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Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року

Кабінет Міністрів України має намір відновити контроль над кордоном з Російською Федерацією в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний пункт внесений до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Забезпечення готовності до охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областях після відновлення контролю над ними", - йдеться у розпорядженні.

Також дивіться: "Потрібно припинити відведення військ і звільнити хоча б один метр української землі на Донбасі. Ворог рахується лише із силою", - Турчинов. ВИДЕО

При цьому уточнюється, що ініціатива передбачає планування заходів з відновлення охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, раніше Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане висновок проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вому лохтарату !!!))
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24.02.2021 15:07
+14
Коли там Зє закінчить по закону прєзідєнствовать ? В 2024 році? Тоді все вірно, на слідуючий рік може підти мова про кордон.
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24.02.2021 15:07
+13
Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года/ Слишком долго. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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24.02.2021 15:05
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Коли там Зє закінчить по закону прєзідєнствовать ? В 2024 році? Тоді все вірно, на слідуючий рік може підти мова про кордон.
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24.02.2021 15:07 Відповісти
они уже получили +40% роста ввп.. и тоже - к 2025 году))
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24.02.2021 19:11 Відповісти
Кацапское петушило, ты чего слезло с бутылки?
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24.02.2021 15:03 Відповісти
Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года/ Слишком долго. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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24.02.2021 15:05 Відповісти
Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
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24.02.2021 15:15 Відповісти
Зелені вже і Пвакова присадили на веселі піґулки? 😲 Вже нема нікого, хто б міг відкрити Зєлжнскому секрет, що вийти на кордон зуацапами неможливо, відволячи війська у протилежний від кордону бік.
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24.02.2021 15:05 Відповісти
Нап...ть можно чего угодно. Все равно к тому времени шмыги там не будет - отвечать за этот п...ж будет кто-то другой. Более вероятно, что эту порцию божьей росы забудут через месяц-два. Тогда будут новые времена, новые зашквары.
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24.02.2021 15:05 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вому лохтарату !!!))
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24.02.2021 15:07 Відповісти
Умейте читать! Ясно же написано: "по инициативе Авакова" "обеспечение готовности". Перевожу на человеческий: Насыпте бабла и побольше, т.к. надо "обеспечить готовность". Понятно что бабло нужно УЖЕ, а 2025 ... когда он там ... А там: "Ну не шмогла я. Не шмогла."
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24.02.2021 15:08 Відповісти
Все логічно: до кінця 2020 року встановлюється мир, повертається Донбас і береться під контроль кордон з рф... до кінця 2025. Прийдеться ще раз обирати піаніста на посаду...
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24.02.2021 15:09 Відповісти
Это все равно что построим коммунизьм до 2100 года все и с того же репертуара выкидыши совка Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 3061
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24.02.2021 15:15 Відповісти
Чем дольше наблюдаю за действиями нашей"власти" тем глубже понимание того что они ******** фантазёры сказочники...
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24.02.2021 15:10 Відповісти
Ну-ну... Звіздіти- не мішки тягати...
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24.02.2021 15:11 Відповісти
ох вже ці зелені казкарі ! розкажіть , як ви зробите, в 2025 році від вас залишиться лише стійкий сморід ?
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24.02.2021 15:12 Відповісти
кабмина намерен ? что т я такого взвода не слышал -кабмин
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24.02.2021 15:21 Відповісти
Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 8168
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24.02.2021 15:24 Відповісти
Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 3958
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24.02.2021 15:31 Відповісти
Кабинет Министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова. Источник: https://censor.net/ru/n3249823

АБО ПОПУЛІЗМ, АБО ДОМОВЛЕНОСТІ З КАЦАПАМИ Зе ВЛАДИ Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 1970
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24.02.2021 15:29 Відповісти
шо там з мегапроектом стіна ?
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24.02.2021 15:29 Відповісти
2019 год:
Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 2019, 15:20

Ну как, все почувствовали экономический "прорыв"? 😂
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24.02.2021 15:30 Відповісти
А рузькіє про це знають? Чи ви то так, може не всі доживуть.
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24.02.2021 15:30 Відповісти
Шмигаль і решта, в тому числі Аваков ! Ви або прикидаєтесь дурниками, або насправді тупі. Я думаю, що перше. Адже ПРЕКРАСНО розумієте, що путлер не віддасть лугандон Україні. НІКОЛИ.
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24.02.2021 15:32 Відповісти
Та за великим рахунком на даному етапі він Україні і не потрібен. Це гирі на ногах. Там вже виросло покоління ,що НЕНАВИДИТЬ Україну
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24.02.2021 15:35 Відповісти
У Харкові проспекту Григоренка повернули назву маршала Жукова ,осталось убрать УПЦ и Мову, а контрактников приучат к Жукову Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 2970 Я одного не пойму почему Президент до этого времени не назначил ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА в Харькове и в других городах где на второе место повылазили представители ОПЗЖ
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24.02.2021 15:38 Відповісти
Знову заглянув в заднє око зелений презерватив ****** і десь там побачив світло
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24.02.2021 15:42 Відповісти
Этого кабмина уже не будет до 2025 года,обещание неполноценных на психическое здоровье,явно)))) аж улыбнуло!!!
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24.02.2021 15:54 Відповісти
Шизофренічна маячня !!!))))
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24.02.2021 16:02 Відповісти
Хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах
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24.02.2021 16:01 Відповісти
ковидоопущенный кабмин, когда твой "план" закончится и на "электричке" в последнюю дорогу помчишь?
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24.02.2021 16:16 Відповісти
Ну, так можна обіцяти, до 2025 не буде при владі ні Зеленського, ні Авакова.
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24.02.2021 16:33 Відповісти
Теж підсіли на Айкос?
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24.02.2021 16:39 Відповісти
Плануйте- це добре, хоч ділом займатися будите.
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24.02.2021 16:52 Відповісти
Щоб контролювати кордон,треба мати ******* зброю для знищення балалаєчного ворога.А без зброї це лише незбутні мрії.
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24.02.2021 17:11 Відповісти
війна може закінчитись коли богдани , вільхи , нептуни та тисяча багатофункціональних дронів , спроможна армія будуть в Україні ... тоді достатьно кількох пострілів у бік ворога та ультіматим ... і можна заходити на кордони 1918 року !!! а як що влада-зрада , то не буде в Україні такої сили , не буде і поверення території ( про населення не кажу , бо воно завжди було гніле проросійське - невелика втрата ) і все це тільки бла-бла -бла для довірливих ідіотів : " чекайте панове !!! "
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24.02.2021 17:39 Відповісти
"Соответствующее решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова. Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.
Сабакаф зібрався граніцу ахранять но за деньгі. Скажіть сабакову що как только асвабадім так сразу деньгі дадім - ахранять будешь.
Коли вже цього ОПГшника приберуть на х, тошнить вже від нього.
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24.02.2021 17:51 Відповісти
Та де ви побачили кабмін. Це ж квартал 95
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24.02.2021 18:02 Відповісти
Клоуны до 2025 года вы точно не дотяните, так что можете обещать все что угодно, все уже сыты вашей бредятиной, больше не влазит.
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24.02.2021 18:11 Відповісти
А я уже 20 лет, с тем же успехом, планирую поиметь Анджелину Джоли, но почему-то сроки всё переносятся...
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24.02.2021 18:22 Відповісти
Візьмуть ту гранітсу в оренду, чи контролюватимуть з космосу? Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року - Цензор.НЕТ 5114
А шо вони там насчьот Кримняша планують?
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24.02.2021 18:31 Відповісти
Отводя войска во время войны границы не восстанавливают.
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24.02.2021 20:23 Відповісти
значит МО нам уже не нужно?
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24.02.2021 20:34 Відповісти
Ну блин веселые пацаны все таки . Делать прогнозы на то время когда их не будет у власти это единственное , что им остается .Остап Бендер с Нью Васюками просто рядом не стоит с этими гигантами мысли , ну или нарко глюков, тут возможны варианты.
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24.02.2021 20:35 Відповісти
Да були в нас такі галетеї, які парад в сімферополі вже проводили.... Локшина для лохтората. Приймайте чергову порцію.
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24.02.2021 21:11 Відповісти
Какой контроль может быть при зелёном человечке, да об этом даже и речи не должно быть, вы что - прикалываетесь???
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24.02.2021 22:02 Відповісти
а куда приматов с рашистскими аусвайсами?
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25.02.2021 00:04 Відповісти
Це ж було вже! Десь у 2016...
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25.02.2021 00:38 Відповісти
ТАК ПОРА НАЧИНАТЬ !!!
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25.02.2021 08:37 Відповісти
Бред сумашедшей зекоманды
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25.02.2021 08:45 Відповісти
 
 