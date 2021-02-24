На Донбасі загинув військовослужбовець із Вінницької області, його останки виявили в лісосмузі поблизу Щастя
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Ідентифікували останки українського військовослужбовця Сергія Сорочинського, які були виявлені в лісосмузі поблизу Щастя Луганської області.
Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Обставини загибелі військовослужбовця уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в лютому 2021 року було проведено експертизу ДНК за генетичним профілем матері загиблого солдата. ОДА не вказує, коли саме загинув військовослужбовець.
Військовослужбовець Сергій Сорочинський 1984 року народження проживав з сім'єю в селі Будки Вінницькій області. Його призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.
У загиблого залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.
Похорони відбудуться в рідному селі Будки, орієнтовно 24-25 лютого 2021 року.
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Ідентифікаційний жетон з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил України призначений для ідентифікації особи військовослужбовця (у разі його загибелі, смерті, поранення чи контузії або потрапляння в полон) та надання відповідних донесень.
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!