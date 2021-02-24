УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14063 відвідувача онлайн
Новини Політика України Вирок Стерненку
7 238 62
суд (8032) Чумак (110) Стерненко (374)

Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак

Справа Сергія Стерненка - це не про юридичні докази і процесуальні помилки. Це про свавілля і справедливість.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Рано чи пізно це все одно б сталося. Краще рано. Справа Сергія Стерненка - це не про юридичні докази та процесуальні помилки. Це про свавілля і справедливість. Це той самий каталізатор, яким було побиття студентів беркутом в ніч на 30 листопада 2013 р.", - написав він.

Чумак зазначив, що змінився вже п'ятий президент, а правоохоронна і судова система, яка є стрижнем свавілля, політичного тиску та бізнес-рейдерства не змінюється: "Кожен президент вважає, що він буде найхитріший, і вона буде його надійною опорою. Ні. Вона завжди буде подразником суспільства, тому що їй ніхто не довіряє".

Також читайте: Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм

Також він додав, що Зеленському все-таки прийдеться її реформувати реально, по-справжньому, а не робити чергову імітацію, як зараз.

"В іншому випадку вона його поховає. Не тарифи, не війна, а саме судова система як символ несправедливості. І найбільший спротив цьому буде не від суддів, а від Татарова з Єрмаком і до недоброчесних адвокатів та прокурорів, "рєшал" всіх мастей які на цьому більш за все харчуються. Але не можна зупинити ідею, час якої настав", - резюмував Чумак.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Кто такой СЕРГЕЙ ЩЕРБИЧ, которого "похитил" Стерненко:
Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.
Сергей Щербич хорошо знаком представителям "Правого сектора" в Одесской области: о нем была опубликована информация на странице региональной ячейки в Facebook.
Также его личные данные опубликовал сайт "Миротворец".
На одной из фотографий видно, как Щербич позирует для фото в советской военной форме: на правой груди у него висят значок "Гвардия", ордена Красной звезды и Отечественной войны, а также видна надпись "Спасибо деду за Победу".
Кроме того, Щербич принимал активное участие в Антимайдане: зимой 2013-2014 годов он был в числе "титушек", которых возили из Одессы в Киев..

На YouTube сохранились видео того, как Щербич агитировал в поддержку Януковича и собирал боевиков для поездки в Киев с целью участия в разгоне Евромайдана.

https://www.dialog.ua/ukraine/224498_1614095762
показати весь коментар
24.02.2021 11:50
+14
Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 1773
показати весь коментар
24.02.2021 11:51
+14
Нагадаємо, що суддя Попревич, який засудив Сергій Стерненко ні за що на 7 років, раніше:
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.

Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
Mykhailo Zhernakov
Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 9820
показати весь коментар
24.02.2021 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 7766 Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 4184
показати весь коментар
24.02.2021 11:48 Відповісти
Мне кажется, что рейвах вокруг СТЕРНЕНКО поднятий своевременно - провокационно ... Это как тепловая ловушка выстреливаемая при взлете самолета - отвести ракету от самолета... Вот, скажем отвести общественное мнение от Татарова, или Медведчука ... В РФ это испытанный прием... Для отвода от Навального вся Россия обсуждает вернуть статуй Дзержинского на Любянку... Следующий может быть вынос мумии Ленина из Мавзолея... Возвращаясь к Стерненко... Неужели у нас такие герои?

Разве что признать что в 2014 году в Украине произошла Революция и далее гражданская война и как после 1917 г. стали героями Котовский, Махно, Буденный,..... ?
Одновременно я мог бы согласиться, что рейвах Стерненко это продолжение тех событий в Одессе при наступлении Русского мира... И теперь та сторона, - антиМайдан, - берет реванш, мстит?
И теперь через таких как СТЕРНЕНКО происходит полная дискредитация дела Майдана?
Всему миру как бы показывают как бы изнанку украинской Революции Достоинства?
Вот такая спецоперация...
И еще! Была бы интересна ИСТОРИЯ преследования СТЕРНЕНКО. Когда же эта медленная и слепая колесница "правосудия" начала наползать на СТЕРНЕНКО? Когда же это началось?
Это мой вопрос к https://censor.net/ru/news/3249716/obnarodovan_obvinitelnyyi_akt_po_delu_sternenko_dokument?fbclid=IwAR2VrZt4U-XB-g9gmvEdVBVNXN9YBQ9wDfU56zTS8pqbmWD4qWT4vgqQ1GQ
показати весь коментар
24.02.2021 11:50 Відповісти
Кто такой СЕРГЕЙ ЩЕРБИЧ, которого "похитил" Стерненко:
Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.
Сергей Щербич хорошо знаком представителям "Правого сектора" в Одесской области: о нем была опубликована информация на странице региональной ячейки в Facebook.
Также его личные данные опубликовал сайт "Миротворец".
На одной из фотографий видно, как Щербич позирует для фото в советской военной форме: на правой груди у него висят значок "Гвардия", ордена Красной звезды и Отечественной войны, а также видна надпись "Спасибо деду за Победу".
Кроме того, Щербич принимал активное участие в Антимайдане: зимой 2013-2014 годов он был в числе "титушек", которых возили из Одессы в Киев..

На YouTube сохранились видео того, как Щербич агитировал в поддержку Януковича и собирал боевиков для поездки в Киев с целью участия в разгоне Евромайдана.

https://www.dialog.ua/ukraine/224498_1614095762
показати весь коментар
24.02.2021 11:50 Відповісти
Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 1773
показати весь коментар
24.02.2021 11:51 Відповісти
Нагадаємо, що суддя Попревич, який засудив Сергій Стерненко ні за що на 7 років, раніше:
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.

Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
Mykhailo Zhernakov
Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 9820
показати весь коментар
24.02.2021 11:52 Відповісти
"Нагадаємо, що суддя Попревич, який засудив Сергій Стерненко ні за що на 7 років, раніше" был назначен указом порошенка судьей приморского суда.
показати весь коментар
24.02.2021 13:40 Відповісти
І́ГОР ОЛЕ́ГОВИЧ МА́РКОВ (нар. 18 січня 1973, Одеса) -політик, відомий українофобськимипоглядами, ПРИХИЛЬНИК ТА СПОНСОР ТЕРОРИСТИЧНИХ УГРУПОВАНЬ ДНР/ЛНР, лідер нині недіючої проросійської партії «Родіна».
Звинувачується українською прокуратурою у спробі посягнути на територіальну цілісність України Переховується від українських правоохоронців в Росії з 2014 року.
На чолі партії «Родина» перебував в опозиції до президента Віктора Ющенка, виступав за федералізацію України та впровадження другої державної мови.
За даними СБУ, Ігор Марков у різні часи був членом злочинних угруповань, неодноразово затримувався органами внутрішніх справ, зокрема за незаконне зберігання вогнепальної зброї і фігурував у ряді кримінальних справ. Правоохоронні органи також підозрювали Маркова до причетності у розповсюдженні наркотиків у розважальних закладах Одеси.
Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року кримінальну справу проти Маркова було закрито
У 2011 РОЦІ МАРКОВ ПОТРАПИВ ДО ДЕСЯТКИ НАЙБІЛЬШИХ УКРАЇНОФОБІВ ЗА ВЕРСІЄЮ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ».
показати весь коментар
24.02.2021 11:51 Відповісти
Да, да, аж слёзы на глаза навернулись - читаю этого Чумака...Но как, будучи в одной лодке с потерпевшим, черпаками из под него говно ел, отчего-то о реформировании хотя бы вверенного ему направления в прокуратуре даже не заикался.. А так, верим, да.... конечно...
Пы.Сы. Единственная правда в его желании хайпануть на событии так это в том, что в мвд/прокуратуре/судах охренеть как много креатур портнова/кивалова и почих негодяев...к сожалению, люстрация обошла их стороной...
показати весь коментар
24.02.2021 11:56 Відповісти
Чумак тоже не цяця, но речь сейчас не о нем
показати весь коментар
24.02.2021 11:59 Відповісти
отчего же: жулькиного профессионального жополиза, который не побрезговал с нью-ялынковичем законтачиться это даже очень касается.
показати весь коментар
24.02.2021 12:08 Відповісти
Отбросьте фамилию Чумак и просто прочитайте пост. Там что-то неправильно написано?
показати весь коментар
24.02.2021 16:51 Відповісти
Вот такие вот УКРАИНОФОБЫ сегодня судят украинцев .
Это не просто выборочное правосудие.


Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов.
Это - следствие влияния команды Януковича-ПОРТНОВА на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду.
показати весь коментар
24.02.2021 11:58 Відповісти
Еще это о человеческой глупости, таких как Чумак, приведших к власти дерьмо, а теперь вещающих правильные вещи, буд то они ни при чем.
показати весь коментар
24.02.2021 11:59 Відповісти
1000%
показати весь коментар
24.02.2021 12:09 Відповісти
І ця людина була заступником Генерального прокурора? Боже, який же піз.дец довкола...
В країні не має фахівців, одні "політики", хоча політик це теж професія, а у нас це нікчемні балаболи, яки спеціалісти в усьому і нічому конкретно...
показати весь коментар
24.02.2021 12:02 Відповісти
Если то, если это...Валенки, зеленский не пришёл реформировать систему. Он пришёл ею пользоваться, и чтобы ей пользовались его окружение, кореша, хозяева. И все, никаких других задач нет.
показати весь коментар
24.02.2021 12:02 Відповісти
Как и все предыдущие.
показати весь коментар
24.02.2021 13:42 Відповісти
Меня мало интересуют «все предыдущие». Меня интересует текущий, поскольку на нем сейчас вся ответственность, а не на «всех предыдущих». Если текущий не желает делать что нужно, пусть валит к такой-то матери.
показати весь коментар
24.02.2021 14:35 Відповісти
Шавка Бєні Каломойського не впрягався за Ріфмайстра, а за Стервненка - бігом побіг

Нагадайте, а Ріфф теж дзвонив Зеленському прямо в залі суду і дякував за те, що той оголосив його вбивцею?
Ні!
А от Стерненко телефонує президенту. Особисто.
Ну, лааааадно, скажете ви. Просто роздобув десь номер! А президент отак думає - прийму дзвінок з незнайомого номеру… Від Ріфа не приймав дзвінка, від Юлі Кузьменко теж, і від Яни Дугар так само. А тут прям раз - і в дамки.
Ну ок.

** А от як ви поясните те, що раптово на небосхилі з'явився «нєпобєдімая нога» Вова Парасюк?!
І закликає всіх їхати на Київ і «робити колапс». Це той самий Парасюк, який без команди свого кучерявого шефа й рота не роззявить. А роззявляє тільки з певною метою: на Порошенка подзявкати, наприклад. То яка ж тут мета у шефа? Так переймається долею Стерненка, що аж відправляє свого «бойца» очолювати народне повстання?
Нагадайте, а на підтримку Ріфа Парасюк щось говорив?
Деякі питання навколо цієї справи досить дивні.

** Насправді я не розумію, чому новина про вирок Стерненка викликала таке здивування.
Чи до цього не було Ріфа, якого Зеленський і Аваков оголосили вбивцею без суду й слідства, і він уже більше року сидить у СІЗО? І це незважаючи на відсутність чітких доказів!
Чи не було дитячого хірурга Юлі Кузьменко, з якою зробили те саме?
А особливо цікаво сьогодні спостерігати істерику тих, хто так топив за Бубочку, за зміну влади, бо корупція-ліпєцк-партіявайни.
От вони прям здивовані. Кричать: «Закони вмерли, поліцейський бєспрєдєл» і т.д. Та невже? А чому не кричали, коли перед другим туром виборів поліція забороняла мітингувати тим, хто виходив з плакатами проти Зе.
Або коли відкривали справу проти автора ролику, у якому вантажівка збиває Зеленського?
Чи коли справу відкрили проти Федини й Марусі Звіробій, які просто щось там говорили. Не били, не закликали, не штурмували, а просто висловлювали своє незадоволення президентом. І бац - вони терористки, а президент Потерпілий!
Так само всіх влаштовувало, коли штурмували виставку картин! Коли робили обшуки в музеях! Коли відкривали справи проти Томосу.
Усі адекватні люди казали, що після 21 квітня 2019 року бєспрєдєл потроху стане нормою. Бо прихід до влади цієї команди був неадекватним, схожим на якусь бандитську операцію, тільки виборців не залякували, не вбивали, а просто висмоктали їм мозок.
І так! Стерненко зробив величезний внесок в цю бандитську спецоперацію.
Наголошую - ВЕ-ЛИ-ЧЕ-ЗНИЙ! А тепер і він сам, і його однодумці й колеги по цій спецоперації чомусь дивуються: ой, бл…. як так сталося….?

І от цікаво, що така влада для початкової розправи обирає неоднозначних особистостей.
Таких, які не викликають єдності в суспільстві. Взяли під варту Пашинського, то Вова журналістам чітко сказав - вийдіть на вулицю, всі ж люди вважають, що його треба посадити. І не посперечаєшся, що таких на вулиці буде дійсно багато.
Хто там ще? Федина? Та це ж порохобтка, значить їх можна - верещало пів фейсбуку, - ти глянь - на святе позарилася, на Бубочку.
А тепер Стерненко. Якась частина фейсбуку нині в шоці, якась каже: «Так єму і надо», а якась питає: «Так а що ти хотів? Не розумів, кого приводиш до влади?»
Путін теж починав з «поганого буржуя» Ходорковського. Народ на ура сприйняв його посадку. А тепер, бляха, дивуються, чому їх гамселять дубинками на мітингах.
Кажу чесно: я ще не можу сформулювати свого ставлення до Стерненка - поки що воно залишається неоднозначним. Однак, якщо у випадку із вироком Стерненку мав місце правовий бєспрєдєл, то ми точно не маємо допускати такого в країні. Так само, як не повинні допускати бєспрєдєла щодо Ріфа!
Головне, щоб переконання наші були стабільними, а не ситуативними. Щоб вони були викликані проблемою, а не особистістю!
Нагадаю: сам Стерненко колись закликав убити Порошенка. Реально! Зробив допис із чітким закликом: «Валити Пороха. 7,62 чи 5.45 то на вибір кожному! Усіх не пересаджаєш!»
От тільки посадили його якраз при Зеленському.
А що ж Порошенко? Щойно, незважаючи на всі дії Стерненка проти нього, він публічно висловив підтримку Сергію. Назвав сьогоднішні події вибірковим правосуддям і переслідуванням патріотів! І закликав Зеленського усунути від влади п'яту колону, яка робить можливими такі вироки. Бо сам відчув такий судовий бєспрєдєл у кількості майже сотні справ проти себе.
От які два цікаві заклики: Стерненко закликає ВБИТИ Порошенка, а Порошенко закликає ЗВІЛЬНИТИ Стерненка.

О, часи! О, заклики!
Ольга Кирилюк
показати весь коментар
24.02.2021 12:03 Відповісти
ага, усі гімно, а Пєтя - Дартаньян..
без Парасюка (при всій його пи*дуватості) було б те, що в Білорусі.
"бандитська операція" - то взаагалі маячня
показати весь коментар
24.02.2021 15:55 Відповісти
після судового зашквару
зеля ще сподівається на кредити від МВФ ?

бути напів антиватником ніяк не вийде ?
або зеля з мертвечуком, або зі Стерненком ..
показати весь коментар
24.02.2021 12:07 Відповісти
Если пару-тройку месяцев назад из жопы зеленского торчала рука ахметова-коломойского, то за последниее время зеленского активно имеют портнов и левочкин. По факту у нас в стране не призедент, а бесплатная шалава людей януковича. И этот процесс можно остановить одним способом - отстранение криворогольного потерпитора от должности.
показати весь коментар
24.02.2021 12:08 Відповісти
Ні, система його не поховає бо ворон воронові око не виклює, цю гнилу злодійську ситему і тих хто вній пристосувався паразитувати, знищить свідомий українець.
показати весь коментар
24.02.2021 12:11 Відповісти
Ніхто у цій владі і не збирається реформувати. Навіть Чумак, заступник генпрокурора ще рік тому - нічого не збирався робити. І не хоче, і не хотів. Бо інакше він би не брехав "сменился уже пятый президент, а правоохранительная и судебная система, являющаяся стержнем произвола, политического давления и бизнес-рейдерства не меняется". Оскільки при п'ятому Президенті реформи судової системи, було, розпочалися; але нині - заякорились. А Чумак бреше, що реформ не було...
Чумак, з його то досвідом, мав би знати (і перекрасно знає) що реформу суддівської системи неможливо провести за рік-два, навіть за п'ять-десять... Це просто фізично неможливо... оскільки така реформа передбачає заміну чи не всіх суддів від низу доверху; і, до речі: неодноразову заміну, мінімум два рази кожної посади...
Але Чумак бреше. Значить, не збирається ні робити реформи, ні сприяти їм.
показати весь коментар
24.02.2021 12:14 Відповісти
А ще Чумак ненавидить Пороха, тому не признАє, що судова реформа була розпочата.
показати весь коментар
24.02.2021 12:34 Відповісти
"Оскільки при п'ятому Президенті реформи судової системи, було, розпочалися" назначением этого "судьи" в приморский суд?
Вот такие вот 144 реформы....
показати весь коментар
24.02.2021 13:44 Відповісти
Пока Портнов топчет украинскую землю и находится под омофором ОПУ, ничего не изменится
показати весь коментар
24.02.2021 12:24 Відповісти
Це ж треба - з 2015 усім було похій на того "активіста", справа йшла, суди реформувались, все пучком... І тут на тобі: полум'яні промови, мітинги в підтримку, потужні заяви потужних "рехформаторів" - "ай-я-яй", "політичне переслідування", "свободу Юрію Дєточкіну", "Стєрнєнка в прєзідєнти"...
А просто комусь( Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак - Цензор.НЕТ 3060 ) вельми вигідно в даний конкретний момент "похитати човен", проти чого, у свій час, сам хитрозроблений вельми емоційно виступав. І дрібний злочинець Сірожа, прийшовся якраз в пору...
показати весь коментар
24.02.2021 13:04 Відповісти
А ви часом не суддя чи москаль?
показати весь коментар
24.02.2021 13:37 Відповісти
...а ви з якою метою цікавитесь? Ви часом не замаскована мокша чи, крий боже, порохотяг?
показати весь коментар
24.02.2021 13:53 Відповісти
Питання то до реформаторів судової системи та поліції. То того великого реформатора. який лише за 2014 рік реіормував сітку магазинів більше ніж за всь час до 2014 року.
показати весь коментар
24.02.2021 13:20 Відповісти
Міняти потрібно не тільки судову систему, а й прокуратуру.
показати весь коментар
24.02.2021 13:36 Відповісти
"В противном случае она его похоронит. Не тарифы, не война а именно судебная система как символ несправедливости. И самое большое сопротивление этому будет не от судей, а от Татарова с Ермаком до недоброчестивых адвокатов и прокуроров, "решал" всех мастей которые на этом больше всех питаются. Но нельзя остановить идею, время которой пришло", - резмировал Чумак.
============
Яка мудра людина, цей Чумак.
Источник: https://censor.net/ru/n3249761
показати весь коментар
24.02.2021 13:54 Відповісти
приспособленец чумырло-чумак че-то проблеяло. ты ч(М)ум(Д)ак был целым заместителем ********-алкаша луцыка. и где ваши,чучмак,посадки,приговоры??
показати весь коментар
24.02.2021 14:29 Відповісти
Чумак, ты же вроде не дурак, а глупости постишь!
Я бы поняла, что с призывом к реформам ты обратился бы к Президенту Порошенко--это было бы понятно.

НО обращаться с этим призывом к кукле, клоуну, самовлюбленному и бестолковому, ничего не знающему, не понимающему, не умеющему, да и не желающему? Смысл?
Каких реформ ты от него хочешь? Что еще это чмо не сломало, не испортило, не ухудшило в стране? Оно РАБОТАТЬ в принципе не приучено, оно только видосики может снимать, да тупые сериалы для быдломассы, кроме рейтинга его НИЧЕГО не чешет, а его он делает чисто киношными методами---это все, на что оно способно! И ты за это чмо агитировал и голосовал и даже работал на него))), а теперь взываешь ...к пустоте.
показати весь коментар
24.02.2021 23:45 Відповісти
А шо Порошенко би робив - не те саме?)
показати весь коментар
24.02.2021 23:59 Відповісти
Ключевые слова в твоем опусе " Порошенко i робив". зеленое чмо НИЧЕГО НЕ РОБИТЬ! Воно тiлькi вiдпочивае пiсля вiдосiкiв и очередных путешествий за казенный кошт)))
показати весь коментар
25.02.2021 00:13 Відповісти
Вы смешные... Президент только подписывает назначение судей, голосует Рада. Президент не имеет права не подписать--это не Закон, чтобы наложить вето!

В случае с этим донецким судьей никакого назначения не было , был перевод УЖЕ назначенного раннее судьей индивида из города в город.
показати весь коментар
25.02.2021 00:35 Відповісти
Я тебе написала: ЭТОГО ИНДИВИДА СУДЬЕЙ ПОРОХ НЕ НАЗНАЧАЛ! Он УЖЕ был назначен судьей до Пороха и работал судьей в Донецке! Он просто перевелся из Донецка в Одессу!
У нас судей назначают на 5 лет, если нет претензий ВСП--назначают ПОЖИЗНЕННО!
показати весь коментар
25.02.2021 00:57 Відповісти
це означає, що й судової реформи, про яку він говорив, Порошенко не проводив - так?)
показати весь коментар
25.02.2021 00:57 Відповісти
Порошенко начал судебную реформу с Верховного суда и создал Антикоррупционный --все это с открытыми конкурсами и привлечением иностранных специалистов! К этим двум судам претензий ни у кого уже нет.Правда зебил и здесь нагадил ---сократил ВДВОЕ кол-со судей ВС и хочет их догрузить функциями Административного суда --теперь дела будут рассматриваться в два-три раза дольше))) Аппеляция и первая инстанция были следующими для реформирования ( оттуда, кстати, при Порохе уволилось больше половины судей(от страха).
Вот эти суды мудрый нарид не дал реформировать, выбрав идиота! Живите с этими судами, пока не поумнеете.
показати весь коментар
25.02.2021 01:07 Відповісти
зрозуміло... то Верховна Рада призначає суддів, за вашою логікою, та подає на підпис Президенту, а не навпаки.....)
показати весь коментар
25.02.2021 01:09 Відповісти
Это не моя логика, это Закон)))
показати весь коментар
25.02.2021 01:11 Відповісти
Президент подает кандидатуры по своей квоте только в КСУ --4 человека.
показати весь коментар
25.02.2021 01:12 Відповісти
тобто судової реформи не було...)
показати весь коментар
25.02.2021 01:16 Відповісти
ЧТО для вас судова реформа? Водночас всех повесить?
Это ПРОЦЕСС!
Порошенко ее НАЧАЛ и реформировал Верховный суд, создал Антикоррупционный ---это что???
Ничего не було???
Для вас стакан всегда наполовину пустой, так вы "слоника не продадите")))
Спокойной ночи!
показати весь коментар
25.02.2021 01:27 Відповісти
та заспокойтесь... я ж не звинувачую Порошенка в усьому.... мабуть, і попередники таки виннні - чи нє...)
показати весь коментар
25.02.2021 01:29 Відповісти
Ну если говорить по закону, то бюсты ленина-сталина помешать человеку стать судьей не могут и место жительства тоже, как бы нам это не нравилось(((
показати весь коментар
25.02.2021 01:41 Відповісти
посиланнячко, будь ласка, на статтю...)
показати весь коментар
25.02.2021 01:12 Відповісти
Гугл вам в помощь)))
показати весь коментар
25.02.2021 01:13 Відповісти
в гулі написано, що ВР затверджує суддів з подачі Президента..... ви читали?)
показати весь коментар
25.02.2021 01:14 Відповісти
Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому Законом.
"Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;
показати весь коментар
25.02.2021 01:23 Відповісти
все ж таки Порошенко його призначав... може не в темі був, кого призначає... чи що?
показати весь коментар
25.02.2021 01:24 Відповісти
КАК он его призначав, если тот УЖЕ БЫЛ ПРИЗНАЧЕННИЙ???? И РАБОТАЛ СУДЬЕЙ В ДОНЕЦКЕ????
Идите спать, вам уже трудно что-то понять)))
показати весь коментар
25.02.2021 01:30 Відповісти
зрозуміло, чувак приїздить з окупованої території, а його перепризначають суддею аби він не образився на Порошенка.... тут зрозуміло.)
показати весь коментар
25.02.2021 01:31 Відповісти
Их назначают судьями, это как звание в ВСУ.

Вас путает переход из города в город---это не парафия Рады и Президента.
показати весь коментар
25.02.2021 01:31 Відповісти
чекайте, ми з'ясували нещодавно, що ВСУ лише подавав суддів... а призначав Порошенко)
показати весь коментар
25.02.2021 01:33 Відповісти
Не ВСУ , а ВСП--Высший совет Правосудия подает, Рада голосует, Президент подписывает---это по судам общей юрисдикции!

Это касается ТОЛЬКО назначения "звания" судьи. Дальше судья может выбирать себе место работы, менять суды, кадровая политика решается на местах.
Только в Конституционный суд Президент подает свои кандидатуры(4)-- там квотный принцип.
показати весь коментар
25.02.2021 01:39 Відповісти
 
 