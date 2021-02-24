Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року
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Кабінет Міністрів України має намір відновити контроль над кордоном з Російською Федерацією в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний пункт внесений до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"Забезпечення готовності до охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областях після відновлення контролю над ними", - йдеться у розпорядженні.
При цьому уточнюється, що ініціатива передбачає планування заходів з відновлення охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, раніше Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане висновок проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова. Источник: https://censor.net/ru/n3249823
АБО ПОПУЛІЗМ, АБО ДОМОВЛЕНОСТІ З КАЦАПАМИ Зе ВЛАДИ
Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019, 15:20
Ну как, все почувствовали экономический "прорыв"? 😂
Сабакаф зібрався граніцу ахранять но за деньгі. Скажіть сабакову що как только асвабадім так сразу деньгі дадім - ахранять будешь.
Коли вже цього ОПГшника приберуть на х, тошнить вже від нього.
А шо вони там насчьот Кримняша планують?