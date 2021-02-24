Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко"

Кабінет Міністрів надав українцям в окупації доступ до державної послуги "еМалятко". Тепер вони через інтернет зможуть отримати українське свідоцтво про народження для новонароджених дітей.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогоднішнє рішення дозволить жителям окупованих територій через інтернет зареєструвати народження дитини.

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"Батьки зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Після цього номер документа потрібно буде внести до заяви на порталі "Дія", на підставі якої відділ РАГС зареєструє народження і оформить свідоцтво", - зазначив Шмигаль.