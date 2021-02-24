COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов

У Черкасах від COVID-19 провакцинували 10 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду в середу.

"У Черкасах 10 осіб вже провакциновано", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що вакцинація в середу почалася в семи регіонах України і стартувала згідно з планом.

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