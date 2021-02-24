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Чверть коштів "Великого будівництва" в 2021 будуть спрямовані на медичну сферу, - міністр Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Чверть коштів

Чверть коштів в рамках програми "Велике будівництво" цьогоріч буде спрямована на розвиток медичних об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура".

"У структурі фінансування цьогорічної програми ( "Велике будівництво" - ред) майже чверть коштів припадає на медичний напрям. І це є у нашому фокусі. Це, на мою думку, є принципово важливим наразі", - сказав Чернишов.

За його словами, одним з проєктів національного масштабу стане будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" у Харкові - на це виділять 190,6 млн грн.

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Крім того, додав міністр, у межах програми передбачається відновлення або побудову 95 шкіл по всій України. "Це - можливе нове будівництво, це реконструкція і це капітальний ремонт", - сказав Чернишов.

У цьому зв'язку він наголосив: коли йдеться про капремонт, це означає серйозні зміни, якісне облаштування, в результаті якого школа стане новою, сучасною.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Зелений хаос.
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24.02.2021 12:33
+2
У нас школи легше закривають бо діток немає. Про що воно там лепече?🤬 І лікувати кого вони збираються після "вакцинування" шмурдяком від ЗЕро?🤬
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24.02.2021 12:29
+2
Большой грабеж must go on. Такого пиз...ца давно не было.
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24.02.2021 12:32
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У нас школи легше закривають бо діток немає. Про що воно там лепече?🤬 І лікувати кого вони збираються після "вакцинування" шмурдяком від ЗЕро?🤬
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24.02.2021 12:29 Відповісти
Большой грабеж must go on. Такого пиз...ца давно не было.
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24.02.2021 12:32 Відповісти
Зелений хаос.
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24.02.2021 12:33 Відповісти
Не нравится с медицины на стройку, не беда, будет со строительства на медицину. Платите налоги, а там разберутся, недаром Трускавецький универ прошли
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24.02.2021 12:35 Відповісти
між Ірпенем, Бучєю та Гостомелєм зійшов сніг і разом із ним асфальт!! діри через кожен метр, ці зелені придурки теперь кидаються в іншу крайність - ремонт лікарен, про дороги, я так розумію, забуваємо!!!
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24.02.2021 12:36 Відповісти
100% разворуют, а 1/4 от оставшегося честно распределят на медицину.
Чверть коштів "Великого будівництва" в 2021 будуть спрямовані на медичну сферу, - міністр Чернишов - Цензор.НЕТ 700
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24.02.2021 12:36 Відповісти
Гроші з коронавірусного фонду витратили на дороги, а кошти з програми "Велике будівництво" на боротьбу з COVID?
95 Квартал рулить!
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24.02.2021 12:37 Відповісти
Написано дещо лукаво. Що це за "срєдства" Большой стройкі"? Звідки вони взялися? З кишені Зєлєнского? Писати треба філігранно точно: засоби і кошт українських громадян, які зелена влада плану витратити на власну піар-акцію" Велике крпдівництво"... І далі за текстом.
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24.02.2021 12:43 Відповісти
Какое, нах, "развитие медицинских объектов"? Нехватка медперсонала - 50%!!! За такую з/п работать никто не хочет! Квалификация оставляет желать лучшего! Лекарства - самые дишманские и тех не хватает. И вы собрались строить новые больницы?! Когда вы уже наворуетесь, твари!
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24.02.2021 12:50 Відповісти
"Четверть средств "Большой стройки" в 2021 будут направлены на медицинскую сАферу" Чверть коштів "Великого будівництва" в 2021 будуть спрямовані на медичну сферу, - міністр Чернишов - Цензор.НЕТ 4028
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24.02.2021 12:54 Відповісти
А у цій програмі ВИПАДКОВО не передбачені кошти для виготовлення БЕЗПЕЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВАКЦИНИ? Адже є у нас і наробки, і потужності, і ЧУДОВІ ФАХІВЦІ! Немає тільки згоди на те ДЕЯКИХ незацікавлених осіб.
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24.02.2021 13:01 Відповісти
"И это в нашем фокусе ". В цирк бегом,грёбанные фокусники
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24.02.2021 13:31 Відповісти
Четверть средств "Большой стройки" в 2021 будут направлены на медицинскую аферу, - министр Чернышов
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24.02.2021 17:16 Відповісти
Интересно - у кого из них вавка в голове?
Сперва они средства на ковид направляют на строительство дорог, потом - средства на стромительство направляют на медицину.
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24.02.2021 17:40 Відповісти
 
 