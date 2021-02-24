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СБУ виявила схованку з вибухівкою та електродетонаторами біля одного з військових об'єктів на Херсонщині. ФОТО

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Служба безпеки України виявила схованку з бойовими засобами ураження, яка була замаскована в лісі біля одного з військових об'єктів, дислокованих у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зі схованки правоохоронці вилучили: 12 тротилових шашок, майже 3 кілограми пластиду, чотири гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, електродетонатори.

Повідомляється, що виявлені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Інформація про незаконну доставку вилученої зброї з району операції Об'єднаних сил перевіряється.

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Процесуальні дії проводилися спільно з Національною поліцією та Новокаховською місцевою прокуратурою.

СБУ виявила схованку з вибухівкою та електродетонаторами біля одного з військових обєктів на Херсонщині 01

Автор: Наталя Джума
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Ой там там таких криївок....втім , СБУ то "какаяразнітса" 😁
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24.02.2021 14:05 Відповісти
То есть СБУ от нечего делать шлялась в округе и споткнувшись о что-то хряснулась мордой о какой-то тайник, правильно я понял?
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24.02.2021 14:10 Відповісти
У Херсонській області це перший раз..
вибухів на дорогах ще не було..
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24.02.2021 14:19 Відповісти
вынесли чтоб потом продать?
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24.02.2021 14:22 Відповісти
І чому я ніколи нічого подібного не знаходжу ?... СБУ виявила схованку з вибухівкою та електродетонаторами біля одного з військових об'єктів на Херсонщині - Цензор.НЕТ 6915 А мені ох як треба...
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24.02.2021 19:31 Відповісти
 
 