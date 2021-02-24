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Новини Політика України
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українська мова (777) іспити (99) держслужбовці (227) Демська Орися (9)

Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська зазначає, що із 16 липня 2021 року приблизно 100-150 тисяч громадян України мають засвідчити рівень володіння державною мовою, склавши відповідний іспит.

"Кількість людей, які на сьогодні мають скласти іспит із 16 липня і засвідчити рівень володіння державною мовою, становить приблизно 100-150 тис. осіб. Ми на сьогодні маємо вже тих, хто пройшов за донабором (на держслужбу. - Ред.), вчора закон проголосувала Рада, вже майже від 30 до 80 тис. по всій країні", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності у 2020 році в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, планується, що центри для складання тестів на володіння українською мовою будуть щонайменше в кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою діятиме безстроково.

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"Потрібно розуміти, що закон зворотної дії не має. Усі, хто сьогодні вже працюють і не йдуть на конкурс і не претендують на будь-яку посаду, а вже на ній перебувають - вони не будуть складати іспит. Іспит складатимуть лише ті, хто хоче отримати сертифікат з перспективою, що колись буде обиратися на конкурс", - додала Демська.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування, має складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
кацап спрашивает у украинца:
- Что за странный у Вас язык. Например: незабаром. Так за баром или не за баром.
- А у вас що за мова: сравні. Так срав чи ні
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24.02.2021 12:48
+5
не є.лан, а Алекс S. Роман
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24.02.2021 12:46
+5
Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 193
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24.02.2021 13:05
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Правила форума Рада форумчан
наступним кроком - екзамен на українську мову для отримання права голосування
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24.02.2021 12:39 Відповісти
и ОПЗЖ получает большинство в Раде.
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24.02.2021 15:14 Відповісти
з чого б це україномовні голосували за опзж? Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 8165
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24.02.2021 15:29 Відповісти
В 2021 будуть перевибори ...... до ВР
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25.02.2021 13:28 Відповісти
"Армія, Мова, Віра !"
П'ятий Президент України П.Порошенко

"Верным курсом идете, товарищи !"
Генсек СССР и Первій секретарь Украины Н.Хрущев
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24.02.2021 15:50 Відповісти
Тобто мають казати: не ефір, а етер, не гвинтокрил, а гелікоптер, не парасоля, а розчепірка,
про піхвоглядача...краще помовчу С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 8946 С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 9035 С 16 июля около 150 тыс. госслужащих должны будут подтвердить уровень владения украинским языком, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 8946
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24.02.2021 12:41 Відповісти
не є.лан, а Алекс S. Роман
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24.02.2021 12:46 Відповісти
кацап спрашивает у украинца:
- Что за странный у Вас язык. Например: незабаром. Так за баром или не за баром.
- А у вас що за мова: сравні. Так срав чи ні
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24.02.2021 12:48 Відповісти
Так іх.А потім що?
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24.02.2021 12:44 Відповісти
потим полная Ж..па !
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24.02.2021 12:54 Відповісти
А потім навприсядки нахєр, на родіну, в кацапські бубєня.
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24.02.2021 13:21 Відповісти
І бубочка з дЄрЬмаком теж складуть іспит? Чи там і так все зрозуміло 🧐?
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24.02.2021 12:51 Відповісти
И Аваков тоже? А шо будет, ежели неподтвердит? Смех с зелеными, хоть плачь...
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24.02.2021 12:52 Відповісти
Аваков знает, прекрасно говорит, без акцента, но редко, не то, что Жулька на суржике, он просто ленится или придуривается. он сдаст
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24.02.2021 14:08 Відповісти
Кто понимает,что потом с этим счастьем делать?Уволить?Обучить?Расстрелять?Когда мы думать начнем?
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24.02.2021 13:02 Відповісти
Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 193
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24.02.2021 13:05 Відповісти
Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3888
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24.02.2021 15:52 Відповісти
Більшість держслужбовців ненавидять і не знають українську, але перші лізуть у владу командувати цими українцями і пропагують не вчити українську.
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24.02.2021 13:17 Відповісти
звідки такі данні?
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24.02.2021 13:29 Відповісти
очі розтули
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24.02.2021 15:31 Відповісти
Я живу на "крайньому Заході" нашої країни. Тут не те, що російськомовного чиновника не зустрінеш, тут і пересічні носії рідкість. Що я маю побачити власними очима? Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3425
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24.02.2021 16:05 Відповісти
сам відповів на своє запитання
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24.02.2021 16:06 Відповісти
Перманентне тобто постійне і безупинне ґвалтування кріпатства продовжується. Там вже адекватів і не залишилось. Бо хто мріє працювати під керівництвом дурнів на цій фабриці ідіотів? А ідіоти це не мілкі держслужбовці, це їх начальники, яких назначають - всі бобри: політичні, мафіозні, міжнароднокорпораційні дупи, які мріють бачити держслужбовця у вигляді ручного собаки на повідку довжина якого це і є рівень свободи держслужбовця, якого дозволено пнути в задницю владним чоботом. Перша придумала велике чмиріння держслужбовців Юлія Тимошенко у війні з героєм банку Україна. паном Ющенком, який теж чомусь гидував держслужбовців, як деякі безмотивно гидують котів. Ніби це держслужбовці розікрали кошти остарбайтерів з банку Україна. Юлія Володимирівна перша почала велике чмиріння і видала указ про " етичну поведінку держслужбовця", це фарисейство означало, що держслужбовець не має права дурня міністра назвати дурнем, ні на роботі , ні в Інтернеті, бо вилетить як пробка з роботи. Наступні фарисеї Азаров, Арбузов, Яценюк, Гройсман, ці придумали теж перманентні ґвалтування у вигляді постійних тупих тестів і їх перездач по будь-якому чиханню владної морди. А самі як волюнтаристи змінювали і тасували міністерства як обласні райкоми КПРС колгоспами. То їх совокупляли, то їх розділяли, що всі розумні працівники повтікали з такої держслужби. А при зелених ідіотах взагалі бардак став твердою константою країни яка летить в провалля на дно з другою космічною швидкістю.

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24.02.2021 13:21 Відповісти
А ви напевне держслужбовець? От бідолаха, усі його ********
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24.02.2021 13:28 Відповісти
А ви мабуть ботолсперма? Для вас в радість девіз - "Нам ваша робота і нах не потрібна головне щоб ви мучились.
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24.02.2021 13:34 Відповісти
як то кажуть, усе через дупу.
Проблема України в тому, що що багато звичайних українців взагалі не можуть нею спілкуватись. Державні службовці мають її знати апріорі.
Ну і що нам пропонують? Створити "центри" які будуть вимагати якийсь там мега рівень знання державної мови, від тих, хто і так нею спілкується? Документообіг, законодавство, усе на держ.мові. Ми отримаємо чергове корупційне лайно, де будуть сидіти і продавати сертифікати, а ЯК ЦЕ ВИРІШИТЬ ПРОБЛЕМУ???
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24.02.2021 13:28 Відповісти
Вот почему зелепиторы во главе с фашистом бужанским так хотят отменить закон про мову.
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24.02.2021 13:30 Відповісти
ОТ, сракову прийдеться щелепу ламать!!!
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24.02.2021 13:51 Відповісти
Аваков знает, прекрасно говорит, без акцента, но редко, не то, что Жулька на суржике, он просто ленится или придуривается. он сдаст
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24.02.2021 14:10 Відповісти
Іспити транслювати по телебаченню!
За алфавітом.
Перший - Аваков.
Ніякий Дизель-шоу не зрівняється.
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24.02.2021 14:09 Відповісти
 
 