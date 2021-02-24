Причиною пожежі в харківському будинку для літніх людей стало підключення до електро- і газопостачання без дозволів, - Чернишов
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Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов зазначає, що причиною пожежі в харківському будинку для літніх людей стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
"Основними причинами стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та підключення до будівлі електро- і газопостачання без отримання спеціальних дозволів", - сказав Чернишов на засіданні уряду в середу, під час представлення звіту урядової комісії з виявлення обставин і причин пожежі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що за інформацією місцевих адміністрацій виявлено 786 недержавних установ, що надають соціальні послуги з тимчасовим або постійним проживанням громадян, відомості про які відсутні в реєстрі. На даний момент перевірено 620 закладів, з яких до реєстру включено лише 29 установ, які надають послуги стаціонарного догляду.
За словами міністра, до 15 березня планується включити всі виявлені установи до реєстру надавачів соцпослуг.
Крім того, Нацполіцією перевірено 1 тис. 459 об'єктів підвищує ризик, 292 порушення в роботі установ, 59 нелегальних закладів, 49 кримінальних правопорушень.
Також ДСНС перевірено 1 353 об'єктів, в яких виявлено 15 тис. порушень.
За словами міністра, кожній родині загиблого і кожному постраждалому в результаті пожежі буде виділено по 10 тис. грн.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в пресслужбі Харківської міськради повідомили, що один із п'яти постраждалих внаслідок пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.
Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.
Будь ласка, зачекайте...
Шановні, там такого гімна що метеликів на лузі.
Питання, а перевіряючим впи..дючити ст. 367 КК України? Слабо?
А от вони могли виникнути в наслідок порушення процедури під'єднання, що полягає у недотриманні певних норм і правил. А для контролю за дотриманням існує дозвільна процедура. Тому сама по собі відсутність дозволу, не є причиною пожежі. Інша справа, якби стояло питання чому і як допустили подібне контролюючі органи.
Вони ж норми прописали не для того, щоби їх можливо було виконати, а для того, щоби ти обов'язково заніс.
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А той міністр-ідіЙот знає, як отримати "спеціальний дозвіл на підключення електро- і газопостачання".
Родич уже пів року просить збільшити ному потужності з ТРЬОХ до П'ЯТИ і не може отримати дозвіл. Але саме цікаве, зустрів чоловіка в електроканторі, який ДВА з ПОЛОВИНОЮ роки намагається встановити електричний стовп для проведення електропроводів до свого генделика. Причому згоден оплатити всі роботи і матеріали. Пропонував навіть хабар, мабуть мало, - не беруть.
Интересная формулировка,целое здание,не левая лампочка а здание подключено без разрешения а тем более газовая система где без сварочных капитальных работ не обойтись.
Мне кажется что ситуация иная,кто-то из чиновников или за взятки разрешили подключить здание без счетчиков света и газа и затраты вешали на народ как злостных неплательщиков.Если глубже копнуть то найдется таких неучтенных пользователей сотни а то и тысячи а платят за них законопослушные граждане.