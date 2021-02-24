Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ
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Православна Церква України не має жодних заперечень щодо вакцинації загалом як медичної процедури: вона не суперечить ані Божими заповідями, ані засадам християнської віри.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.
"Водночас Церква не буде примушувати будь-кого до вакцинації. Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров‘я та інші важливі фактори", - йдеться в повідомленні.
У ПЦУ зазначили, що церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування, однак не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами.
"Відтак цілком очевидно, що Церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення. Адже це – зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави. Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі "за" і "проти", в той же час пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх", - наголосили в ПЦУ.
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если помер = Бобвзялзагрехи, или Бобвзялзаправедность
если не помер = Бобневзялзагрехи
поэтому привитые, должны соблюдать масочный режим по прежнему.
Только икона, лучина, пост, молитва и башкой погромче об пол.
В будь-якому випадку проповіднику треба знати головне: Творець - не безпорадне дитя чи недоучка. І якщо поряд із рослинами, тваринами, савцями, людиною мільйони років існують віруси, від яких частина названих потерпає аж через свою біологічну смерть, то для чогось такий порядок же існує. Вчені біологи давно вже зрозуміли: віруси існують як один із інструментів вдосконалення біологічних видів. Тобто боротися з ними саме вакцинацією - велика дурня.
Як кажуть ті вчені біологи: чим швидше людство продукує вакцини, антибіотики та інші противірусні чи антибактеріальні препарати, тим швидше йде мутація тих хворобливих чинників.
ПРОстий приклад відомий більшості українців: колорадського жука травлять вже більше 40 років. А жук як був так і є. Його велика плодючість і трьохфазний розвиток (вихід із грунту на протязі всього літа), швидке звикання до отруйних речовин допомагає йому вижити у боротьбі за своє існування. І це тому, що в нього тут немає ворогів, які б жрали його в прийнятному для людей обсязі.
Інший приклад: коли зникли з продажу хлорофоси і подібні їм преапрати, черз певний час зникло засилля гнусіні надеревах в садку. Дуже проста причина: відсутність тих хімікатів дала можливість існувати природнім ворогам тієї гусіні. Трихограмі та іншим комахам чи птицям.
Заявляючи подібні речі, Єпіфаній показує свою малу віру у Творця.
Відносно іншого: Біблія не є виключно древнєсеміськими міфами. Перебуваючи у різних кутках Близького сходу ті кочівники засвоювали все, що чули від близьких чи дальніх народів. Про що є свідчення розшифрованих глиняних табличок не юдейського походження. Як наприклад свідчення про потоп у тих краях. Але майбутні богообрані б не називалися б такими, якби все те не привласнили собі. Інший світ познайомився з цією цікавою історією вже за часів правителів - нащадків Македонського. Коли той цар чи як там його заплатив кількома мішками золота десяткам писак і вони видали свою історію на елінській (старогрецька якщо не помиляюсь). А може на асирійській, теж дуже поширеній в той час в тій місцевості.
Коли юдейські правителі назбирали достатню суму, аби викупити назад свою творчість, александрійський правитель, де зберігалося першоджерело і робилися з нього копії, відмовив. Отак світ досі носиться з "святим письмом". Яке насправді є дуже інформативним для істориків, географів та інших науковців. Дуже хороший як хрестоматія із людинознавства.
Колись я навчаючись в ХГУ імені горького з подивом узнав від однокурсника, що в ОДеську духовну академію беруть виключно відмінників, що добре занють фізику і математику. А їм це навіщо? - А для для можливості арументовано доводити свою позицію - відповів товариш. Володіння азами математики потребує вміння логічно мислити. А сильного логіка який ще й володіє риторикою на слизьке просто так не заженеш. Але це було давно, за совка. І саме з такого навчання виріс той же Філарет, що був ректором московської академії.
Зараз же зрозуміло людці ті зміліли. Бо можна вже не йти в попи щоб мати багато. Можна йти в підприємці, створювати банки і грабувати населення так, що церковникам і не снилося. А у попи тепер йдуть переважно ті, що більше ні на що не здатні. Або справді віруючі. Хоча скажімо той же Епіфаній серед них досить таки освічений.
Ну, припустимо, Бог створив живих створінь, потім на них рзсердився, влаштував всесвітній потоп. Питання, що сталося з динозаврами? Ну, можете сказати, що бронтозаври у ковчег не влізли (хоча Біблія твердить, що було взято "кожної тварі по парі"). Але ж була купа маленьких динозаврів, розміром з людину. А що сталося з іхтіозаврами, що жили в морях та океанах? Невже вони всі потонули?
Біблії був 5873 років назад. Науковими методами встановлено, що динозаври вимерли 65 млн. років назад. Також встановлено, що найдавніші скелети ********* виду людини розумної мають вік близько 200 тис. років.
Думаю, на цьому "диспут", в якому я задаю питання на логіку та навожу цифри, а Ви несете маячню, можна припиняти.
Я навжу цифри, щоб було видно, що Ваша теза "
ТОбто саме вчення абсолютно не протирічить ********* погляду на устрій і походження всесвіту. За одним виключенням: всесвіт створений волею і розумом Творця, а не як результат якогось незрозумілого випадкового вибуху незрозуміло чого."
24.02.2021 12:16 - неправда.
А Ваша теза "Ви - невіглас у багатьох питаннях. У історії планети Земля і біблійних казках - теж." 26.02.2021 07:32 - Ваша брехлива вигадка.
Скучне ти антип, тьху
Якщо Бібілія пише неправду тут, то де гарантія, що в інших місцях в нвй написана правда?
Хоча, мушу зауважити, що з ввічливістю у Вас проблеми.
А що таке могло б бути?
а от що точно, то фактчекерів вішатимуть за яйця
еще полтыщи лет взад вы бы сожгли этих ученых ака "еретиков" - лицемеры, лжецы, двуличные, как и ваш Яхве.
Ну и на храм перед вакцинацией нужно дать,а то после можно и не успеть,а это грех.