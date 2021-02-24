Працевлаштування за кордоном несе великі ризики для українців, які обрали нелегальний спосіб заробітку, - експертка

На ринку працевлаштування за кордоном завжди буде існувати так звана "піна", тобто фальшиві агентства.

Про це в коментарі УНІАН сказала експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна.

За її словами, на ринку працевлаштування за кордоном завжди існуватиме так звана "піна", тобто фальшиві агентства. Такі установи переконують наших громадян у тому, що виїхавши на заробітки нелегально, можна заробити більше, але на практиці такі випадки закінчуються плачевно.

"Велика проблема наших людей - це небажання читати документи. У нас дуже багато розповідають про офіційне працевлаштування і про те, з чим можуть зіткнутися громадяни, погоджуючись на нелегальну працю. Тим не менш, завжди знаходяться ті, хто вважає, що ризики не настільки великі і в підсумку отримують тільки смуток від цієї ситуації. Люди часто не знають, куди дивитися, куди подітися, і діють на свій страх і ризик", - сказала експертка.

Пашкіна вважає, що закордонне працевлаштування в нашій країні "не від хорошого життя" і продиктовано швидше фінансовими причинами. Але в той же час, вигоди від неофіційної роботи за кордоном в нинішній ситуації експертка не бачить.

"Люди, які туди їдуть, трошки відчайдушні", - додала вона.

Пашкіна зазначила, що внаслідок коронакризи Європа в даний час переживає серйозне зростання безробіття, тому в українців мало шансів там працевлаштуватися. Відкриті для співпраці тільки сусідня Польща і частково Чехія. При цьому гарантії оплати праці мають тільки офіційно працюючі.

"Тільки якщо ви офіційно працевлаштовані, то у вас має бути медична картка та інші радощі життя. А інакше - ночувати вам на лавочці. І якщо когось із заробітчан виявили, то роботодавець намагається виставити його і зробити вигляд, що він нічий", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій нелегально працюючих українців.

Експерти застерегли українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати за виконану роботу. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Також у нелегала можуть забирати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

Згідно з даними Міжнародної організації праці, до 2020 року епідемія завдала значного удару по світовій економіці, знищивши еквівалент 225 мільйонів робочих місць із зайнятістю на повний день.