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Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 95 країнах: вже зробили понад 213 млн щеплень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 95 країнах: вже зробили понад 213 млн щеплень

Вакцінація проти коронавірусу стартувала у 95 країнах світу. Найбільше щеплень проти коронавірусу зробили в США.

У світі станом на ранок 24 лютого зробили понад 213 млн щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Вакцинація стартувала у 95 країнах світу.

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Лідерами за кількістю введених доз є:

США - 65,032 млн доз;
Китай - 40,5 млн доз;
країни ЄС - 27,967 млн ​​доз;
Велика Британія - 18,558 млн доз;
Індія - 11,907 млн ​​доз.

При цьому лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (84,78), Сейшельські Острови (68,31), Об'єднані Арабські Емірати (52,73), Велика Британія (27,78) і Мальдіви (22,88).

Автор: Наталя Джума
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де ми будем довго займати друге місце(ззаду) за кількістю доз на 100 населення.
перше-у албанії..
там отримали в січні 1000 доз(на чорному ринку),провакцинували ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ ОСІБ і заспокоїлись
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24.02.2021 11:06 Відповісти
і ,не дивлячись на неймовірний спротив МОЗ України і Степанова,кількість цих країн зросте до 96-ти.. Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 95 країнах: вже зробили понад 213 млн щеплень - Цензор.НЕТ 4671
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24.02.2021 11:02 Відповісти
Т.е. мы будем 96-й страной. Вот вам и реальный рейтинг Украины в мире. Не на словах, а на деле.
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24.02.2021 11:58 Відповісти
лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (84,78), Сейшельские Острова (68,31), Объединенные Арабские Эмираты (52,73), Великобритания (27,78) и Мальдивы (22,88)Источник: https://censor.net/ru/n3249734
А также: Сербия, Чили, Турция, Марокко, Бахрейн, Польша.
Чемпиона мира по борьбе с ковидом Украины в этих списках не наблюдается. С результатом 0 очков в таблице вакцинированных нам присуждена победа за явным преимуществом.
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24.02.2021 13:35 Відповісти
 
 