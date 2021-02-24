Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: "Цього достатньо для вакцинації в 2021 році"
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна очікує отримати не менше 22,6 млн доз вакцин різних виробників проти COVID-19 і планує домовлятися про інші поставки.
Про це сказав Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках візиту в Індію вдалося вирішити кілька стратегічних завдань. Перше - домовитися про додаткову партію вакцин розробки американської компанії Novavax. Попереду контрактування ще 5 млн вакцин компанії NovaVax. На сьогодні маємо очікувані поставки вакцин від компанії Pfizer в рамках ініціативи COVAX - понад 100 тис доз, від компанії Sinovac - близько 2 мільйонів доз, компанії AstraZeneca - ми ще 1,5 мільйона (доз) повинні отримати від Serum Institute, і також до 4 мільйонів отримати або від Serum Institute, або від іншого виробника в рамках ініціативи COVAX. від компанії NovaVax 10 млн доз вакцин у нас вже підписано і на 5 млн розраховуємо найближчим часом укласти контракт відповідно до досягнутих мною домовленостей", - сказав міністр.
Степанов стверджує, що "цього обсягу цілком достатньо для повноцінного проведення програми вакцинації протягом поточного року".
За його словами, МОЗ не збирається зупинятися і буде ще контрактувати закупівлю вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2.
"Очікуємо фінальні версії контрактів від виробників", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
https://en.wikipedia.org/wiki/Novavax_COVID-19_vaccine
теперь всё ясно
Тре вакцинувати 70 - 90 відсотків, і не розтягнувши на 10 років, а за півроку, бо стіки діє імунітет...
Ще питання - що за вакцину привезли.
А ще проблема - тре населення переконати у необзідності вакцинування.
А шприци в тебе взагалі є???
https://www.youtube.com/watch?v=BJuUGgPHvzk
Приблизно з 1.20
Так 22 млн не достаточно- очередь будет живая или предварительная запись,как за мебелью при ссср? где можно записаться?....
зайдите в свою ДИА и посмотрите, может есть?
у нас 3 различных формы записи, по телефону, через портал поликлиники, через гос. услуги.
1ю прививку я уже поставил, 11.03 вторая.
приезжают медики и на месте вакцинируют.
Согласно с контрактами между AstraZeneca Inc. одновременно заключенными 27 августа 2020 г. его структурными подразделениями с Европейским Союзом (AstraZeneca АВ) и Великобританией (AstraZeneca UK)* компания обязалась поставить 300 и 100 млн. доз своей вакцины соответственно. Оба оговора носят характер приоритетного выполнения, что исключает поставки иным потребителям до выполнения оговоренных объемов поставок. На данный момент контракт с ЕС выполнен на 30%, а контракт с Великобританией на 56%.Поставки вакцины AstraZeneca Inc после заключения этих договоров возможно в третьи страны исключительно по перераспределению по решению ее получателей в рамках программы COVAX. Исходя из этого приобретение вакцины AstraZeneca Inc. у Индии категорически невозможно. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
До речі, вже пройшло 3 місяці, як наша влада визнала, що у нас немає холодильників наднизької температури для зберігання вакцин Пфайзер. За 3 місяці можна було і закупити.
Для всех граждан Украины. Вакцинация является исключительно добровольным мероприятием. Государство не несет ответственности за вред вашему здоровью в результате вакцинации. Для врачей . Польша увеличила лимит трудовых виз для работников с медицинским образованием до 25 000. (с)