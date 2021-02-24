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Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська вважає, що Україна не буде переводити державну мову на латинський алфавіт, оскільки це призведе до втрати великого пласта української писемної культури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в ході публічного звіту про результати діяльності у 2020 році в Києві в середу.

"Я думаю, що ми не перейдемо на латиницю тому що це пов'язано з тим, що якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося з моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо величезний пласт української писемної культури", - сказала Демська.

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Вона підкреслила, що наслідки такого переходу матимуть дуже великі культурні втрати, що є неприпустимим.

Нагадаємо, обговорити можливе введення в Україні латиниці поряд з кириличним алфавітом в 2018 році запропонував тодішній глава МЗС Павло Клімкін.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
переход на латиницу - хорошая идея
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24.02.2021 13:10
+24
Дурная идея.
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24.02.2021 13:18
+21
Поддержу переход, чем дальше от руssкого мира тем лучше. Этот пласт никуда не денется, т к история не меняется. Тупое манипулирование ради оправдания. Даже казахстан на латиницу перешел
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24.02.2021 13:14
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Давайте відразу на єврейську абетку переходити.
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24.02.2021 16:19 Відповісти
Таким чином ми нарешті від...ося від московії.Так колись поступив Ататюрк.
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24.02.2021 16:26 Відповісти
Хочу сказати тим, хто пропонує зламати мозок українцям латиницею, що ми не вступили до Євросоюзу не тому, що у нас кирилиця.
Згадаємо хоча б мудрих греків.
Писати літеру "щ" чотирма латинськими літерами? Літери "ш", "ч" "ї", "я" "ю" "є" "й" двома латинськими літерами? Замінити, тобто не розрізняти "ж" і "г" однією "g"? Замінити, тобто не розрізняти "ц" і "с" однією "с"?
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24.02.2021 16:56 Відповісти
І ще болгар - кирилиця стала третім офіційним алфавітом ЄС.
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24.02.2021 18:37 Відповісти
Болгарский алфавит - кириллический алфавит болгарского языка. Включает 30 букв - по сравнению с русским, в нём отсутствуют буквы Ё, Ы, Э.

Мы вступим - придётся добавлять 4 буквы и украинский апостроф (не путать со штрихом).
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24.02.2021 23:03 Відповісти
У кого туго з алфавітом, знайде роботу фізичну. Бо вже стільки розвелося блогерів, юристів і економістів, що й працювати нікому.
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24.02.2021 21:18 Відповісти
Працювати, дійсно, нікому, але Ваша позиція відносно теми розмови не зрозуміла.
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24.02.2021 21:34 Відповісти
ж - zh
г - g
ц - с или ts
с - s
Но я против замены.
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24.02.2021 21:40 Відповісти
Так, є затверджені правила транслітерації. Там ціла таблиця. Ці правила створені не для повноцінної заміни одного алфавіту іншим, бо це повноцінно не можливо, а як сурогат, який у деяких випадках корисний. Випадки користування цим сурогатом у житті нечасті, отже, можна погодитися на його тимчасове використання. Для повноцінного перекладу треба знати обидві мови, тому, що іноземець не зможе відтворити звуки на українській мові по транслітераціїї, бо вона дуже приблизна. Наприклад, є вимога писати "голодний" як "holodnyi" (холодний).
Вже забули про те, що мова "есперанто" не прижилася, бо всіх дратувала її штучність.
Від Росії треба відокремлюватись в інший спосіб.
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24.02.2021 22:32 Відповісти
Логіка дуже проста і вірна - треба робити все , що не подобається кацапам і совкам , щоб віддаляттися від них .
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24.02.2021 17:25 Відповісти
Ну бийся головою в стіну. Це сильно віддалить. Точно.
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24.02.2021 18:38 Відповісти
У Вас не питав нічого і нічого Вам не радив . З Вами особисто не знайомий і тому "тикати" не буду - так роблять там , де без кирилиці і путіна своє життя не уявляють .
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24.02.2021 20:13 Відповісти
Тільки довбеники стануть міняти те, що було устояне століттями. Хоч тикай, хоч микай.
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26.02.2021 17:54 Відповісти
А як же найшанованіша буква Ї.
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24.02.2021 18:32 Відповісти
У ЗЕ-бобиків, видно, сильно підгорає, раз таку муйню закинули. Яка н-й латиниця? Я першим буду проти. Дебіли.
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24.02.2021 18:37 Відповісти
Попробуй набери или назначь пароль в любой платежной системе кириллицей.
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24.02.2021 19:11 Відповісти
І ЩО? Це привід битися головою в стіну? Ви вибрали дуже вузьке застосування. Не ми писали ті програми, не нам командувати. А у "вінді"-будь ласка.
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26.02.2021 17:58 Відповісти
Перше що треба зробити - дозволити вільне використання латиниці в комерції, назвах приватних торгових мереж, на товарах, і так далі. Просто дозволити, не треба примушувати. Ви побачите з якою швидкістю комерси все це запозичать, тому що, що в нашій країні, що будь-де в світі товари з друком на упаковці латиницею розкупаються швидше. Китайці коли створюють бренд чомусь роблять його з використанням латиниці, а не ієрогліфів.

До речі встановив аддон для браузера "українська латиниця", все заграло новими фарбами. Ні ну погодьтесь, виглядає одразу одразу як якась Gazeta Wyborcza.

Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 9758
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24.02.2021 19:29 Відповісти
Згоден на 1000%
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24.02.2021 20:52 Відповісти
Я теж спробував. Але в Налаштуваннях додатку залишив лише "КМУ 2010", а
то якось незвично дивитися на слово "xryvnya" - краще вже "khrivnya".

Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 4743
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24.02.2021 21:58 Відповісти
ГЛУПАЯ идея - переход на латиницу !
Если кацапы припекли... - это не повод отказываться от СВОЕГО ! Пусть кацапы перходят на китайские аэрографы ! Так будет правильней !
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24.02.2021 21:14 Відповісти
Мабуть, не "глупая идея", якщо ряд постсовкових країн відмовився від "общепонятной" кирилиці і прийняв західний алфавіт.
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24.02.2021 21:29 Відповісти
У "ряду постсовкових країн" - изначально была не кириллица ! Вот они и переходят !
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24.02.2021 21:39 Відповісти
Не везде. В Молдове кириллица была с 20-х годов прошлого века. В остальных - где то с 30-х годов.
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24.02.2021 21:43 Відповісти
Ну что ты споришь... Ты не понимаешь, о чем я написал... !? Они с 20х прошлого века , а мы тысячелетие - разницу видишь !
Мы на кирилице писали, когда кацапов еще не было !
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24.02.2021 21:46 Відповісти
Та какая разница. Что сто, что тысячу. Мы писали? Кто это мы? Тогда грамотными были один на 500 человек. А то и на тысячу. Писали только в монастырях и церквях, и то не везде. Много книг той эпохи сохранилось? И те написаны то ли греками, то ли не понятно кем. Не нужно манипулировать.
А вот такой вопрос? Банковская карта есть? Там кириллицей фамилия и имя выбиты?
Вот и все. Вот и вся ваша правда - псе платежные и банковские работают на латинице, но горе патриоты топят за кириллицу. Я понимаю, что это вопрос не сегодняшнего дня. И даже не завтрашнего. Но когда то от станет. Ибо в цифровом мире будет только латиница.
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24.02.2021 21:54 Відповісти
Ваши высказывания наивны и глупы...
"Банковская карта", "платежные и банковские работают на латинице" - это всего лишь мимолетное явление..., не дающее ни права ни повода для того. что бы народы меняли свои языки и традиции !

"в цифровом мире будет только латиница" - очередная ваша глупость..., которая дает мне все снования полагать, что вы совершенно не понимаете и не разбираетесь то, о чём пишите ! В ЦИФРОВОМ МИРЕ - вообще не важно на каком языке кто и что пишет, читает и общается... так как "цифровой мир " - это НУЛИ и ЕДИНИЦЫ ! В нём нет ли латиницы, ни кириллицы, и чего то еще...
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24.02.2021 22:46 Відповісти
ISHAKOV - это фамилия
Исхаков или Ишаков?
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24.02.2021 21:35 Відповісти
Исхаков.
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24.02.2021 21:38 Відповісти
Исхаков - распространённая азербайджанская фамилия, но не все её правильно прочитают.
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24.02.2021 21:42 Відповісти
Прочитают правильно. Вы не путайте правила грамматики и алфавит. Это если бы было написано по-английски, там нужно думать.
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24.02.2021 21:44 Відповісти
Здесь https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
Исхаков пишется как ISKHAKOV, а Ишаков - ISHAKOV
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24.02.2021 21:52 Відповісти
Это тонкости. У русских есть фамилия Кутахов. Как это фамилия будет звучать на азербайджанском ? И как восприниматься?
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24.02.2021 22:10 Відповісти
Я немножко в курсе Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3227
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24.02.2021 22:23 Відповісти
Ну то то же. А фамилии Ишаков нет ни у азербайджанцев, ни у украинцев. Так что пример не уместный.
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24.02.2021 22:27 Відповісти
Есть - товарисч Саахов...😆🤫
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25.02.2021 09:35 Відповісти
Незачем. Латиницей писали в католических странах. Тут всегда писали греческими буквами. Тыщу лет, как минимум. Вопрос закрыт.
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25.02.2021 01:17 Відповісти
Категоричне ні.
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25.02.2021 02:44 Відповісти
Латиницу ввели в Украине в 1929 году....
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25.02.2021 02:53 Відповісти
Переходить на латиницу и НЕМЕДЛЕННО... Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 9973Крысы мавзолейные не парьтесь...
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25.02.2021 02:54 Відповісти
Такое впечатление, что вирус шизофрении и идиотизма бродит по Украине. Отказаться от кириллицы означает отказаться от тысячи лет своей Истории, культуры и самобытности.
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25.02.2021 04:00 Відповісти
Отказаться от кириллицы?? Так давайте заодно откажемся от Укр мовы и примем Закон о всеобщем переходе на английский язык. И будем называть себя не украинцами а европейцами. Пусть попробуют тогда не принять нас в ЕС
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25.02.2021 04:04 Відповісти
Недолуге, ти вже відмовилось від спілкування нормальною українською мовою і гавкаєш тут свинособачою. То до чого твої заяви?

Латиницю потрібно вводити паралельно з офіційним використання кирилиці та всеосяжної підтримки державної мови.
кацапський койне, що був нав'язаний українцям-русичам політикою асиміляції та знищення всього українського,а частину їх перетворив на зкацаплених манкуртів, потрібно витиснути на маргінес.
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25.02.2021 06:46 Відповісти
Казахстан недавно перешел на латиницу,все сразу стали англичанами.. Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3476
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25.02.2021 08:02 Відповісти
Админы кончат от счастия...а юзеры начнут плевать в моники Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 9863
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25.02.2021 08:26 Відповісти
УКРАИНСКИЙ НА ЛАТЫНИЦЕ !?) ТАК НАД УКРАИНОЙ ЕЩЕ НЕ ИЗДЕВАЛИСЬ !!!
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25.02.2021 09:27 Відповісти
В свое время Турция перешла на латинницу.
И ничего... Как-то живут. )))
Ничего не потеряли. И мы не потеряем, если все правильно организовать!!!
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25.02.2021 09:29 Відповісти
Кстати, чтение очень легкое.
Почти как в украинском - что видишь, то и читаешь.
Что слышишь - то и пишешь.
Просто некоторые звуки обозначаются специфическим, непривычным для нас написанием букв.
Но их немного. Любой человек может прочитать текст на турецком.
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25.02.2021 09:33 Відповісти
Путешествуя по России, Льюис Кэрролл записал себе в дневник пример особенно сложного русского слова: "защищающихся". В английской транскрипции у него это вышло так: zashtsheeshtshayoushtsheekhsya.

Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3355
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25.02.2021 13:04 Відповісти
с - s
ч - ch
щ = сч - sch
счастье = щастье - schastje
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25.02.2021 17:50 Відповісти
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