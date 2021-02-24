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Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком. ФОТО

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Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком. ФОТО

Активіст Сергій Стерненко, якого суд вчора засудив на 7 років і 3 місяців позбавлення волі, написав лист із СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі Стерненка.

"Сьогодні адвокат відвідав Сергія в одеському СІЗО. Він в порядку, наскільки це можливо в таких умовах. Передає всім привіт і просить боротися до кінця!" - йдеться у підписі до публікації.

До повідомлення прикріплено лист Стерненка, який він передав через адвоката.

"Цей не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком. Суддю явно зламали і під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити мене на підставі одних лише слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову. Скаржитися на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите", - йдеться в листі.

Також читайте: Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком 01
Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+99
Щиро сподіваюся, що коли Зє дадуть 7 років і 3 місяці, все буде в правовому полі.
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24.02.2021 15:11
+66
После этого ******* от кацапского говна уже никогда не отмоется. Даже посадкой своего соседа - мертведчука
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24.02.2021 15:12
+52
Ну то что казанский написал - это цветочки. Этот судья известен тем, что посадил одного донецкого журналиста, который еще лет 15 назад написал книгу о донецкой мафии. боре колесникову так не понравилось, что его назвали бандитом, что журналисту дали 7 лет с конфискацией. Карл, 7 лет за книгу! Этого судью уже давно пора отправить к членину и сралину экспрессом.
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24.02.2021 15:20
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не розумію, цей хлопчина зарізав чи не зарізав людину ?
він з компанію викрав людину і стріляв, катував, чи не катував, стріляв чи не стріляв, гроші забирав чи не забирав ?
ця людина мала відношення до розповсюдженню наркотичних речовин ?
це хлопчина підсудний чи не підсудний за злочини, які йому пред'явила держава Україна ?

хтось є розумний та розуміється в цій справі, щож на справді твориться ?

стурбованих, збочинців, наркозалежних, лгбт, жадібного до грошей волоцюгу бутусова та його друзів, с1-с365, кацапур, особисто Х-ло, сивого гетьмана та його особистих друзів прошу не турбуватись відповіддю.
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24.02.2021 20:07 Відповісти
Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком - Цензор.НЕТ 9534
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24.02.2021 22:13 Відповісти
Такого козака гайдамаку в президенти України, це ******** Гавел, Валенса....Молода генереція краще совкових підсадних качок ,типу аля кегебістьських сук чорновола та горинів яких потім московська братва утилізували за сроком профнепридатості...
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24.02.2021 21:43 Відповісти
Денис Кораблев d8812f9b

коломойский сидит за вывод миллиардов?
медведчук за помощь террористам сидит?
все сепары мели листья на блок постах, кто сидит?
беркут сидит?
титушки убивающие народ сидят?
кто из топ коррупционеров сидит? фамилии?
штепа сидит?
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24.02.2021 22:22 Відповісти
Зе-мрази вообще уже совесть и все людское потеряли!
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24.02.2021 22:28 Відповісти
Свободу Стерненко!!! Позор судьям!!!
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24.02.2021 23:03 Відповісти
Красиво подставили Зеленского Портнов и Ведмедчук...
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25.02.2021 03:23 Відповісти
Стерненко еще тот парень, играющий в политику, но то что возле его дома пытались устроить "бытовуху", как с Балохом и многими другими, которых убивали в том числе и военных это факт, а после смены власти закзчики пошли другим способом, через власть. В итоге протестующих на Майдане можно было выкрадывать, пытать, убивать, отрезать головы и ни одного не посадили, а тут если и выкрали,организатора свозившего титушек на майдан,что конечно не есть самооборона в тот момен, состоящего в садистской-проросийской партии "Родина", прилюдно калечили проукраинских людей и призывали к разделу территориальной целостности государства Украины то получи 7 лет.
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25.02.2021 03:47 Відповісти
другими словами, вы предполагаете, что похищение было.
но почему наказали его, а не наказывают сепаров.
я тоже так предполагаю, пока интуитивно.
но это вообще-то не правильный аргумент.
"закон один для всех" означает то, что все должны отвечать за преступления, а не то, что не должны отвечать одни, если не отвечают другие
ща меня конечно захейтят, но я не за сепаров, а против преступников. Или хотя бы за хорошую работу адвокатов.
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25.02.2021 15:35 Відповісти
Я не знаю было ли похищение, но учитывая, что майдановцы со слов Портного сами в себя стреляли, то даже если и было то засомневаешься, я бы ,конечно на месте властей,что бы не расшатывать лодку как минимум приструнил этого организатора титушек,что бы не мораться о дерьмо,провели беседу в органах, показали доказательств,но велать хотели, как лучьше а получилось, как всегда, а может и не хотели-обосрались.
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25.02.2021 15:54 Відповісти
верно, точечно реагировать надо обязательно.
чтобы потом не бросать нацгвардейцев на патриотов, которые тебя же привели к власти
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25.02.2021 16:02 Відповісти
Ліза Богуцька вважає, що Вовку підставили вороги, бужанське вважає , що Стерненко отримав па дєлам сваім... А тупе Буратіно так повірило у спасіння свого рейтингу , що хоча б зараз , коли є час, щоб не вчити тексти про ********* палочки, передивилося, перечитало, , перслухало передісторію появи того тексту про ********* палички а саме - А ЯК УКРАЇНА ДОКОТИЛАСЯ ДО МАЙДАНУ З РЕВОЛЮЦІЄЮ ГІДНОСТІ? Юля , Луценко були трибунами супротиву , а Стерненко зараз - це бомба супротиву.
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25.02.2021 04:12 Відповісти
очень плохо, что Стерненко стал заложником судебной системы Украины, но... Стерненко же станет еще и символом освобождения Украины от кацапоидов, мудаков, *********** расию, избавления от прогнившей судебной системы... главное, чотбы ни одна падла не избежала наказания...
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25.02.2021 07:50 Відповісти
ты мондобель половой,ты либо жопой рожден,либо тебя мокрыми трусами по голове били.Если тебя,мразь,будут резать три кацапоида,ты будешь смотреть??? или не так,если к тебе подойдут три добробатовца и начнут тебя резать ,что ты тварь московская будешь делать. С кацапоидами в твою сторону я погорячился--ты сам кацапоид,хотя вы настолько мутировали что своих не только режете,но и едите.
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25.02.2021 08:43 Відповісти
Его посадили не за то что он кого-то резал!!! Здесь он прав! Его посадили за воровство ЧЕЛОВЕКА!!! А вообще в Одессе он так всех достал, что пусть посидит урод! Он активист??? Что конкретно сделал хорошего!!!??? Н И Ч Е Г О!!!
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25.02.2021 08:48 Відповісти
Так, у нього і у нас великі недоработки, раз такі гниди як ти подають свій собачий голос
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25.02.2021 09:39 Відповісти
Кого и за что он доставал?
И что ты сделал хорошего, что взялся его судить и учить как нужно правильно кому делать хорошо, а кому плохо?
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25.02.2021 10:53 Відповісти
Чмо , де докази ?
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25.02.2021 11:28 Відповісти
Серега,борьба шаша,не против плоти и крови,а против духов злобы поднебесных.Враг очень подлый,хитрый,и коварный.Нельзя расслабляться ни на секунду до полной победы.Переубедить их не возможно,это всеравно что убедить сатану покаяться,их можно только уничтожить,потому что ,если враг не здается,его уничтожают.Желаю тебе терпения,надежды и мужества!!! Добро победит,мы победим,победа будет за нами!Слава Украине!!!
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25.02.2021 08:34 Відповісти
Стерненко будет оправдан, а эти твари Аваковско-Медведчуковские свое еще получат!
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25.02.2021 09:17 Відповісти
Підтримую Стерненко!
Засуджую всю цю антинеукраїнську шоблу при владі і в правоохоронній системі!
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25.02.2021 09:42 Відповісти
вот, заметна реальная работа юрфирмы "Миллер" по этому делу...
Листочки из брендированного блокнота.
не понимаю, если там действительно нет доказательной базы, то чем занимались адвокаты
надо будет почитать приговор, когда появится в реестре
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25.02.2021 15:27 Відповісти
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:47 Відповісти
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