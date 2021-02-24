Порошенко запропонував колективу "Прямого" розробити документ "Основи редакційної політики" і продовжувати зберігати проукраїнський курс
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П’ятий президент Петро Порошенко на зустрічі з журналістським колективом каналу "Прямий" закликав і далі зберігати проукраїнський курс, а також запропонував співробітникам телеканалу розробити Угоду про принципи редакційної політики - на зразок тієї, яку 18 років тому Порошенко підписав з журналістами "5 каналу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
"Я тут для того, щоб подякувати всьому журналістському колективу і всім глядачам Прямого каналу, бо сьогодні це лідер інформаційного мовлення і тут працюють справжні патріоти. Це проукраїнський, державницький, але не опозиційний канал. Бо ви – проукраїнські журналісти, і ви точно проводите проукраїнську політику. Проводите – і я дуже дякую за це – вже багато років політику протидії російському інформаційному впливу в інформаційному полі України. Це є ваша робота, і те, що ви є лідерами, означає, що вас дивляться і вам довіряють", – наголосив Порошенко.
"Ми маємо забезпечити захист українськості в інформаційному ефірі країни. Бо крім вас і деяких ваших колег, яким я дуже вдячний, на сьогодні це мало хто робить. На жаль", – констатував Петро Порошенко.
"Я прошу трудовий колектив, журналістський колектив підготувати документ "Основи редакційної політики" для того, щоб ми узаконили наші стосунки з позиції захисту прав журналістів, захисту свободи слова. Ми маємо продемонструвати відмінність від того, як це роблять інші канали",- зазначив Порошенко.
Він також подякував колективу Прямого за те, що майже 2 роки канал працює в умовах шаленого тиску з боку влади.
"Майже 2 роки канал знаходився і продовжує знаходитись під шаленим кримінальним злочинним тиском влади. Це – символ наступу на свободу слова. Всі пам’ятають, коли була інавгурація Зеленського – 20 травня 2019 року. Але не всі знають, коли була порушена перша кримінальна справа – не проти каналів Медведчука – на це їм потрібно було 2 роки. А 19 травня 2019 року перше, що зробив Зеленський на своїй посаді – він дав доручення Трубі знищити Прямий канал", – зазначає Петро Порошенко.
"І ви не здалися, попри тиск, спробу арештів рахунків, обшуки, тиск на журналістів", – зауважив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Ми такі наївні, наївні...
Правда якщо повірити що сидячи у послиці, можна на раз-два переоформити телеканал, то чим
Порошенкочорт не жартує.
Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом канала "Прямой" призвал и дальше сохранять проукраинский курс, а также предложил сотрудникам телеканала разработать Соглашение о принципах редакционной политики Источник: https://censor.net/ru/n3249817
Що тут - смішного ??? В тебе негаразди з гумором ? .
Я, на відміну від порохоботів, зебілів і івана суліми ніяк не можу почати вірити хоч в якесь політичне стерво з награбованими мільярдами.
В те, що воно "ночей не спить, все про народ думу, думає"...
Потому про объективность этих каналов говорить не приходится.
Мнений должно быть много и разных.
Или будет северная корея.
"Есть два мнения. Одно моё, другое глупое".
И не только у ПРЯМОГО.
Там все з точністю до навпаки було
кремль с большой буквы, уважает наверное....
- В.В., что случилось?!!!
- - Представляешь - являетется мне во сне Владимир І, Великий князь Киевский, и говорит: «То, что ты меня «великарусским государем» признал, хвалю… Подданство твоё, принимаю… Чтобы завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой герб - Тризуб золотой!!!».
"Марно" потому, что кретин.
Тільки час забирають
В спам, однозначно