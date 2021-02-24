"ЄС" оскаржить у суді рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на Жукова, - Фріз

"Європейська Солідарність" оскаржить у суді рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила голова Харківської територіальної організації партії депутатка Ірина Фріз.

"Сьогодні в стінах Харківської міської ради відбулося антизаконне дійство. Вчергове попри вимогу фракції "Європейська Солідарність – Харківщина" зняти з порядку денного питання щодо перейменування проспекту Григоренка на маршала Жукова воно було не лише залишене, а й ухвалене руками представників фракцій Блоку Кернеса – Успішний Харків, ОПЗЖ, Партії Шарія та "слуг". Підтримали порушення чинного Закону 57 депутатів міської ради", – заявила Ірина Фріз.

""Європейська Солідарність" подає адміністративний позов про визнання протиправним та скасування рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова", – сказала Ірина Фріз.

Як відомо, депутати фракції блокували трибуну з вимогою зняти питання щодо перейменування проспекту Григоренка з порядку денного. Про це повідомив у Facebook голова фракції Олег Абрамичев.

"Позиція нашої партії є категоричною, адже питання декомунізації – це не формальна процедура, це – публічне ставлення українського народу до радянського диктаторського режиму. Намагання мерії знову, вже втретє, повернути проспекту ім’я кривавого маршала є повністю протизаконними, адже відповідно до чинного законодавства жоден об’єкт топоніміки в Україні не може бути названий на честь особи, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління тодішньої Сталінської республіки", – наголосив Абрамичев.

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Нагадаємо, раніше Харківська міськрада програла апеляційний суд у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. Верховний Суд України також не задовольнив касаційну скаргу Харківської міської ради щодо законності перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Георгія Жукова.