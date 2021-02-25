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"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа, привітав у соцмережах чоловіків зі скасованим в Україні святом 23 Лютого, хоча раніше виступав з різкою критикою цієї дати і вважав це свято ворожим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На зміну його позиції звернув увагу письменник, блогер, радник міського голови Дніпра Євген Гендін.

"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке ...", - написав Гендін у Facebook і виклав відповідні пости нардепа ОПЗЖ.

Так, він зробив зі сторінки Ківи в Facebook скрин поста за 2015 рік, в якому нардеп вимагає не вітати його зі святом "армії держави, яке знищує українську націю", і підкреслює, що вважає Росію ворогом.

А справжнісіньке гівно, діти, це отаке: Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого 01

А справжнісіньке гівно, діти, це отаке: Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого 02

23 лютого Ківа опублікував на своїй сторінці листівку з написом "День Червоної армії", червоною зіркою і передовицею газети "Червоний прапор" на задньому плані. Він нецензурно висловився з приводу політики декомунізації та привітав усіх чоловіків з 23 Лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася"

А справжнісіньке гівно, діти, це отаке: Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого 03
А справжнісіньке гівно, діти, це отаке: Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого 04

Зазначимо, до 2014 року в Україні, як і на всьому пострадянському просторі, відзначався День захисника Вітчизни. Однак після початку російської агресії проти України в Україні скасували святкування цієї дати і з'явилося нове свято - День захисника України, який відзначається 14 жовтня.

А справжнісіньке гівно, діти, це отаке: Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+75
эта проститутка и день своей жопы, праздновать будет лишь-бы денег дали "А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3215
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24.02.2021 13:04
+56
Який же тупий нарід повинен бути, щоб обирати таке лайно))
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24.02.2021 13:05
+49
"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3786
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24.02.2021 13:06
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эта проститутка и день своей жопы, праздновать будет лишь-бы денег дали "А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3215
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24.02.2021 13:04 Відповісти
всмысле праздновать? у него это самый что ни на есть рабочий день
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24.02.2021 13:06 Відповісти
что вы ополчились на этого гондона-----ОНО больное на всю голову и у него есть ОФИЦИАЛЬНАЯ справка,что после травмы головы (хотя там вместо головы стоит ведро с гавном) у него систематически случаются припадки !
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24.02.2021 13:14 Відповісти
это гандонище - эпилептик.
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24.02.2021 20:16 Відповісти
Именно за деньги .Идеологии как таковой там и в помине нет
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24.02.2021 13:21 Відповісти
Який же тупий нарід повинен бути, щоб обирати таке лайно))
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24.02.2021 13:05 Відповісти
який нарід,таке і життя в країні де він проживає "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 7775
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24.02.2021 13:27 Відповісти
Все логічно - ківа , то справді смердюча купа собачого💩
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24.02.2021 13:06 Відповісти
"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 3786
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24.02.2021 13:06 Відповісти
Довірили Ківі риги високу честь. Взяли на прохідне місце. Тому забулися і соціалістичні ідеали і відданість Неньці Україні. І загиблі Герої також.
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24.02.2021 13:06 Відповісти
чмо на подтанцовке...
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24.02.2021 13:06 Відповісти
ця тупа шльондра ківа діє в парадигмі ******** влади, яка говорить "яка різниця?"
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24.02.2021 13:06 Відповісти
Кива, - дистиллированный дегенерат! Он не притворяется, - он такой и есть)
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24.02.2021 13:09 Відповісти
"А неподдельное говно, дети, выглядит так": Гендин о поздравлениях нардепа Кивы с 23 февраля - Цензор.НЕТ 63

..
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24.02.2021 13:09 Відповісти
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5941
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24.02.2021 13:34 Відповісти
Kiva-gnida !
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24.02.2021 13:14 Відповісти
кiva- kurva )))
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24.02.2021 13:41 Відповісти
А чий він радник? А в кого воно стріляло на передовій?
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24.02.2021 13:16 Відповісти
В твого дружбана.
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24.02.2021 13:38 Відповісти
ну и пусть дальше празднуют дату разгромного поражения от немцев в 1918-м году, после которого был заключен позорный Брестский мир
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24.02.2021 13:16 Відповісти
Є.Гендіну респект
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24.02.2021 13:21 Відповісти
ОПЗЖ полностью состоит из олигофренов. А кива самый яркий представитель партии вовки путина - дегенерат-дрочер.
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24.02.2021 13:22 Відповісти
Вроде бы статья положена за дрочерство на серп и молот.
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24.02.2021 13:25 Відповісти
Какое-то фото гепатитное..
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24.02.2021 13:27 Відповісти
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 614
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24.02.2021 13:31 Відповісти
Диагноз: кива головного моска......
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24.02.2021 13:33 Відповісти
Шизофреник и подонок в ВР. Кого этим удивишь?
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24.02.2021 13:37 Відповісти
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 8630
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24.02.2021 13:38 Відповісти
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 1756
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24.02.2021 13:41 Відповісти
бабло делает чудеса "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 7738
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24.02.2021 13:43 Відповісти
Бабло вскрывает гнилое нутро.
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24.02.2021 13:51 Відповісти
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 7583
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24.02.2021 13:53 Відповісти
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5044 "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5044
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24.02.2021 14:03 Відповісти
Талисман (это фамилие такое) партии ОПАКИВАЖОПА.
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24.02.2021 14:04 Відповісти
Господи! Яка ще багата наша земля на таких "гомосапієнсів"!
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24.02.2021 14:12 Відповісти
Фото с Корчинским изрядно улыбнуло.
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24.02.2021 14:18 Відповісти
кива - жомовая мерзость, лайно после сабак...
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24.02.2021 14:20 Відповісти
Жомовий олігарх.
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24.02.2021 14:25 Відповісти
Ich bin krank! (Моя немножко болен...)
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24.02.2021 14:50 Відповісти
Ну що можна з дебіла взяти,окрім аналізу?
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24.02.2021 15:21 Відповісти
Остается сказать одно что эта политиканствующая проститутка и еще вдобавок имеет человеческое обличье.
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24.02.2021 15:25 Відповісти
Кива что то вроде ляшко только от опзж)) Напоминает мне типичного ивана на печи на 9ом кирпичи) Хотя титул почетного скомороха все же принадлежит ЗЕ)) "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 8987
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24.02.2021 15:29 Відповісти
Треба віддати належне, в ті роки він доволі вправно косив під патріота-радикала хоч і придуркуватого... Але знати на перед дії справжніх патріотів це йому не заважало...
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24.02.2021 15:33 Відповісти
Урод ..
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24.02.2021 16:56 Відповісти
Моральний. ..
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24.02.2021 16:57 Відповісти
Придурок - он и в Африке придурок.
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24.02.2021 17:39 Відповісти
ЗаСССРанець. "А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого - Цензор.НЕТ 5298
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24.02.2021 19:12 Відповісти
Чого ще можна було очікувати від пацієнта палати № 6 ?...
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24.02.2021 19:41 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, ківи, шуфричі, мураєви....і...і...бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 19:45 Відповісти
Ау ! Последня фото - это уголовное преступление - популяризация краснопузой сволочи ! - Какарда с звездой !

Я понимаю, если бы её надел старичёк - военный пенсионер времен совка... - ему по закону МОЖНО ! А эта обезьяна - нарушила закон !
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24.02.2021 21:18 Відповісти
 
 