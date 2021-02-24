За добу через COVID-19 у Києві померли 6 осіб, видужали - 195, виявлено 547 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 547 випадків захворювання на COVID-19 (всього 135676).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Так, захворіли: 295 жінок віком від 18 до 87 років, 226 чоловіків від 18 до 86 років, 11 дівчаток віком від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 6 летальних випадків від вірусу (всього 2602), госпіталізовано 76 пацієнтів.

За добу короновірус подолали 195 осіб (всього 92498).

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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (102), Дарницькому (99) і Дніпровському (85) районах.



