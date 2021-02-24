Закон про штрафи за кермування у п'яному вигляді спрямовано на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Зазначається, що законом підвищуються штрафи: за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год - 340 грн; за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год - 1,7 тис. грн.

За керування автомобілем у нетверезому стані - штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

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Як повідомлялося, 16 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт №2695, який передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному вигляді.