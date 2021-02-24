Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська
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Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська вважає, що Україна не буде переводити державну мову на латинський алфавіт, оскільки це призведе до втрати великого пласта української писемної культури.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в ході публічного звіту про результати діяльності у 2020 році в Києві в середу.
"Я думаю, що ми не перейдемо на латиницю тому що це пов'язано з тим, що якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося з моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо величезний пласт української писемної культури", - сказала Демська.
Вона підкреслила, що наслідки такого переходу матимуть дуже великі культурні втрати, що є неприпустимим.
Нагадаємо, обговорити можливе введення в Україні латиниці поряд з кириличним алфавітом в 2018 році запропонував тодішній глава МЗС Павло Клімкін.
Будь ласка, зачекайте...
Згадаємо хоча б мудрих греків.
Писати літеру "щ" чотирма латинськими літерами? Літери "ш", "ч" "ї", "я" "ю" "є" "й" двома латинськими літерами? Замінити, тобто не розрізняти "ж" і "г" однією "g"? Замінити, тобто не розрізняти "ц" і "с" однією "с"?
Мы вступим - придётся добавлять 4 буквы и украинский апостроф (не путать со штрихом).
г - g
ц - с или ts
с - s
Но я против замены.
Вже забули про те, що мова "есперанто" не прижилася, бо всіх дратувала її штучність.
Від Росії треба відокремлюватись в інший спосіб.
До речі встановив аддон для браузера "українська латиниця", все заграло новими фарбами. Ні ну погодьтесь, виглядає одразу одразу як якась Gazeta Wyborcza.
то якось незвично дивитися на слово "xryvnya" - краще вже "khrivnya".
Если кацапы припекли... - это не повод отказываться от СВОЕГО ! Пусть кацапы перходят на китайские аэрографы ! Так будет правильней !
Мы на кирилице писали, когда кацапов еще не было !
А вот такой вопрос? Банковская карта есть? Там кириллицей фамилия и имя выбиты?
Вот и все. Вот и вся ваша правда - псе платежные и банковские работают на латинице, но горе патриоты топят за кириллицу. Я понимаю, что это вопрос не сегодняшнего дня. И даже не завтрашнего. Но когда то от станет. Ибо в цифровом мире будет только латиница.
"Банковская карта", "платежные и банковские работают на латинице" - это всего лишь мимолетное явление..., не дающее ни права ни повода для того. что бы народы меняли свои языки и традиции !
"в цифровом мире будет только латиница" - очередная ваша глупость..., которая дает мне все снования полагать, что вы совершенно не понимаете и не разбираетесь то, о чём пишите ! В ЦИФРОВОМ МИРЕ - вообще не важно на каком языке кто и что пишет, читает и общается... так как "цифровой мир " - это НУЛИ и ЕДИНИЦЫ ! В нём нет ли латиницы, ни кириллицы, и чего то еще...
Исхаков или Ишаков?
Исхаков пишется как ISKHAKOV, а Ишаков - ISHAKOV
Латиницю потрібно вводити паралельно з офіційним використання кирилиці та всеосяжної підтримки державної мови.
кацапський койне, що був нав'язаний українцям-русичам політикою асиміляції та знищення всього українського,а частину їх перетворив на зкацаплених манкуртів, потрібно витиснути на маргінес.
И ничего... Как-то живут. )))
Ничего не потеряли. И мы не потеряем, если все правильно организовать!!!
Почти как в украинском - что видишь, то и читаешь.
Что слышишь - то и пишешь.
Просто некоторые звуки обозначаются специфическим, непривычным для нас написанием букв.
Но их немного. Любой человек может прочитать текст на турецком.
ч - ch
щ = сч - sch
счастье = щастье - schastje