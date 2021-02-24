Закон про штрафи за кермування у п'яному вигляді спрямовано на підпис Зеленському
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Зазначається, що законом підвищуються штрафи: за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год - 340 грн; за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год - 1,7 тис. грн.
За керування автомобілем у нетверезому стані - штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.
Як повідомлялося, 16 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт №2695, який передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному вигляді.
Будь ласка, зачекайте...
От водіїв налякали
Отпускали за 400 у.е., а теперь будут отпускать за 600 и более у.е.....
Доходы Авакова и Ко растут небывалыми темпами !!!
Но они долго не работают...... В конце смены свои никто не хочет докладывать....
Какие датчики этанола? Ты че совсем дятел? Люди он на жигулях и запорожцах еще ездят, если повезло на подержанных иномарках. Не считая конечно слуг - те на новых, но они ездили под шафе и будут ездить.