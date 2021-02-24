УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14063 відвідувача онлайн
Новини Політика України
15 742 406
Бойко (360) Зеленський (17406) Порошенко (13228) рейтинг (696) Тимошенко (4638)

Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" показали, що 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 22% - у правильному. 10% - не визначилися. Порівняно з початком лютого зросла кількість тих, хто оцінює напрямок розвитку як правильний.

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, не довіряють – 54%. Порівняно із січнем рівень довіри до Президента зріс із 37 до 44%. Дмитру Разумкову довіряють 29% і не довіряють – 33%, ще 32% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 60%, не знають його – 13%. Денису Шмигалю довіряють 14%, не довіряють – 52%, майже третина не чули про такого", - йдеться в дослідженні.

За даними опитування, президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 14,4%, Ю.Бойка – 11,3%, Ю.Тимошенко – 10,9%. І.Смешка підтримують 7,2%, В.Гройсмана – 5,7%, Д.Разумкова – 5,3%, Є.Мураєва – 4,9%, О.Ляшка – 4,1%, А.Яценюка – 2,9%, О.Тягнибока та В.Кличка – по 2,4%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко скоротив розрив із Зеленським, - опитування КМІС і СОЦИС. ВIДЕО

Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 01
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 02
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 03
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 04
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 05
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 06
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 07
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 08
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 09
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 10
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування Рейтингу 11

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2021 р.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+68
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6116
показати весь коментар
24.02.2021 11:46
+46
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4059
показати весь коментар
24.02.2021 11:56
+36
Президентский рейтинг: 23,1% - за Зеленского, 14,4% - за Порошенко, 11,3% - за Бойко и 10,9% - за Тимошенко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7564
показати весь коментар
24.02.2021 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Ця країна приречена і проклята совком.Ми не поляки , не чехи, навіть не словаки, де кожен гпромадянин вважаЕ за потрiбне бути патрїотом своеї Држави .....поважаати свою мову, віру iсторію..Хохлу совковому продажному ,треба три речі- жрать,, срать і совокупляться ,а остальне какая разница, кабздон, павалий но нє Бандера ,он не любил маскалєй.
показати весь коментар
24.02.2021 21:21 Відповісти
Зеля, не хани беса ,какой у тебя рейтинг удмурта курчавая...Хте ты **** обрезанная в авторитнте числишся .....кроме врахов обрезаных УКРАИНЫ.....Вот у ***** рейтинг так рейтинг ,но ты плюгавое чмо из кривоха роха, даже к пидофилу валодье не дотягиваешъ Гундос ты всия рагулей кривых и кривбасавских мамай римай клянусь .Сулейман тебе в рот Вот....
показати весь коментар
24.02.2021 21:34 Відповісти
Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 358У Ю.Тимошенко вже другі президентські вибори 13%рейтинг довіри.Це не дивлячись на фсбешні шняги з допомогою яких Порошенко вийшов в другий тур в 2019році

Як крали голоси у Ю.Тимошенко. https://politerno.com.ua/papers/yak-kraly-golosy-u-yuliyi-tymoshenko/?fbclid=*************************************************************
...................
Що соціологі намагаються втюхати мені - що у ЮВТ впав рейтинг ? - тоді,коли вона одна бореться з Кобилєвим і Вітренко,в той час,коли агент російських спецслужб Порошенко,бувший генеральний продюсер канала"Інтер" В.Зеленський і львівський корпоративщик з Санкт Петербурга С.Вакарчук спокійно спостерігають за шахрайством Кобилєва і Вітренко які отримують багатоміліонні "зарплати і преміі" з бюджета України.
показати весь коментар
24.02.2021 22:18 Відповісти
Украину сейчас власть грабит так,что к новым выборам страна останется без денег и в жестком кризисе и даже самые упоротые не пойдут голосовать за Зеленку
показати весь коментар
25.02.2021 02:45 Відповісти
не смотря на все убожество зеленского, но сивочола свыня как имела 74 проц недоверия, так и имеет, не смотря на все свынофермы, - зря хлебушко едите
показати весь коментар
25.02.2021 08:03 Відповісти
зеГнида купил себе рейтинг, лохи одобряют
показати весь коментар
25.02.2021 08:48 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 