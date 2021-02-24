Президентський рейтинг: 23,1% - за Зеленського, 14,4% - за Порошенка, 11,3% - за Бойка і 10,9% - за Тимошенко, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" показали, що 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 22% - у правильному. 10% - не визначилися. Порівняно з початком лютого зросла кількість тих, хто оцінює напрямок розвитку як правильний.

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, не довіряють – 54%. Порівняно із січнем рівень довіри до Президента зріс із 37 до 44%. Дмитру Разумкову довіряють 29% і не довіряють – 33%, ще 32% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 60%, не знають його – 13%. Денису Шмигалю довіряють 14%, не довіряють – 52%, майже третина не чули про такого", - йдеться в дослідженні.

За даними опитування, президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 14,4%, Ю.Бойка – 11,3%, Ю.Тимошенко – 10,9%. І.Смешка підтримують 7,2%, В.Гройсмана – 5,7%, Д.Разумкова – 5,3%, Є.Мураєва – 4,9%, О.Ляшка – 4,1%, А.Яценюка – 2,9%, О.Тягнибока та В.Кличка – по 2,4%.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2021 р.