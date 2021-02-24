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Працевлаштування за кордоном несе великі ризики для українців, які обрали нелегальний спосіб заробітку, - експертка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Працевлаштування за кордоном несе великі ризики для українців, які обрали нелегальний спосіб заробітку, - експертка

На ринку працевлаштування за кордоном завжди буде існувати так звана "піна", тобто фальшиві агентства.

Про це в коментарі УНІАН сказала експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна.

За її словами, на ринку працевлаштування за кордоном завжди існуватиме так звана "піна", тобто фальшиві агентства. Такі установи переконують наших громадян у тому, що виїхавши на заробітки нелегально, можна заробити більше, але на практиці такі випадки закінчуються плачевно.

"Велика проблема наших людей - це небажання читати документи. У нас дуже багато розповідають про офіційне працевлаштування і про те, з чим можуть зіткнутися громадяни, погоджуючись на нелегальну працю. Тим не менш, завжди знаходяться ті, хто вважає, що ризики не настільки великі і в підсумку отримують тільки смуток від цієї ситуації. Люди часто не знають, куди дивитися, куди подітися, і діють на свій страх і ризик", - сказала експертка.

Пашкіна вважає, що закордонне працевлаштування в нашій країні "не від хорошого життя" і продиктовано швидше фінансовими причинами. Але в той же час, вигоди від неофіційної роботи за кордоном в нинішній ситуації експертка не бачить.

"Люди, які туди їдуть, трошки відчайдушні", - додала вона.

Пашкіна зазначила, що внаслідок коронакризи Європа в даний час переживає серйозне зростання безробіття, тому в українців мало шансів там працевлаштуватися. Відкриті для співпраці тільки сусідня Польща і частково Чехія. При цьому гарантії оплати праці мають тільки офіційно працюючі.

"Тільки якщо ви офіційно працевлаштовані, то у вас має бути медична картка та інші радощі життя. А інакше - ночувати вам на лавочці. І якщо когось із заробітчан виявили, то роботодавець намагається виставити його і зробити вигляд, що він нічий", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Європа внаслідок зростання внутрішнього безробіття посилила контроль на кордоні, що призвело до збільшення кількості депортацій нелегально працюючих українців.

Експерти застерегли українців від спроби виїхати за кордон на нелегальну роботу, оскільки існує ризик несплати або неповної оплати за виконану роботу. Також можливий варіант невиконання приймаючою стороною обіцяних умов проживання заробітчанина. Також у нелегала можуть забирати паспорт, нібито на реєстрацію та оформлення, і не повернути його, тоді людина стає фактично прикутою до цієї роботи.

Згідно з даними Міжнародної організації праці, до 2020 року епідемія завдала значного удару по світовій економіці, знищивши еквівалент 225 мільйонів робочих місць із зайнятістю на повний день.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Рабы разбегаются ? За 3 коп работать здесь не хотят ?
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24.02.2021 13:18
+6
Тільки за кордоном українцям загрожує небезпека. Раби, залишайтеся вдома на волі злиє кракаділи і агромний папуас.
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24.02.2021 13:33
+5
Краще там нелегально ніж тут легально )
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24.02.2021 13:25
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Вчера, вроде, это уже было.
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24.02.2021 13:13 Відповісти
Сорри, ошибся. Похожее, но не идентичное было https://censor.net/ru/news/3249251/v_evrope_uvelichilos_kolichestvo_deportatsiyi_nelegalno_rabotayuschih_ukraintsev_eksperty
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24.02.2021 13:16 Відповісти
уГУ, РІДНА ДЕРЖАВА ЯК ДОПОМОЖЕ, ЯК ОБКЛАДЕ ЗАРОБІТЧАН ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ, ЩО І В ЄВРОПІ БУДУТЬ ВОНИ ЖИТИ ЯК БОМЖІ В УКРАЇНІ.
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24.02.2021 13:25 Відповісти
Когда в Украине зарплата нищенская да и то в конверте, это нормально, а вот за бугром - низзззяяяя, во рахит.
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24.02.2021 20:20 Відповісти
вы, наверное, хотели сказать: " а не слуги олигархов во главе гос-ва, которые умышленно довели до этого отчаяного шага"
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24.02.2021 13:28 Відповісти
То что я хотел сказать я и сказал. Мне олигархи на каждом шагу еще, слава Богу, не мерещатся...
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24.02.2021 13:31 Відповісти
Рабы разбегаются ? За 3 коп работать здесь не хотят ?
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24.02.2021 13:18 Відповісти
в Украине море ресурсов и нужно Украинцев обеспечить рабочими местами на добыче, а затем обработке, производстве, а затем отправки по миру на экспорт товаров и деньги полученные с экспорта будут идти на зарплаты достойные Украинцам внутри Украины и они будут тратить эти деньги внутри страны - покупая у других Украинцев внутренние товары и Украина начнет насыщаться новыми деньгами и Украинцы все будут богатеть и экономика будет расти!
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24.02.2021 13:20 Відповісти
сырье дешевле, быстрее и проще из страны и людей звлекать, чем создавать и вкладывать в новый готовый продукт...
Вся история украинских "олигархов" - это история о сырьевом типе экономики и группах криминальных людей сумевших в полулегалтный способ добиться контроля с последующим занятием монопольного положения в этих отраслях. т.е. захватили потоки, устранили конкуренов и сидя на потоках, доят население-лошье по выгодным себе тарифам
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24.02.2021 13:32 Відповісти
Порошенко цукерки продає за кордон імпортуючи какао боби.
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24.02.2021 14:01 Відповісти
производство готового к употребелнию продукта, произведённого из местного сырья с использованием местной наемной рабочей силы и разработанного по технологии с применением/внедрением наукоемкой технологии местных учёных
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24.02.2021 14:14 Відповісти
это то, что мы никак не можем достичь последние 30 лет. Ну, кроме, что некоторых моментов по ВПК и космоавиастроению
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24.02.2021 14:15 Відповісти
В мене є знайомі.які я навіть не думав.що поїдуть за кордон працювати.Але працюють і кажуть.що не дуже важко їм.
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24.02.2021 13:20 Відповісти
🤢🎪🤡 , платите , как обещали 4 000 дол . !
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24.02.2021 13:21 Відповісти
Які ризики? Хто цей нарід невакцинований на роботу візьме, окрім ігорьвалерієвича, ренатлеонідовича і т.п., та кацапів.
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24.02.2021 13:23 Відповісти
рыжий давно уже цивилизировался - своих в ДТЭКе (киевском) поголовно пфайзером привил за счёт конторы...
не все ж такие бесконечно жадные и хитрые как бабло_кало_мой и пинчер кучмовский
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24.02.2021 14:17 Відповісти
Краще там нелегально ніж тут легально )
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24.02.2021 13:25 Відповісти
Не завжди,але ніде правди діти - скоріше так.
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24.02.2021 13:27 Відповісти
Як кажуть на кацапії:" нужноєщьйонємногопатерпєть" он шМигаль і ЗЕро купу робочих місць скоро презентують😁 та й зарплата там пристойна,ні?
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24.02.2021 13:25 Відповісти
Расскажите это и. о. Министра энергетики Витренко, он хочет закрыть уранодобывающую отрасль, уволить 5 тыс. работников и отправить их и ихние семьи на заработки в Польшу, это порядка 15 тыс. человек, так как есть семьи что один кормилец в семье. Мы не нужны этому государству, я вообще не знаю для кого и ради кого эта власть, якобы украинская работает и существует????!
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24.02.2021 13:28 Відповісти
польша, а вслед за ней Чехия с Германией только спасибо скажут
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24.02.2021 13:34 Відповісти
Германия закрыта для заробитчан, Чехия тоже. А в Польше сейчас работы немного.
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24.02.2021 15:05 Відповісти
мало в этом компетентен, но из того, что в сми (на той же дойче велле) - карту поляка и в Германию "только в путь" !!!
И США очень очень для всего мира закрыты, что даже трамп поотменял некоторые мигрансткие программы, но только людей там "политических" и разных "канадцев" с мексиканскими мастерами спорта по перепрыгиванию стены в техасе и калифорнии из года в год на сотни тысяч увеличивается. внезапно. почему-то. А так - да, никуда нельза, кроме шахт ахметова и гоков пинчера/коломойского
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24.02.2021 16:03 Відповісти
справедливости ради - неквалифицированое быдло даже здесь никому не нужно... А в образованых квалифицированых кадрах жуткий дефицит в указаных странах, да еще объёмы работ, которые некому делать уже сегодня - на три поколения вперёд
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24.02.2021 16:05 Відповісти
мифы. У немцев сейчас квалифицированных кадров хватает, ну и у них жесткое законодательство в сфере труда - тебя не имеют права взять с зарплатой ниже чем у немца выполняющего такую же работу, поэтому смысла брать нет от слова вообще.
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24.02.2021 16:08 Відповісти
эээ... Это 100% нелегальщина. К тому же карту поляка уже давно получить нереально - только если есть оригинальная запись в архивах о польских корнях. А если ты имеешь в виду карту побыту, то она не дает право работать в Германии, и даже жить на постоянке - только находиться менее 180 дней в году с туристической целью или для визита к родственникам.
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24.02.2021 16:06 Відповісти
я никого не агитирую и сам никуда не собираюсь, но вот не надо заливать только про "мифы/сказки/выдумки/повезло/лотерея" и прочее... на моих глазах - кто хотел, тот оказался в вожделенной стране/месте...
остальные теоретики выдумывают оправдания "ниможибыть", только вот демографический кризис в европе и нежелание местной избалованой достатком молодежи работать никто не отменял, как и того, что задекларированой численности населения Украины от 3-х до 7-ми млн работоспособных человек за рубежом "по вашему" на нелегальных заработках перманентно находятся И всем им нельзя! И всем им так плохо, что аж за уши не оттянешь...
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24.02.2021 16:16 Відповісти
Тільки за кордоном українцям загрожує небезпека. Раби, залишайтеся вдома на волі злиє кракаділи і агромний папуас.
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24.02.2021 13:33 Відповісти
Зрозумійте, ніякого піклування владою за своїх громадян не має.
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24.02.2021 13:50 Відповісти
Нелегалом і справді працювати небезпечно за кордоном.
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24.02.2021 14:02 Відповісти
служил в нашей доблестной мвд за 2300 грн. Уволился, работаю в Польше, и счастлив. Никакой юридической ответственности, чистая совесть, зарплата в десять раз выше
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24.02.2021 14:32 Відповісти
Сын в Баварии 1700 евро чистыми... сидит с паяльником.. ..медтехнику какую то паяет..
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24.02.2021 14:38 Відповісти
к сожалению для работы в Германии надо сдавать экзамен на знание немецкого. Я владею английским, польским, но не немецким. Смысла учить нет, так как на то, что собирал в Европе уже почти собрал, и скоро вернусь в Украину.
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24.02.2021 15:14 Відповісти
мой тоже на квартиру зар. и домой..по специальности работать.....карьерный рост и т д..Но пока один ..есть возможность заработать ..когда будет семья..это растянется во времени
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25.02.2021 08:34 Відповісти
во-во квартирный вопрос Працевлаштування за кордоном несе великі ризики для українців, які обрали нелегальний спосіб заробітку, - експертка - Цензор.НЕТ 2158
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25.02.2021 09:17 Відповісти
если ты служил за 2300 грн., то это больше говорит о тебе чем о ситуации в Украине.
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24.02.2021 15:07 Відповісти
ну это 2015 год. Тогда в частном секторе з/п была 5000. И нам каждый месяц обещаниями кормили вот -вот з/п поднимут. Единственное жалею, что раньше не уволился. Сейчас получая до 1300 долл, я побывал во многих странах Европы, могу себе позволить многое....А мвд зло. Всем советую бежать подальше с гослужбы!
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24.02.2021 15:12 Відповісти
И где ж можно работать Украинцу в Польше на 1300 долл.?
За такую работу поляки сами дерутся.
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24.02.2021 15:18 Відповісти
поляки меньше получают, так как я по 12 часов
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24.02.2021 15:51 Відповісти
а, ну так и пиши что ты в нелегалке.
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24.02.2021 16:03 Відповісти
чего на нелегалке? Официально, виза, разрешение с ужонда, страховка.
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24.02.2021 21:10 Відповісти
Официально, по умове о праце, ты не можешь работать больше 40 часов в неделю.
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25.02.2021 09:27 Відповісти
колега по вузу, з 1999 року у пенітенціарній системі відтрубив аж но "до майора". Вже майже рік із сім'єю у Бельгії/Нідерландах, сам на будівництві звичайним підсобним робітником - 1200 ойро/міс.
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24.02.2021 16:09 Відповісти
сомневаюсь, что он законно в Бельгии или Голландии. Не граждан ЕС на не узкоспециализированные работы брать не хотят. Меня поляки звали с собой в Норвегию, но местные норвежские фирмы без паспорта ЕС брать не хотят.
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24.02.2021 21:12 Відповісти
Я же ранее специально упомянул, что по формальным тонкостям и процедурам я малокомпетентно в этих вопросах. Но в общем и широком смысле упрямые факты говорят сами за себя.
Лично я бы конечно же интересовался исключительно легальными способами трудоустройства, будь то через учебу (после неё) или голубая карта (или как там ее) и т.д.
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24.02.2021 21:40 Відповісти
С таким оплатой труда и условиями труда хуже зеков на зоне вся молодёжь физически здоровая просто уедет при первом открытии границ.А через 10 лет страшно представить что будет.И кто будет платить и выплачивать всё.
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24.02.2021 16:34 Відповісти
Залишитись і працювати тут ще більший ризик !
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24.02.2021 19:36 Відповісти
 
 