COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов
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У Черкасах від COVID-19 провакцинували 10 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду в середу.
"У Черкасах 10 осіб вже провакциновано", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр зазначив, що вакцинація в середу почалася в семи регіонах України і стартувала згідно з планом.
Топ коментарі
+26 Віталій Павлов
показати весь коментар24.02.2021 14:16
+18 Александр Иванов 29ff5b68
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+8 Alexey G
показати весь коментар24.02.2021 14:07
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Индия Степанову заплатила.
победный брифинг тоже проплачен.
Сколько вакцин степашка в аптеках Гоа купил и привез в плавках - столько и укололи!
Больше в пр кишку не помещались! Жопа не резиновая!
Да и то степашка - на любителя, даже при безбабье!
Степанов, хто несе відповідальність за наслідки?
Какого-то несчастного марсианина в 24021-м году заловят и со словами "До ваш дошла очередь вакцинации в Украине" уколят индийско-китайской вакциной от СОВИД-19.
Не 10000, не 1000, а аж 10 человек получили прививки.
Ну, с такими темпами коронавирус сам помрет от старости.