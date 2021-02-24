УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16331 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
4 027 57
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов

У Черкасах від COVID-19 провакцинували 10 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду в середу.

"У Черкасах 10 осіб вже провакциновано", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що вакцинація в середу почалася в семи регіонах України і стартувала згідно з планом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Потерпіть трохи одинадцятого ось-ось впіймають 😁
показати весь коментар
24.02.2021 14:16
+18
Это что прикол, про 10 человек, все поховались.
показати весь коментар
24.02.2021 14:00
+8
40 миллионов человек х 2 раза ÷ 10 человек каждый день = 8 миллионов дней ÷ 365 = 22 тысячи лет.Последних будем колоть коренных жителей Марса.
показати весь коментар
24.02.2021 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это что прикол, про 10 человек, все поховались.
показати весь коментар
24.02.2021 14:00 Відповісти
Потерпіть трохи одинадцятого ось-ось впіймають 😁
показати весь коментар
24.02.2021 14:16 Відповісти
Дайте ему 100 дней. И селедки.
показати весь коментар
24.02.2021 14:19 Відповісти
Судячи з того що Україна останньою розпочала вакцинацію то це така швидкість.
показати весь коментар
24.02.2021 17:53 Відповісти
Это десять человек на себе проходят опробирование вакцины.Подопытные кролики.Индия должна им еще и заплатить.
показати весь коментар
24.02.2021 14:21 Відповісти
Насчет Индии меня терзают смутные сомнения.
показати весь коментар
24.02.2021 14:28 Відповісти
А не надо никаких сомнений.

Индия Степанову заплатила.
показати весь коментар
24.02.2021 14:49 Відповісти
От неможете что бы не испортить человеку настроение, теперь отменит брифинг о победе над вирусом.
показати весь коментар
24.02.2021 16:20 Відповісти
не отменит.

победный брифинг тоже проплачен.
показати весь коментар
24.02.2021 16:24 Відповісти
Злой ты, на кристально мутного человека наговариваешь.
показати весь коментар
24.02.2021 16:29 Відповісти
Нет - это РЕКОРД по ЗЕбільному COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 8079
показати весь коментар
24.02.2021 14:42 Відповісти
Злой вы......
Сколько вакцин степашка в аптеках Гоа купил и привез в плавках - столько и укололи!
Больше в пр кишку не помещались! Жопа не резиновая!
показати весь коментар
24.02.2021 15:22 Відповісти
А почему он жопу с собой повместительней не взял?
показати весь коментар
24.02.2021 16:16 Відповісти
Для этого надо хоть пару лет отсидеть!
Да и то степашка - на любителя, даже при безбабье!
показати весь коментар
24.02.2021 16:23 Відповісти
Урапля!
показати весь коментар
24.02.2021 14:00 Відповісти
це успіх, адназначна
показати весь коментар
24.02.2021 15:40 Відповісти
Цікаво,хто з форумчан,буде вакцинуватися цією сечею?
показати весь коментар
24.02.2021 14:01 Відповісти
Никто.
показати весь коментар
24.02.2021 14:19 Відповісти
Я буду, но мне она не достанется, а кто не хочет, сочувствую...
показати весь коментар
24.02.2021 16:22 Відповісти
Як мені ця епопея з вакциною нагадує дев'яності, коли вся країна слідкувала за потягом з цигарками до столиці... Ну обісралися, то визнайте, підмийтеся і йдіть геть, бо працювати у вас ній не виходить... Але з цього всього зрозуміло лише одне: у найвеличнішого та стєпашки сьогодні 15-те лютого - початок вакцинації, як вони і обіцяли
показати весь коментар
24.02.2021 14:02 Відповісти
Відчайдухи. Краще б самі приклад показали всією шаблою. Я особисто цим шмурдяком вакцинуватися не збираюся.сКічку і його ЗЕбаранам-"Хай щастить" 😎
показати весь коментар
24.02.2021 14:02 Відповісти
Не важливо чим, аби, нарешті, почати "вакцинування".
Степанов, хто несе відповідальність за наслідки?
показати весь коментар
24.02.2021 14:04 Відповісти
Наступники або папєреднікі.
показати весь коментар
24.02.2021 14:11 Відповісти
Что за вопросы! Кто несёт ответственность за последствия. А то вы сами не знаете - во всём виноват ПОРОШЕНКО! и никак иначе
показати весь коментар
24.02.2021 15:17 Відповісти
40 миллионов человек х 2 раза ÷ 10 человек каждый день = 8 миллионов дней ÷ 365 = 22 тысячи лет.Последних будем колоть коренных жителей Марса.
показати весь коментар
24.02.2021 14:07 Відповісти
В точку 😁 які там плани у них курдуплів 🤬
показати весь коментар
24.02.2021 14:09 Відповісти
планєти в систємі альфа центаври
показати весь коментар
24.02.2021 14:10 Відповісти
Ну, а что, ситуация вполне в духе "Автостопом по галактике".

Какого-то несчастного марсианина в 24021-м году заловят и со словами "До ваш дошла очередь вакцинации в Украине" уколят индийско-китайской вакциной от СОВИД-19.
показати весь коментар
24.02.2021 14:11 Відповісти
Вирус до той поры сам издохнет.
показати весь коментар
24.02.2021 14:12 Відповісти
Це називається декілька осіб від слова дека -10. Щасти їм.
показати весь коментар
24.02.2021 14:08 Відповісти
Берегись, Зимбабвє, старанісь Руанда і Сомалі - мі ужє на 3-й день обєщаной доставкі аж 10 ( ДЕСЯТЬ) чєловєков привили шмурдяком индийским
показати весь коментар
24.02.2021 14:09 Відповісти
КАВИД НІПРАЙДЬОТЬ !!!
показати весь коментар
24.02.2021 14:09 Відповісти
С какими потугами везли так и стартонули.
показати весь коментар
24.02.2021 14:13 Відповісти
Стартовала планово.
Не 10000, не 1000, а аж 10 человек получили прививки.
Ну, с такими темпами коронавирус сам помрет от старости.
показати весь коментар
24.02.2021 14:11 Відповісти
Кроме бешенных темпов наших клоунов у власти, еще и народ не доверяет этому индийскому вареву.
показати весь коментар
24.02.2021 15:10 Відповісти
Ну тысячу, а тем более десять тысяч еще гадо найти. Удивительно, что хотя бы десять безумцев нашли, согласившихся вакцинироваться этим индийским шмурдяком.
показати весь коментар
24.02.2021 15:20 Відповісти
и шо уже помогает?
показати весь коментар
24.02.2021 14:12 Відповісти
Да люди прячутся от вакцинации и количество заболевших начало снижаться, Максим подумай кому можно толкнуть излишки вакцины.
показати весь коментар
24.02.2021 14:15 Відповісти
Заметьте и это еще до массовой вакцинации, что вода из Ганга животворящая делает.
показати весь коментар
24.02.2021 16:18 Відповісти
Скоро вже 11 буде. Ловлять 😁 поки
показати весь коментар
24.02.2021 14:13 Відповісти
Кто поверил даже в 10 человек? Хехе
показати весь коментар
24.02.2021 14:14 Відповісти
10 миллионов чел. а , не,пардон. всего 10 (десять) чел. я пЫЫЫшаюсь,и тому такыЙ пЫЫЫхатый. слава украине
показати весь коментар
24.02.2021 14:17 Відповісти
Среди знакомых есть медики серьезного уровня. Про вакцину из Индии такого же мнения как и комментаторы на цензоре. Опасное дерьмо для здоровья. Никто из них этим вакцинироваться не собирается.
показати весь коментар
24.02.2021 14:17 Відповісти
COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 729
показати весь коментар
24.02.2021 14:26 Відповісти
це перемога
показати весь коментар
24.02.2021 14:38 Відповісти
Ура аж 10 ичеловек !!! А вони на весь интернет
показати весь коментар
24.02.2021 15:00 Відповісти
И эту отраву они называют вакциной?, а где же настоящая вакцина типа Pfizer, только для "высшего" общества.
показати весь коментар
24.02.2021 15:02 Відповісти
Степашка, блин, тебе не стыдно?
показати весь коментар
24.02.2021 15:03 Відповісти
Якщо в 2020 році протирали штани і не займались з літа вакцинами, то маємо те що маемо. Якщо такими темпами буде відбуватись і вакцинація, то вірус в Україні 100 раз мутує і розробники не встигатимуть розробляти проти них нові вакцини.
показати весь коментар
24.02.2021 15:09 Відповісти
Почему президента и премьера не вакцинируют индийской вакциной? Хочу в прямом эфире видеть!
показати весь коментар
24.02.2021 15:11 Відповісти
10!!! А скока нас?
показати весь коментар
24.02.2021 15:34 Відповісти
Чим меньше тим краще. Що не зрозуміло-ЗЕлогіка. 😁
показати весь коментар
24.02.2021 15:51 Відповісти
В семи областях за пів дня 10 прививок - темпи просто вражаючі.
показати весь коментар
24.02.2021 15:48 Відповісти
 
 