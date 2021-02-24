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Новини Політика України
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"ЄС" оскаржить у суді рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на Жукова, - Фріз

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" оскаржить у суді рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила голова Харківської територіальної організації партії депутатка Ірина Фріз.

"Сьогодні в стінах Харківської міської ради відбулося антизаконне дійство. Вчергове попри вимогу фракції "Європейська Солідарність – Харківщина" зняти з порядку денного питання щодо перейменування проспекту Григоренка на маршала Жукова воно було не лише залишене, а й ухвалене руками представників фракцій Блоку Кернеса – Успішний Харків, ОПЗЖ, Партії Шарія та "слуг". Підтримали порушення чинного Закону 57 депутатів міської ради", – заявила Ірина Фріз.

""Європейська Солідарність" подає адміністративний позов про визнання протиправним та скасування рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова", – сказала Ірина Фріз.

Як відомо, депутати фракції блокували трибуну з вимогою зняти питання щодо перейменування проспекту Григоренка з порядку денного. Про це повідомив у Facebook голова фракції Олег Абрамичев.

"Позиція нашої партії є категоричною, адже питання декомунізації – це не формальна процедура, це – публічне ставлення українського народу до радянського диктаторського режиму. Намагання мерії знову, вже втретє, повернути проспекту ім’я кривавого маршала є повністю протизаконними, адже відповідно до чинного законодавства жоден об’єкт топоніміки в Україні не може бути названий на честь особи, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління тодішньої Сталінської республіки", – наголосив Абрамичев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова

Нагадаємо, раніше Харківська міськрада програла апеляційний суд у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. Верховний Суд України також не задовольнив касаційну скаргу Харківської міської ради щодо законності перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Георгія Жукова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Час в тій міськраді проводити АТО😠 Досить з судами бавитися. ІМХО.
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24.02.2021 14:49
+9
Жуков, типичный кацап, а это значит украинофоб, садист, самодур, лишённый каких-либо положительных качеств. Те, кто его продвигают, знают хоть азы истории? Или они историю знают по советским и российским фильмам? Скорее всего они просто ватники и продвигают ,, русский мир", частью которого жуков и является.
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24.02.2021 15:22
+8
Давно стыдно за Харьков.
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24.02.2021 14:54
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Да какие это сторонники? Наёмные работники,не более. Как говорится-"мужчина на час".
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24.02.2021 15:04 Відповісти
Час в тій міськраді проводити АТО😠 Досить з судами бавитися. ІМХО.
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24.02.2021 14:49 Відповісти
Фріз, слід добиватися дострокового припинення повноважень харківської міськради згідно ст. 46 Закону про місцеве самоврядування - за систематичне і цілеспрямоване порушення законів України, та невиконання рішень судів...
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24.02.2021 17:38 Відповісти
Інакше отримаємо черговий сепаратистський ковалок - ХНР...
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24.02.2021 17:50 Відповісти
тут всё пучком. Как иначе ты сможешь на своей шкуре прочувствовать последствия своего выбора? Кричал же, что "если что-та пайдёт не так, мы его сметём"? Не сметаете - значит всё так.
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24.02.2021 14:56 Відповісти
в ніякому разі, зебіли мають відчути наслідки свого вибору.
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24.02.2021 15:01 Відповісти
В Харькове настолько упоротые что улицу именем кернеса могут переименовать. Или стадион "гэпа-ареной" назвать.
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24.02.2021 14:52 Відповісти
Давно стыдно за Харьков.
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24.02.2021 14:54 Відповісти
О,мразь репоедная опять нарисовалась. Надолго ли? Навечно забанить эту гниду смотрю нереально. С разных акков не ленится срать.)
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24.02.2021 15:07 Відповісти
Цікаво-хто мобілізовував українців при звільненні територй і кидав їх без зброї десятками тисяч під німецькі кулі-не Жуков? Учи історію вата!
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24.02.2021 15:12 Відповісти
З жалем маю констатувати,що Харків остаточно перетворився на вонючу ригівсько-кацапську підстилку. А колись же було нормальне місто...
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24.02.2021 15:05 Відповісти
так Верховный суд харькам походу не указ...?
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24.02.2021 15:08 Відповісти
Ні. ЗЕро ж як казав- головне,щоб світло і асфальт були,а там "какаяразнітса" 😁 яка назва тієї вулиці.
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24.02.2021 15:11 Відповісти
Під час сесії Харківської міської ради Глава ГО "Світанок" Вадим Поздняков зірвав зі стіни зображення ордена Леніна в холі мерії.
Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначено, що він пояснив демонтаж зображення ордена Леніна законом "Про декомунізації".
Працівники поліції повідомили, що дії активіста є незаконні, і демонтажем повинні займатися відповідні органи. Після поліцейські допитали активістів і відпустили їх.
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24.02.2021 15:10 Відповісти
Жуков, типичный кацап, а это значит украинофоб, садист, самодур, лишённый каких-либо положительных качеств. Те, кто его продвигают, знают хоть азы истории? Или они историю знают по советским и российским фильмам? Скорее всего они просто ватники и продвигают ,, русский мир", частью которого жуков и является.
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24.02.2021 15:22 Відповісти
дивлюсь на це все і думаю,скільки придурків у нас в краЇні і чогось всі у владу пруться!
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24.02.2021 16:47 Відповісти
СН не обжалует
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24.02.2021 18:20 Відповісти
 
 