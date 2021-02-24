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Новини Політика України
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НАБУ (3425) олігарх (688) Ситник (772)

Ситник: "Боротьбу проти НАБУ у владі скеровують кілька людей, яких вже десятки років називають олігархами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситник:

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що боротьбу проти бюро у владі скеровують кілька олігархів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що боротьбу проти НАБУ у владі скеровують кілька людей, яких уже десятки років називають олігархами. Коли антикорупційні органи у якийсь спосіб зачіпають їхні інтереси, ми бачимо відповідні рішення щодо нас із боку органів влади, в тому числі парламенту. Цьому тиску дуже важко протистояти", - сказав Ситник.

Він додав, що в Україні Генеральний прокурор має набагато менше гарантій незалежності навіть за антикорупційного прокурора.

"Тому що антикорупційного прокурора неможливо змінити через голосування в парламенті, а генерального - можна. 226 голосів набирається в парламенті і все. Згадайте як звільняли Рябошапку в парламенті. Подання щодо його звільнення базувалося, в основному, на справах НАБУ. Коли Рябошапка почав активно співпрацювати з нами в частині справ щодо "Приватбанку", VAB банку, Роттердам+, то відповідні групи депутатів у парламенті об'єдналися, наслідком чого стало оголошення недовіри генеральному прокурору, але фактично за те, що генеральний прокурор почав реально працювати", - зазначив директор НАБУ.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Також читайте: У законопроєкті про порядок призначення глав НАБУ і ДБР немає жодної норми про звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
слуга олигархов - зеленский, достаточно ?
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24.02.2021 12:40
+4
Хвамилии?
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24.02.2021 12:36
+4
Нажаль, наразі СИТНИК програє БЕНЕдиктовій. А той, хто ніяким боком "не втручається у судову систему", всіляко ЇЙ допомагає плодити шиті білими нитками справи.
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24.02.2021 12:54
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Хвамилии?
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24.02.2021 12:36 Відповісти
слуга олигархов - зеленский, достаточно ?
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24.02.2021 12:40 Відповісти
Пан Зеленський слуга пана Порошенка? Та ні- маячня!
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24.02.2021 13:31 Відповісти
Ситник грубо прекручує істину. Вороги України не шістка олігархів, а вся зграя нуворишів клептоманів, що при владі в Україні вже 30 років. А Рижий і Бєня - це його (можливо)вороги.
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24.02.2021 12:48 Відповісти
Ой, а ты не знаешь, болезный...А касса у Подоляка знаешь где?
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24.02.2021 12:56 Відповісти
всі заважають "супермену" Ситник: "Боротьбу проти НАБУ у владі скеровують кілька людей, яких вже десятки років називають олігархами" - Цензор.НЕТ 9228
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24.02.2021 12:48 Відповісти
Борцун з олігархами 🥴
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24.02.2021 12:49 Відповісти
******. Результата нет,а оно еще что то вякает. Падла - ты еще должен нам зарплату огромную вернуть,что тебе столько лет мы платили !
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24.02.2021 12:52 Відповісти
беня,опануй себе
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24.02.2021 13:42 Відповісти
несколько человек (кто?) , которых уже десятки лет называют олигархами/ А вдруг это очень приличные люди, А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!
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24.02.2021 12:52 Відповісти
Нажаль, наразі СИТНИК програє БЕНЕдиктовій. А той, хто ніяким боком "не втручається у судову систему", всіляко ЇЙ допомагає плодити шиті білими нитками справи.
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24.02.2021 12:54 Відповісти
Это точно! На опережение он работать не умеет / не хочет / сцыт?
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24.02.2021 13:34 Відповісти
Бабломойський і кукриний папа й Бахмотюк. І їжаку зрозуміло...
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24.02.2021 12:58 Відповісти
NABU-Respekt !
Tatarov-padlo !
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24.02.2021 13:33 Відповісти
Сытник: НАБУ - это я
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24.02.2021 13:48 Відповісти
 
 