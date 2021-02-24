Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська
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Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська зазначає, що із 16 липня 2021 року приблизно 100-150 тисяч громадян України мають засвідчити рівень володіння державною мовою, склавши відповідний іспит.
"Кількість людей, які на сьогодні мають скласти іспит із 16 липня і засвідчити рівень володіння державною мовою, становить приблизно 100-150 тис. осіб. Ми на сьогодні маємо вже тих, хто пройшов за донабором (на держслужбу. - Ред.), вчора закон проголосувала Рада, вже майже від 30 до 80 тис. по всій країні", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності у 2020 році в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, планується, що центри для складання тестів на володіння українською мовою будуть щонайменше в кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою діятиме безстроково.
"Потрібно розуміти, що закон зворотної дії не має. Усі, хто сьогодні вже працюють і не йдуть на конкурс і не претендують на будь-яку посаду, а вже на ній перебувають - вони не будуть складати іспит. Іспит складатимуть лише ті, хто хоче отримати сертифікат з перспективою, що колись буде обиратися на конкурс", - додала Демська.
Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування, має складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.
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П'ятий Президент України П.Порошенко
"Верным курсом идете, товарищи !"
Генсек СССР и Первій секретарь Украины Н.Хрущев
про піхвоглядача...краще помовчу
- Что за странный у Вас язык. Например: незабаром. Так за баром или не за баром.
- А у вас що за мова: сравні. Так срав чи ні
Проблема України в тому, що що багато звичайних українців взагалі не можуть нею спілкуватись. Державні службовці мають її знати апріорі.
Ну і що нам пропонують? Створити "центри" які будуть вимагати якийсь там мега рівень знання державної мови, від тих, хто і так нею спілкується? Документообіг, законодавство, усе на держ.мові. Ми отримаємо чергове корупційне лайно, де будуть сидіти і продавати сертифікати, а ЯК ЦЕ ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМУ???
За алфавітом.
Перший - Аваков.
Ніякий Дизель-шоу не зрівняється.