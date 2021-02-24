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На Донбасі загинув військовослужбовець із Вінницької області, його останки виявили в лісосмузі поблизу Щастя

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі загинув військовослужбовець із Вінницької області, його останки виявили в лісосмузі поблизу Щастя

Ідентифікували останки українського військовослужбовця Сергія Сорочинського, які були виявлені в лісосмузі поблизу Щастя Луганської області.

Про це повідомили у Вінницькій обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Обставини загибелі військовослужбовця уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в лютому 2021 року було проведено експертизу ДНК за генетичним профілем матері загиблого солдата. ОДА не вказує, коли саме загинув військовослужбовець.

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Військовослужбовець Сергій Сорочинський 1984 року народження проживав з сім'єю в селі Будки Вінницькій області. Його призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.

У загиблого залишилася дружина і двоє малолітніх дітей.

Похорони відбудуться в рідному селі Будки, орієнтовно 24-25 лютого 2021 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Раз так витиевато сказано, то 100% погиб при ЗЕторчковом "перемирии"
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24.02.2021 11:38 Відповісти
Точно! Не сказали когда примерно он погиб или пропал... Новость подана безграмотно! Слава Герою!
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24.02.2021 13:55 Відповісти
И среди журналистов есть настолько тупые люди,что просто ужас!Не умеют даже написать о событии нормально.
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24.02.2021 14:01 Відповісти
призвали на военную службу по контракту Источник: https://censor.net/ru/n3249757
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24.02.2021 16:51 Відповісти
вполне возможно что "Идентифицировали останки " -т.е речь идёт минимум о полугодичном периоде потому что свежака не надо индефецировать да и в базе пропавших за 3 дня он должен быть в нынешних УБД и списках чачти и с докуметами и с знаками различия.. и медальон посмертный должен быть с ним
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24.02.2021 11:38 Відповісти
порядок присвоєння особистих номерів військовослужбовцям Збройних Сил України та отримання ними ідентифікаційних жетонів встановлено Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України[1].
Ідентифікаційний жетон з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил України призначений для ідентифікації особи військовослужбовця (у разі його загибелі, смерті, поранення чи контузії або потрапляння в полон) та надання відповідних донесень.
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24.02.2021 11:41 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
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24.02.2021 11:47 Відповісти
Герою слава!!!
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

На Донбасі загинув військовослужбовець із Вінницької області, його останки виявили в лісосмузі поблизу Щастя - Цензор.НЕТ 231
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24.02.2021 11:50 Відповісти
Що за слово "станки"??? Треба писати - "тіло".
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24.02.2021 14:38 Відповісти
 
 