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Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція

28-річна жінка в Рівному зазнала поранення ножем від 2-річного сина, постраждалу госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції вчора, 23 лютого, приблизно о 19 годині.

Поліцейські на місці події встановили, що в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Макарова обласного центру 28-річна мешканка зазнала ножового поранення в грудну клітку.

Як пояснила потерпіла, вона наштрикнулася на ніж, який тримав у руках її малолітній син, 2018 року народження.

За словами 34-річного чоловіка потерпілої, поранену дружину він побачив, коли зайшов на кухню. Лікарі доставили жінку до лікарні, де їй надали невідкладну допомогу. Із діагнозом колота рана грудної клітки її госпіталізували. За результатами медичного огляду чоловік перебував у стані алкогольного сп’янінні.

У межах кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Маячня. Дитині 2 рочки.... Чоловік мабуть "23фєвраля" святкував,нажерся як у ватопітеків годиться і давай "родінузащищать" "Плавали-знаем" 😁
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24.02.2021 12:10
+18
На что только бабы не идут, чтоб защитить мужа-преступника!!! Будет его отмазывать, пока он ее и ребенка не убьет нахрен!
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24.02.2021 12:16
+11
Нет предела идиотизму...
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24.02.2021 12:04
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Допрыгнул,видимо.Ох и дура.
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24.02.2021 12:04 Відповісти
Нет предела идиотизму...
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24.02.2021 12:04 Відповісти
я думал, что все читал на Цензоре, аказывается не всьо Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9592
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24.02.2021 12:45 Відповісти
Ага. Звісно ж.
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24.02.2021 12:05 Відповісти
Муж пьяный выхватывал у ребенка нож, и так несколько раз подряд.
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24.02.2021 12:06 Відповісти
Добре, що не кулемет.
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24.02.2021 12:07 Відповісти
есть такие тираны, у которых всегда виноваты домашние
а нож сыну, конечно, дал дедушка, не она же сама
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24.02.2021 12:08 Відповісти
Да мужинек ее завалил....а потом на сына все спихнуть захотел..
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24.02.2021 12:09 Відповісти
ну и дура
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24.02.2021 12:08 Відповісти
Что-то подсказывает, что алкаш пырнул, а потом протрезвел и решили всё свернуть на ссыкуна
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24.02.2021 12:09 Відповісти
Мутіво. Грудак треба пробити, сила потрібна і напевно зріст.
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24.02.2021 12:09 Відповісти
Маячня. Дитині 2 рочки.... Чоловік мабуть "23фєвраля" святкував,нажерся як у ватопітеків годиться і давай "родінузащищать" "Плавали-знаем" 😁
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24.02.2021 12:10 Відповісти
Гы, представляю, что могло случиться, будь ему 2 месяца.
Зарезал бы, наверное.
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24.02.2021 12:14 Відповісти
В три года сможет голыми руками забить до смерти. Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3585
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24.02.2021 12:31 Відповісти
З малого роблять козла відбувайла ! Якою ж треба бути скотитно щоби на дитя такий гріх навішувать !!?!? Мабуть сімейка ще "та"...і мама і папа...
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24.02.2021 12:15 Відповісти
На что только бабы не идут, чтоб защитить мужа-преступника!!! Будет его отмазывать, пока он ее и ребенка не убьет нахрен!
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24.02.2021 12:16 Відповісти
просто чудом не убил... что с не го будет в 5 лет , кудаж его в садик или школу такого агресивного ?? папка пьяный , но безгрешный... ню-ню... Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9054
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24.02.2021 12:20 Відповісти
алкашня нічого більш цікавого не придумала )
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24.02.2021 12:20 Відповісти
Странно тут все... Но нормальная судмедэкспертиза все быстро и четко покажет. Ждать не долго, при нормальном подходе.
Но тут все не так просто. Лет пять назад, если не ошибаюсь в штатах, трезвый батя "боролся" на диване с четырёхлетним сыном. Все накувыркались и всем было весело. Нико ни на что не жаловался. А через несколько дней папу коллеги нашли мртвым. Вскрытие показало, что папа несколько дней ходил с травмой селезенки и просто умер. Жена только смогла вспомнить, что как это часто и бывает в реальности, боролся-то только папа, а вот малой скорее пинался. И судмедексперты согласились, что удар в селезенку коленом от малого, было вполне достаточно для смертельного исхода, особенно если папа не придал боли особенного значения.
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24.02.2021 12:21 Відповісти
Ну вы еще вспомните: когда 1,5 годовалый ребенок кружкой убил грудничка....
или пальбу малышей с пистолетов во время свадеб.
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24.02.2021 12:49 Відповісти
Вот и я о чем, тут всякое бывает...(((
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24.02.2021 15:44 Відповісти
просто чудом не убил... что с не го будет в 5 лет , кудаж его в садик или школу такого агресивного ?? папка пьяный , но безгрешный... ню-ню... Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5413
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24.02.2021 12:21 Відповісти
Звиздят ,оба , муж ее ударил ,много раз такое видел ,на ребенка хотят все списать ,но если эксперт нормальный он докажет ,что ребенок 2-х летний этого сделать не мол ,физически 😠
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24.02.2021 12:21 Відповісти
Это докажет не только нормальный эксперт, а любой эксперт. Другое дело, что у нас за домашнее насилие вообще не принято как-то наказывать. Типа,это их семейные дела, пускай сами разбираются...
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24.02.2021 12:33 Відповісти
Alexander Cherepchenko два года ребенку ,это не четыре ,это совсем кроха 🙄
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24.02.2021 12:25 Відповісти
Муж-алкаш решил, что в организме супруги не хватает железа, и решил таким образом добавить.
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24.02.2021 12:26 Відповісти
Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2083
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24.02.2021 12:30 Відповісти
Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 994
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24.02.2021 12:32 Відповісти
А женщину и ребенка проверили на алкоголь?
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24.02.2021 12:34 Відповісти
И так 10 раз? Может быть, не стоит выгораживать благоверного и ждать 10-го раза?
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24.02.2021 12:46 Відповісти
тараканы у нас еще не убивают???, ох и полиция))))
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24.02.2021 12:46 Відповісти
ребенку 2 ( !!!) годика...2 !!!
1. кто ему разрешает держать нож?
2. как ??? надо напороться на нож, который у 2летки, чтоб пробить грудную клетку????? у него нет силы удержать и ударить...т.е. она могла только упасть на нож...но тогда он должен быть в строго вертикальном положении и.... см п. 1....
3.папаше синяку будет нелегко доказать сей бред...и уйти от ответственности (при нормальной экспертизе и следственном эксперименте)
4.один раз мамашка (позволившая наврать на дите) отмажет синяка от ответственности - в следующий раз убьет...обоих!
5. хорошо что хоть кота у них нет...а то бы сидел за поножовщину...
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24.02.2021 12:47 Відповісти
Як би безглуздо не звучали свідчення, а слідчі з суддями вірять їм з легкістю ))
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24.02.2021 12:49 Відповісти
Ой брехло
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24.02.2021 12:50 Відповісти
Ножем її ударив чоловік у ході сварки. А так як дружина терпило, то придумали версію про дворічну дитину з ножем. Будь-який експерт по характеру поранень визначить і напрямок і зріст того, хто завдав удар.
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24.02.2021 13:04 Відповісти
П'яний чоловік на руках тримав дитинку, яка гралася ножем, мама побачивши цю ідилію захотіла їх обійняти і напоролася на ножа, якого тримала в руках дитинка сидячи на руках у татка.
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24.02.2021 13:10 Відповісти
Чи може татко кинув дитинку з ножем в руках в обійми матусі?
Треба ножі і матусь заборонити бо, діточки малі вже казна що витворяють.
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24.02.2021 13:12 Відповісти
Не захотела благоверного по этапу отправить...ничего, в следующий раз он будет меток, и она отправится на кладбище а детеныш в детдом, дура классическая, не жаль.
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24.02.2021 15:14 Відповісти
 
 