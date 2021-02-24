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Новини Політика України
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ВР (11723) рейтинг (696) Гройсман (3995) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

П’ять політичних партій подолали б прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,7% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 16,2%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%, Радикальну партію – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,4%, партію "Свобода" – 3,8%, партію Є.Мураєва "Наші" – 3,5%, партію "Голос" – 3,3%, партію "УДАР" – 3,2%, партію Шарія – 3,2%, "За майбутнє" – 2,8%, "Народний фронт" – 1,9%", - йдеться в результатах дослідження.

Також читайте: "ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС

Рейтинг партій: СН - 19,7%, ЄС - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, Батьківщина - 12%, Українська стратегія Гройсмана - 5,1%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: СН - 19,7%, ЄС - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, Батьківщина - 12%, Українська стратегія Гройсмана - 5,1%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2021 р.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
не помогает зелени не имитация не посадки Рейтинг партий: "СН" - 19,7%, "ЕС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6825
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24.02.2021 10:56
+22
73% зебилов в стране.
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24.02.2021 10:57
+12
Єхідная росссісія в нас відсутня. тільки в козлостані вона є.
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24.02.2021 11:02
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Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1802. Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7972 .Джерело - протоколи ТВК .
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24.02.2021 11:50 Відповісти
Пане Максим ! Та ви хоч кілок Іванку на голові тешіть-- він буде гнути своєї. За рідний йому БЮТ можу сказати, що на Волині він плавно перетік в замайбах палиці-жидомойського.
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24.02.2021 13:20 Відповісти
Результати місцевих виборів ЦВК:

Самовисування 15.49%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 15.05%
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 10.52%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 9.93%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ"40669.58
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 9.19%
Політична партія "НАШ КРАЙ"1 4.45%
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" 2.10%
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 1.60%
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" 1.37%
Політична партія "Сила і Честь" 1.35%
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24.02.2021 12:11 Відповісти
більший П...ЄЦ У БАРИГИ Петра БУВ ЛИШЕ НА ВИБОРАХ по мажоритарці де він погрожував взяти 190 округів,а взяв...три Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3874
Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5286
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24.02.2021 15:47 Відповісти
Все еще надеются что зеленский сможет что то изменить в стране,если что то и изменит так только в худшую ,для народа сторону.
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24.02.2021 15:32 Відповісти
Все еще надеются что зеленский сможет что то изменить в стране,если что то и изменит так только в худшую ,для народа сторону.
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24.02.2021 15:34 Відповісти
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