" братии! А мы поглядим, какая будет его эффективность, а потом решим, вакцинироваться им, или нет!
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24.02.2021 12:58 Відповісти
Вот и накачать степашку этим спреем,чтобы аж из ушей текло.А потом пусть опишет приход.
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24.02.2021 13:01 Відповісти
Ще хай бубочку прихопить з собою
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24.02.2021 13:11 Відповісти
Согласно с контрактами между AstraZeneca Inc. одновременно заключенными 27 августа 2020 г. его структурными подразделениями с Европейским Союзом (AstraZeneca АВ) и Великобританией (AstraZeneca UK)* компания обязалась поставить 300 и 100 млн. доз своей вакцины соответственно. Оба оговора носят характер приоритетного выполнения, что исключает поставки иным потребителям до выполнения оговоренных объемов поставок. На данный момент контракт с ЕС выполнен на 30%, а контракт с Великобританией на 56%.Поставки вакцины AstraZeneca Inc после заключения этих договоров возможно в третьи страны исключительно по перераспределению по решению ее получателей в рамках программы COVAX.
Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно.
* https://www.rai.it/dl/doc/2021/02/19/1613725900577_AZ_FIRMATO_REPORT.pdf контракт с ЕС 300 млн. доз (анг. 54 стр.)
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/SupplierAttachment/77bb967f-0194-452a-bdae-9999aecc753d контракт с Великобританией 100 млн. доз (анг. 41 стр.)
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24.02.2021 13:16 Відповісти
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
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24.02.2021 13:24 Відповісти
Степанов, ты не дохрена ли взвалил на свои плечи? Ведь надломиться можешь.
Или помогут. Ты чем дальше, тем ближе к черте, за которой мрак, бездна.
И тебе помочь ее преступить найдется ой как много желающих
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24.02.2021 13:39 Відповісти
Будут втихаря разбрызгивать в общественных местах и анализировать статистику заболеваемости до того и после того.
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24.02.2021 13:44 Відповісти
Слушай, Мойша, а Паваротти - плохой певец ...
Ты слушал Паваротти?
Нет. Мне Абрам напел. 😄

Это анекдот не про Мойшу
Это анекдот про индийский "COVISHIELD" который по словам "юрЫста" Зеленского создан "на основе AstraZeneca "

тут более подробно
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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24.02.2021 14:20 Відповісти
а поляки знают??(об идее степанова??)а то ведь без них ну никак!!(большая часть(работоспособных) украинцев находится там)соответственно и испытания окажутся не полными!! Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 4739 Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов - Цензор.НЕТ 464
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24.02.2021 14:34 Відповісти
Ви ж в курсі що ЗЕля у грудні 2020 віддав Китаю авансу за китайську вакцину -964,3 млн.
Де,блть,хоч одна доза цієї вакцини?
Це ж просто ********* і борзота космічного масштабу!
Чого про це ніхто особливо не говорить і не згадує?
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24.02.2021 14:38 Відповісти
Так он отдал не Китаю, а в свои офшоры...
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24.02.2021 15:25 Відповісти
Супрун зупинись! Що ти робиш!
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24.02.2021 15:09 Відповісти
Вот степашка пусть на себе и своих родственниках и испытывает, нашёл подопытных лохов. В Раде дохрена дармоедов, на них тоже испытывай, на слугах, на олигархах, на клоуне.
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24.02.2021 15:23 Відповісти
Вы представляете, сколько эти "добры мОлодцы" с3,14...ли державных денег, что им (точнее -нам) на нормальную вакцину не хватило и еще эту дешевую по скидке отдали за то, что на украинцах можно будет опыты ставить?...
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24.02.2021 15:34 Відповісти
Бажано почати випроовування спрею з Степанова, ОП, КМ і депутатів!!!
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24.02.2021 15:36 Відповісти
А как же заявление ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, что "українці не будуть піддослідними тваринами"? Или пусть бы это было самой большой брехнёй в конец проотвечавшегося ЗЕ-петушиллы. Так чего уж там? Зачем спрей? Заменить спрей на целительную десятилитровую клизЬму. Если в выхлопуху украинца задавить 10 литров жидкости, то у него из орбит бельма повыскакивают, не говоря о каких-то там коронавирусах.
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24.02.2021 16:08 Відповісти
 
 