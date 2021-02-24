Чверть коштів "Великого будівництва" в 2021 будуть спрямовані на медичну сферу, - міністр Чернишов
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Чверть коштів в рамках програми "Велике будівництво" цьогоріч буде спрямована на розвиток медичних об'єктів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура".
"У структурі фінансування цьогорічної програми ( "Велике будівництво" - ред) майже чверть коштів припадає на медичний напрям. І це є у нашому фокусі. Це, на мою думку, є принципово важливим наразі", - сказав Чернишов.
За його словами, одним з проєктів національного масштабу стане будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" у Харкові - на це виділять 190,6 млн грн.
Крім того, додав міністр, у межах програми передбачається відновлення або побудову 95 шкіл по всій України. "Це - можливе нове будівництво, це реконструкція і це капітальний ремонт", - сказав Чернишов.
У цьому зв'язку він наголосив: коли йдеться про капремонт, це означає серйозні зміни, якісне облаштування, в результаті якого школа стане новою, сучасною.
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95 Квартал рулить!
сАферу"
Сперва они средства на ковид направляют на строительство дорог, потом - средства на стромительство направляют на медицину.