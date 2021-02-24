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Апеляція на вирок Стерненку ще не надходила, - прокурор Одеської області Костенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Апеляція на вирок Стерненку ще не надходила, - прокурор Одеської області Костенко

Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко повідомив, що апеляції на вирок одеському активісту Сергію Стерненку від захисту ще не надходили, сторона обвинувачення також вивчає вирок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене зараз немає інформації про те, що її (апеляцію на вирок суду. - Ред.) подала сторона захисту, а прокуратура тільки вчора отримала вирок і ми його ще вивчаємо", - сказав Костенко.

Прокурор додав: "Коли будуть подані апеляції, то провадження буде направлено до апеляційного суду, а апеляційний суд відповідно визначить дату, коли справа буде призначена до розгляду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Також читайте: Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А давайте еще будем ждать от адвокатов апелляции на решения боевиков стрелять по позициям ВСУ.
Решение сепарного судьи с Донецка с ленинско-сталинскими-гулаговскими взглядами есть прямой политический выстрел в упор в тех, кто защищает нашу страну от этой мрази внутри страны, создавая надёжный тыл и опору нашим бойцам.
Насколько нашей власти нужно быть алчной, тупой и циничной, что бы додумается продавать такие теплые места судьям и прокурорам в буденовках?
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24.02.2021 11:58
+7
справа шита білими нитками, суд під кураторством Портнова виносить неправомірне рішення, далі люди виходять на вулицю щоб вірно висказати свою громадянську позицію, ситуація підігрівається різними зацікавленими сторонами, Порошенки, Медведчуки, наступає хаос і на арену виходить головний масковсько-пітерський рятівник, з федералізацією України як результат. Зеля випускай людину і швидку займись реформами, бо буде як в Ростові.
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24.02.2021 11:54
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Повторяю вопрос: а где этот прокурор взял пистолет Форд-12?Дегрод, даже обвинение состряпать не умеешь.
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24.02.2021 11:48 Відповісти
"работа" таких холуев-персонажей заключается в обслуге хотелок кошельки имущих посредством ctrl+c/ctrl+v материалов досудебного производства, которые подготовлены другими людьми.Сами они мало чего готовят и отаких мелочах даже не заморачиваются
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24.02.2021 12:04 Відповісти
Ох попрут его за такую топорную работу с места, не удивлюсь если весьма скоро.
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24.02.2021 12:21 Відповісти
справа шита білими нитками, суд під кураторством Портнова виносить неправомірне рішення, далі люди виходять на вулицю щоб вірно висказати свою громадянську позицію, ситуація підігрівається різними зацікавленими сторонами, Порошенки, Медведчуки, наступає хаос і на арену виходить головний масковсько-пітерський рятівник, з федералізацією України як результат. Зеля випускай людину і швидку займись реформами, бо буде як в Ростові.
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24.02.2021 11:54 Відповісти
А давайте еще будем ждать от адвокатов апелляции на решения боевиков стрелять по позициям ВСУ.
Решение сепарного судьи с Донецка с ленинско-сталинскими-гулаговскими взглядами есть прямой политический выстрел в упор в тех, кто защищает нашу страну от этой мрази внутри страны, создавая надёжный тыл и опору нашим бойцам.
Насколько нашей власти нужно быть алчной, тупой и циничной, что бы додумается продавать такие теплые места судьям и прокурорам в буденовках?
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24.02.2021 11:58 Відповісти
100% згоден. за дану ситуацію вину несе теперішня влада, але не будемо забувати що сепар отримав тепленьке місце за каденції того хто зараз буде голосніше усіх верещати про відновлення справедливості.
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24.02.2021 12:07 Відповісти
после неминуемого осуждения бенядиктовной и ее посадки, этот так называемый "прокурор" мало того, что к тому времени уже будет сильно бывшим, так и первым будет из числа тех, кто на свою шефиню в ДБР стучать о принуждении к фальсификации дела ломанется
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24.02.2021 12:01 Відповісти
А помните, как в 2019-м бенедиктова в прямом эфире заявила, что Стерненко обязательно посадят. Вот и посадили, по сфабрикованому делу,но посадили. А еще бенедиктова вообще не заметила, как убийц Гадзюк выпустили на свободу, как убийца Окуевой отделался испугом.
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24.02.2021 12:17 Відповісти
Апеляцію на політичні провокації і фальшивки можливо подати, але якщо б суд трошки більше поважав себе і конституцію він відмовився б взагалі розглядати творчість Портнова або розмовляв з ним так як він цього вартий.
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24.02.2021 12:29 Відповісти
зачем аппеляция ,для антиукраинского суда,котрый выносит приговоры под диктовку прорашистских реваншистов,?Только упразднение беззакоников в мантиях
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24.02.2021 13:11 Відповісти
Активист Сергей Стерненко, которого вчера Приморский суд Одессы приговорил к семи годам тюремного заключения, превращает в политику и шоу свое делооб этом в прямом эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «СЛУГА НАРОДА»
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.


"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
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24.02.2021 13:13 Відповісти
Это шо.... ПРИКОЛ?
Только вчера зачитали решение суда, а сегодня уже аппеляция?
Надо провести в Одесской прокуратуре тест на IQ....
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24.02.2021 13:42 Відповісти
 
 