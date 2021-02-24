СБУ і НАБУ сьогодні починають операцію з повернення нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у держвласність, - джерело
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Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро сьогодні розпочинають операцію з передачі нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у власність держави.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Раніше, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.
У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.
У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Ага, ну в точности как Суэцкий канал, который Насер национализировал.
ПЕШИ ИСЧО.
Єдине що зможуть зробити це компенсувати "збитки" нанесені державі, ну оцінять трошки в більшу суму, ділов то.
Гарантую балансова вартість тих труб +- вартості металолому.
п.с. Медведчука не санкціями обладати потрібно, а разом з Оксанкою на гілці калини підвісити.
А це так ШОУ для лохів
"Нефтепродуктопровод, возвращайся в лоно госсобственности!"
Что сие означает?
Суд?
Следствие?
Пиии..дёж?