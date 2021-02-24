УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17142 відвідувача онлайн
Новини Політика України Вирок Стерненку
14 029 51
звільнення (1511) Стерненко (374) Офіс Президента (1748)

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести біля Офісу Президента: "Ходити на протести, працюючи на Банковій, доволі дивно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести біля Офісу Президента:

Глава експертної групи з внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Сергій Кошман написав заяву про звільнення на тлі вчорашніх протестів під ОП через вирок активісту Сергію Стерненку.

Про це Кошман повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Написав заяву про звільнення з Офісу Президента. Бо ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, доволі дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки що не бачу. Майже за рік переконався, що експертних порад там особливо не потребують. Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України", - зазначив Кошман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
Чергові , в шосте втрачені 5 років для України.А ми все дискутуємо, коли доженемо Польщу.
показати весь коментар
24.02.2021 12:44
+29
Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 3437
показати весь коментар
24.02.2021 13:00
+28
Зато там очень нуждаются в советах портянки и прочей ватной стаи.
показати весь коментар
24.02.2021 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєльониє самі з вусамі. Таланти - самородки.
показати весь коментар
24.02.2021 12:42 Відповісти
Трускавецькі 😁
показати весь коментар
24.02.2021 12:44 Відповісти
Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 3437
показати весь коментар
24.02.2021 13:00 Відповісти
Самородки и скоморохи это синонимы?
показати весь коментар
24.02.2021 13:01 Відповісти
Ну-ну молися-молися😁 А в очі бубочці глянуть?
показати весь коментар
24.02.2021 12:43 Відповісти
Не сказав головного, вірніше. - не сказав прамо:"Вибачте, що допомагав цій зеленій сволоті захоплювати владу в Україні і її ресурси. Мене заїло сумління і я буду олитимя, щоб шкода від моїх дій не була надто великою."
показати весь коментар
24.02.2021 12:50 Відповісти
сподівався на % за свої послуги - натомість накормили гівном )))
показати весь коментар
24.02.2021 13:01 Відповісти
Видно, гіана було дуже багато. 😊 Інакше б не спротивило.
показати весь коментар
24.02.2021 13:42 Відповісти
Чергові , в шосте втрачені 5 років для України.А ми все дискутуємо, коли доженемо Польщу.
показати весь коментар
24.02.2021 12:44 Відповісти
ты сначала сам вырасти до уровня поляка, тогда и правительство подтянется
показати весь коментар
24.02.2021 12:49 Відповісти
Убери в своїй клихусі перші чотири літери. Інтелектуал з євронахилом.
показати весь коментар
24.02.2021 12:51 Відповісти
убожество малолетнее, ты отмой со щеки засохшие сопли а уж потом начинай кого то поучать))) сосунок
показати весь коментар
24.02.2021 12:54 Відповісти
Ватнику : що ти про мене знаєш? До речі розпочинати безпідставно ображати незнайому людину, це рівень виховання ватника чи антиватника?
показати весь коментар
24.02.2021 12:58 Відповісти
это ты сам у себя спрашиваешь?)))) идиот нулевой
показати весь коментар
24.02.2021 13:04 Відповісти
Це типова ознака казкового свідка секти 8 відсотків!
показати весь коментар
24.02.2021 13:27 Відповісти
лошара из дебилятника 73%, ты уже свои $4000 получил?
показати весь коментар
24.02.2021 13:35 Відповісти
Вся эта утопическая чушь с "начни с себя" не работает и никогда не работала.
показати весь коментар
24.02.2021 13:28 Відповісти
а обливание дерьмом любого правительства работает? ведь правители это зеркальное отражение народа
показати весь коментар
24.02.2021 14:40 Відповісти
Периодически вполне работает.
А каким еще народ может быть в украинских реалиях? Правительство десятилетиями живет в своей параллельной реальности, откровенно кладя на этот народ хер, все госструктуры, от мусаров, до судей, насквозь прогнили и просвета не видать. Если правительство о народе вообще не заботится, не дает ему какой-то основы под ногами, не занимается его просвещением, а только пытается на каждом шагу на#бать, то он в основной массе постепенно деградирует. К слову украинский народ еще хорошо держится, не смотря на все обстоятельства.
Правители - не зеркальное отражение народа, везде по разному. В развитых странах обычно это далеко не худшие представители народа, в Украине, к сожалению, это самые беспринципные и наглые, а зачастую, в добавок, еще и тупые.
показати весь коментар
24.02.2021 17:05 Відповісти
ну народ так же плевал на правительство и свое государство. не платят налоги, воруют все что не приколочено, ненавидят свою родину, живут не по закону. а если где то попались то обязательно тычут взятку для отмазки)))) таких и выбираем во власть
показати весь коментар
24.02.2021 18:37 Відповісти
Так в этом случае рыба гниет с головы, а не наоборот. Смотрят на "элиту", чавкающую у корыта, хватая ртом и жопой, ворующую миллионами, плюющих на закон и думают, "если они миллионами воруют, то почему нам по-мелочи нельзя, если им откровенно на все плевать, кроме себя родимых, почему мы о чем-то кроме себя переживать должны, зачем отдавать свои кровные, платить налоги, если чиновничье мудачье все разворует?", такая примерно логика. Так общество и деградирует.
А насчет взяток, так их десятилетия и приучали везде взятки давать и продолжают это делать, вот и привыкли, что почти все можно взяткой решить, потому и такое несерьезное отношение к законам. Например если бы, те же мусара не предлагали "опцию" дать им взятку за "решение вопросов", а честно делали свою работу, то и народ бы довольно быстро переучился и более ответственным стал. Ну и опять же, никто так пренебрежительно не относится к закону, как его сочинители и "блюстители", а если даже сами блюстители закона откровенно на этот самый закон плюют, то чего от обычных людей можно требовать?
показати весь коментар
24.02.2021 23:15 Відповісти
если вам удобно так жить то считайте правителей мудаками а себя святыми))))) народ у нас настолько же туп и алчен как и правительство, только суммы разные. все бедные но машины и квартиры раскупаются как горячие пирожки. уже скоро в селах будут пробки, а новостроев не раскупленных на стадии фундамента просто не существует . 60-70% экономики в тени
показати весь коментар
25.02.2021 12:19 Відповісти
Я такого не писал - как среди правителей есть нормальные люди (правда их особо не видно, на то они и нормальные, а беспринципные популистские мудаки чаще на виду), так и среди населения мудаков более чем достаточно. Я просто в общем описал свое видение причинно-следственной связи, почему у нас в стране все так как оно есть.
Глупо требовать от простых обывателей быть "святыми интеллигентами", когда государство в котором они живут, в лице "элиты" и чинуш всех мастей руководящих государством, откровенно кладет хер на них и на свои прямые обязанности, аморальные чинуши ведут себя как хозяева жизни, которым законы не писаны и прочее, прочее. В Украине, к сожалению, люди уже привыкли жить сами по себе, а в диких условиях святым и интеллигентным выжить, да и вообще появиться, не так просто как в благополучных и развитых странах. Вот и все.
"60-70% экономики в тени". Думаю не ошибусь если предположу, что как минимум половина этой цифры принадлежит как раз "власть имущим" или связанным с ними бизнесам...
показати весь коментар
25.02.2021 14:25 Відповісти
вот и получается замкнутый круг))) идиоты голосуют за таких же идиотов, которые навязывают идиотскую жизнь. а по экономике все просто, мелкий бизнес обходит налоги фопами, а крупный оффшорами. и всех это устраивает. в швейцарии люди отказались на референдуме от повышения пенсии так как посчитали что это ударит по стабильности бюджета. в сингапуре людей попросили сдать свое золото (на время) для пополнения бюджета и люди его сдали. в украине такое возможно? мы ментально очень далеки от цивилизованных людей. в этом кстати во многом виноват совок, когда все решало государство, во что нам одеваться, что пить, что есть, где работать. люди разучились думать даже за себя. и сейчас требуют что бы гос-во решало их бытовые проблемы
показати весь коментар
25.02.2021 18:44 Відповісти
Ну да, замкнутый круг, который можно разорвать только начав сверху, либо отдав страну под внешнее управление США лет так на 30 минимум. Швейцария процветающая благополучная страна, окруженная благополучными и адекватными соседями, даже вторая мировая их по сути стороной обошла. Сингапур процветающая страна в которой все необходимые реформы были проведены еще полвека назад. Украина же бедная страна на периферии Европы, искалеченная совком, с #банутой рашкой и покорно лежащей под ней Беларусью в соседях. Так что в наших условиях до цивилизации нам эволюционировать очень долго, а без необходимых реформ, невозможных если власть будет оставаться такой же аморальной, вообще никогда.
показати весь коментар
25.02.2021 22:45 Відповісти
Повага.
показати весь коментар
24.02.2021 12:44 Відповісти
Мандель там главный эксперд! Так что заменит всех и очень быстро!
показати весь коментар
24.02.2021 12:45 Відповісти
На то він і експерт, щоб прогнозувати більше ніж на один крок )
показати весь коментар
24.02.2021 12:45 Відповісти
с фамилией Кошман чувак не может быть глупым, не понятно, чего вообще к зелупа поперся
показати весь коментар
24.02.2021 12:45 Відповісти
кров позвала!
показати весь коментар
24.02.2021 12:54 Відповісти
І ви йому повірили? Ви думаєте він виродок? Жид і совість поняття не сумісні!!!
показати весь коментар
24.02.2021 16:21 Відповісти
Так би і написав,мовляв 💩 рік-більше не (хочу,буду,можу....)
показати весь коментар
24.02.2021 12:47 Відповісти
Держит нос по ветру... Кошман что-то чувствует. ))) Леша Гончаренко самый первый смылся из ПР. Глава экспертной группы ОП Кошман написал заявление об увольнении, поддержав протесты на Банковой: "В экспертных советах там особо не нуждаются" - Цензор.НЕТ 3179
показати весь коментар
24.02.2021 12:51 Відповісти
Зато там очень нуждаются в советах портянки и прочей ватной стаи.
показати весь коментар
24.02.2021 12:51 Відповісти
вот это да: зеленое говно на вкус оказалось действительно говном...
показати весь коментар
24.02.2021 12:59 Відповісти
Ослу пох. Йому ж Мілованов Розповідає, що він найвеличніший
показати весь коментар
24.02.2021 13:00 Відповісти
"Молится за Украину" - это патриотично! На протест сходить - это круто. А не хочет "эксперт" поподробнее рассказать что же он там такое увидел в ОП? Не, это не "патриотично и не круто"? Пацаны не поймут?
показати весь коментар
24.02.2021 13:00 Відповісти
Теперь там остались все пармкмахеры, значит будем еназывать ОП (Офис Парикмахеров), или филиал уголовника путлера.
показати весь коментар
24.02.2021 13:02 Відповісти
Краще самому, ніж після зе-краху
показати весь коментар
24.02.2021 13:04 Відповісти
..ничего страшного - в квартале сватов полно талантливой малодёжЫ из массовки
показати весь коментар
24.02.2021 13:07 Відповісти
Тебе сперва нужно свои грехи отмолить за то, что работал на зеленую плесень.
показати весь коментар
24.02.2021 13:08 Відповісти
Respekt !
показати весь коментар
24.02.2021 13:09 Відповісти
Умный мальчик Кошман. Нос по ветру. Чуть запахло жаренным и слился. Не то, что племянница БЕ работающая соской, пардон, прес-секретутка ЗЕ и племяница Бе.
показати весь коментар
24.02.2021 13:17 Відповісти
Кошман -плохой советник.В отличие от Шефира. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показати весь коментар
24.02.2021 13:17 Відповісти
Sergey Naumovich

4 ч. ·

Потерялись оригинальные записи с камер видеонаблюдения? Хм...


Леонид Маслов
 сейчас с
Stanislav Kulyk.
13 ч. ·

Приступа, зам Приступи або до свавілля приступити.

Поки сьогодні в Одесі відбувалася найбільш резонансна в Україні подія - похорон державності шайкою реваншистів - в Києві у справі
Андрій Антоненко
 стало спекотно.

Що сьогодні відбувалося

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Андрія як завжди не випустили з акваріума, хоча апеляційний суд в останнє відпускав. Таке рішення приймають присяжні усім складом. Ілюзій стосовно усій п'ятірки нема.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Сьогодні досліджували один з двох визначальних томів - 7й. Саме з 7 та 22 томів випливає, що доказів причетності обвинувачених в справі нема. Усе інше - «процесуальний спам» прокурора, приховування голого короля. В 7 томі містяться відео (відео зловмисників та еталонне відео нібито обвинувачених), процесс здобуття цих відео, а в 22 томі - експертизи, у тому числі порівняння.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Одразу скажу, що том 7 сьогодні не закінчили через криві руки сторони обвинувачення. Вони в суді не спромоглися відтворити відео, які надали як доказ. Тож маємо неповних 7 томів за пів-року, а всього томів 26. Нагадаю, що закон зобов'язує суд розглядати справу щоденно, але відбулося всього 11 засідань по пів-дня зі 188 належних днів розгляду (можна сказати, що закон виконаний на 6%), при цьому с. Голуб вдруге оголосила собі відпустку і наступного засідання не буде - тепер аж до 9 березня.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 А тепер найцікавіше. Під час дослідження доказів назовні полізли неймовірні обставини. Ми-то знали про них раніше, але тепер це здобуток суду присяжних і ганьба для прокурора. Виявилось що

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Майже усі відео зловмисників в ніч 20.07.2016 отримані всупереч закону. Відео вибуху з камер ресторану МакДональдс отримане законно, але на ньому нема обвинувачених. Відео закладання вибухівки отримане законно, але воно у подальшому ... загубилось, є лише копія невідомого походження (див. пункт 2). Решта здобуті незаконно, і це визнає адвокат потерпілих.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Усі відеофайли з вуличних камер, якими оперує слідство, як законні так і незаконні, створені виключно в кабінеті слідчого Бирка шляхом копіювання з носіїв невідомого походження, тобто ці носії не фігурують під час первинного вилучення. Уявіть, слідчий пише, що узяв відео з диску А, законність якого підтверджується вилученням диску Б, при тому що не існує зв'язку між А та Б і обох нема у справі. Інакше кажучи, джерела походження усіх відео не відстежуються до першоджерела, а оригінальні файли в справі відсутні. Додати оригінали прокурор вже не має права, адже не відкрив їх стороні захисту. КПК не передбачає такого способа здобуття доказів як створення їх в кабінеті слідчого. Докази, здобуті не у спосіб, передбачений КПК доказами не є.

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Оригінали еталонних відео, на яких зняті нібито справжні пан Антоненко і пані Кузьменко (облич не видно) - ЗАГУБИЛИСЯ. За допомогою саме цих відео експерти-шарлатани КНДІСЕ і знавець української, британський тренер по карате Айвон Бірч нібито ідентифікували обвинувачених. В іншому томі є лише копії, які піддавалися редагуванню. Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Виходить, що пан Антоненко сидить в тюрмі внаслідок порівняння невідомої Особи1 з одного незаконного відео з іншою невідомою Особою2, з загубленого відео

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Оригінал еталонного відео по Яні Дугарь нібито є і ми його навіть передивилися (https://youtu.be/TFgjZfkabGU?t=981). На ньому Яна робить 4 кроки, по яких шарлатан Ірхін встановлював особливості її ходи. Але і тут не обійшлося без казусів - прокурора спіймали на тому, що слідчому давали диск DVD, а вскрив і оглянув він CD.

https://youtu.be/lB4SLrSjbvw?t=12901

Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести на Банковій: "Експертних порад там особливо не потребують" - Цензор.НЕТ 204 Чому відео ймовірних кілерів вилучене незаконно? Тому що вилучено воно за запитом особи, яка не є слідчим, учасником слідчої групи і не має доручення від слідчого, отже в силу ст 41 КПК не має повноважень слідчого, в т.ч. на збирання доказів в порядку ст. 93 КПК. Більше того, ця особа - може начальник Шевченківського відділу Приступа Г.Л. або заступник начальника, причому одночасно займає ці посади в один день. Подивіться на фото запитів - підпис однаковий, посади різні. Ваші версії хто підписант і яка у нього посада
показати весь коментар
24.02.2021 13:21 Відповісти
Осталось только молится, тем самым он подтвердил что там все очень плохо.
показати весь коментар
24.02.2021 13:33 Відповісти
Зе заслав кошмана протестувати, а де білецький?
показати весь коментар
24.02.2021 14:04 Відповісти
Западная Украина взбунтовалась. Любят там пошуметь
показати весь коментар
24.02.2021 14:20 Відповісти
 
 