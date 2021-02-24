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СБУ і НАБУ сьогодні починають операцію з повернення нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у держвласність, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ і НАБУ сьогодні починають операцію з повернення нафтопродуктопроводу

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро сьогодні розпочинають операцію з передачі нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у власність держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Раніше, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Читайте також: Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Это хорошо, но этого мало!! Где уголовные дела и посадки тех тварей, кто передал эту трубу Мертвечуку?!!! Или вы мастера сажать таких как Стерненко?!!
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24.02.2021 11:34
+16
Украл полторы тысячи километров трубы? А при ком, при ком это безобразие так незаметно случилось? СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник - Цензор.НЕТ 6494
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24.02.2021 11:37
+9
капец, госсобственность оказалась в частных руках и никто не знает как...это бардак, господа, все вокруг колхозное, все вокруг ничье..., странно, что только сейчас это заметили, раньше не замечали... или очки надели или совесть проснулась внезапно...
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24.02.2021 11:49
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"що викопають ТРУБУ і передадуть ДУСІ"

Ага, ну в точности как Суэцкий канал, который Насер национализировал.
ПЕШИ ИСЧО.
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24.02.2021 13:31 Відповісти
Яке відношення СБУ та НАБУ має до націоналізації ???
Єдине що зможуть зробити це компенсувати "збитки" нанесені державі, ну оцінять трошки в більшу суму, ділов то.
Гарантую балансова вартість тих труб +- вартості металолому.
п.с. Медведчука не санкціями обладати потрібно, а разом з Оксанкою на гілці калини підвісити.
А це так ШОУ для лохів
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24.02.2021 15:48 Відповісти
Дай, Боже, нашому теляті вовка з'їсти - українське прислів'я
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24.02.2021 13:39 Відповісти
Браво президенту Зеленському В.О. ! Так тримати пане президенте, душіть жорстко злодіїв, які обдирали Україну впродовж 30 років !
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24.02.2021 14:13 Відповісти
Суть операции в том, что судом правоустановленный коррупционер сЦытник и такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант БакЛанов ритмично ударяя в шаманские бубны будут скакать вокруг нефтепродукопровода и камлать:
"Нефтепродуктопровод, возвращайся в лоно госсобственности!"
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24.02.2021 15:51 Відповісти
Все, что сделано при Совке не наше. Покупайте Рошен, отечественный производитель.
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24.02.2021 16:11 Відповісти
"Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сегодня начинают операцию по передаче нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в собственность государства."
Что сие означает?
Суд?
Следствие?
Пиии..дёж?
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24.02.2021 17:22 Відповісти
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