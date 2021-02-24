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Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко"

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Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу

Кабінет Міністрів надав українцям в окупації доступ до державної послуги "еМалятко". Тепер вони через інтернет зможуть отримати українське свідоцтво про народження для новонароджених дітей.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішнє рішення дозволить жителям окупованих територій через інтернет зареєструвати народження дитини.

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"Батьки зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі "Дія", на підставі якої відділ РАГС зареєструє народження і оформить свідоцтво", - зазначив Шмигаль.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
вот этих малят тоже можно у нас регистрировать ?
Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 6530
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24.02.2021 15:06
+5
россиянский паспорт для получения выплат в роиссе,

а украинское свидетельство для получения выплат на ребенка в Украине.

там пенсионеры по 2-3 пенсии получают и особо морально от этого не страдают
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24.02.2021 15:14
+3
жду послугу "*******"
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24.02.2021 15:06
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Тобто реєструвати в Україні появу ще однієї личинки колрадської потвори !!!))))
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24.02.2021 15:04 Відповісти
Ух. Это ты о новорождённых гражданах Украины так? Или ты думаешь, что любители россии с роспаспортом будут детей регистрировать в Украине?
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24.02.2021 15:08 Відповісти
россиянский паспорт для получения выплат в роиссе,

а украинское свидетельство для получения выплат на ребенка в Украине.

там пенсионеры по 2-3 пенсии получают и особо морально от этого не страдают
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24.02.2021 15:14 Відповісти
По 4.
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24.02.2021 15:52 Відповісти
Украинскую, кацапскую, лугандонскую и какая 4-я ?
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24.02.2021 16:22 Відповісти
В лучшем случае 2 но не у всех есть возможность получать Украинскую .
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24.02.2021 17:40 Відповісти
а у каких именно категорий нет возможности получать украинскую ?
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24.02.2021 18:03 Відповісти
У кого здоровья не хватает ездить или кто то доработал,как оформить?Никак.
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24.02.2021 19:00 Відповісти
ну это всего лишь незначительные неудобства, вызванные жаждой шаровой российской телевизорной жизни
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24.02.2021 19:09 Відповісти
Все знают,как живут в России, нужно много работать, что бы прожить более менее.
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24.02.2021 19:37 Відповісти
І по-батькові можна міняти і в е-послузі...щось понесло цей кабмін 😁,ні?
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24.02.2021 15:05 Відповісти
вот этих малят тоже можно у нас регистрировать ?
Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 6530
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24.02.2021 15:06 Відповісти
Бажано і як більше , щоб було кому Україною колотити і роздмухувати антіукраїнську ворожнечу !!!)))
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24.02.2021 15:18 Відповісти
А их родители уже давно подсуетились и получают здесь все выплаты на ребенка. РоSSия платит совсем мало и то только при отсутствии украинского паспорта. Правда, не знаю, как они прослеживают это самое отсутствие. Контролируют банк, КПВВ?
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24.02.2021 15:47 Відповісти
Стерилизовать .
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24.02.2021 16:30 Відповісти
а чего же этот свободный Дамбас простаивает в очередях на КПП что бы за пенсией и продуктами к фашистам съездить ? Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 1773
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24.02.2021 15:10 Відповісти
жду послугу "*******"
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24.02.2021 15:06 Відповісти
и "Ёмать" Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 3672
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24.02.2021 15:11 Відповісти
А запитати у Коломойського можна через послугу "*****"
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24.02.2021 15:37 Відповісти
гениально! ласкаво просимо в *****!
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24.02.2021 15:40 Відповісти
а как удостовериться, что тот ребенок действительно родился?
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24.02.2021 15:13 Відповісти
родители предъявят фото с доказательством Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 249
Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 7607
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24.02.2021 15:16 Відповісти
гражданином Непала становится ребёнок, зачатый не пальцем и не палкой
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24.02.2021 15:22 Відповісти
Логічно,без жартів. Але ж ви знаєте наш кабмін,там логіка-нонсенс 😊
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24.02.2021 15:17 Відповісти
в нашем клубе джентльменам верят на слово

Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 4987
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24.02.2021 15:21 Відповісти
Ну шо, буряти, відкрився портал.
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24.02.2021 15:28 Відповісти
Всё правильно ,только потом в 16 лет они получают ещё один паспорт , рашисткий .
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24.02.2021 16:29 Відповісти
 
 