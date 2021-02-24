Ситник: "Боротьбу проти НАБУ у владі скеровують кілька людей, яких вже десятки років називають олігархами"

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що боротьбу проти бюро у владі скеровують кілька олігархів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що боротьбу проти НАБУ у владі скеровують кілька людей, яких уже десятки років називають олігархами. Коли антикорупційні органи у якийсь спосіб зачіпають їхні інтереси, ми бачимо відповідні рішення щодо нас із боку органів влади, в тому числі парламенту. Цьому тиску дуже важко протистояти", - сказав Ситник.

Він додав, що в Україні Генеральний прокурор має набагато менше гарантій незалежності навіть за антикорупційного прокурора.

"Тому що антикорупційного прокурора неможливо змінити через голосування в парламенті, а генерального - можна. 226 голосів набирається в парламенті і все. Згадайте як звільняли Рябошапку в парламенті. Подання щодо його звільнення базувалося, в основному, на справах НАБУ. Коли Рябошапка почав активно співпрацювати з нами в частині справ щодо "Приватбанку", VAB банку, Роттердам+, то відповідні групи депутатів у парламенті об'єдналися, наслідком чого стало оголошення недовіри генеральному прокурору, але фактично за те, що генеральний прокурор почав реально працювати", - зазначив директор НАБУ.

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