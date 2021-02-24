Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція
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28-річна жінка в Рівному зазнала поранення ножем від 2-річного сина, постраждалу госпіталізували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.
Повідомлення про подію надійшло до поліції вчора, 23 лютого, приблизно о 19 годині.
Поліцейські на місці події встановили, що в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Макарова обласного центру 28-річна мешканка зазнала ножового поранення в грудну клітку.
Як пояснила потерпіла, вона наштрикнулася на ніж, який тримав у руках її малолітній син, 2018 року народження.
За словами 34-річного чоловіка потерпілої, поранену дружину він побачив, коли зайшов на кухню. Лікарі доставили жінку до лікарні, де їй надали невідкладну допомогу. Із діагнозом колота рана грудної клітки її госпіталізували. За результатами медичного огляду чоловік перебував у стані алкогольного сп’янінні.
У межах кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.
Будь ласка, зачекайте...
а нож сыну, конечно, дал дедушка, не она же сама
Зарезал бы, наверное.
Но тут все не так просто. Лет пять назад, если не ошибаюсь в штатах, трезвый батя "боролся" на диване с четырёхлетним сыном. Все накувыркались и всем было весело. Нико ни на что не жаловался. А через несколько дней папу коллеги нашли мртвым. Вскрытие показало, что папа несколько дней ходил с травмой селезенки и просто умер. Жена только смогла вспомнить, что как это часто и бывает в реальности, боролся-то только папа, а вот малой скорее пинался. И судмедексперты согласились, что удар в селезенку коленом от малого, было вполне достаточно для смертельного исхода, особенно если папа не придал боли особенного значения.
или пальбу малышей с пистолетов во время свадеб.
1. кто ему разрешает держать нож?
2. как ??? надо напороться на нож, который у 2летки, чтоб пробить грудную клетку????? у него нет силы удержать и ударить...т.е. она могла только упасть на нож...но тогда он должен быть в строго вертикальном положении и.... см п. 1....
3.папаше синяку будет нелегко доказать сей бред...и уйти от ответственности (при нормальной экспертизе и следственном эксперименте)
4.один раз мамашка (позволившая наврать на дите) отмажет синяка от ответственности - в следующий раз убьет...обоих!
5. хорошо что хоть кота у них нет...а то бы сидел за поножовщину...
Треба ножі і матусь заборонити бо, діточки малі вже казна що витворяють.