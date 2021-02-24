Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком. ФОТО
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Активіст Сергій Стерненко, якого суд вчора засудив на 7 років і 3 місяців позбавлення волі, написав лист із СІЗО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі Стерненка.
"Сьогодні адвокат відвідав Сергія в одеському СІЗО. Він в порядку, наскільки це можливо в таких умовах. Передає всім привіт і просить боротися до кінця!" - йдеться у підписі до публікації.
До повідомлення прикріплено лист Стерненка, який він передав через адвоката.
"Цей не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком. Суддю явно зламали і під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити мене на підставі одних лише слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову. Скаржитися на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите", - йдеться в листі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
він з компанію викрав людину і стріляв, катував, чи не катував, стріляв чи не стріляв, гроші забирав чи не забирав ?
ця людина мала відношення до розповсюдженню наркотичних речовин ?
це хлопчина підсудний чи не підсудний за злочини, які йому пред'явила держава Україна ?
хтось є розумний та розуміється в цій справі, щож на справді твориться ?
стурбованих, збочинців, наркозалежних, лгбт, жадібного до грошей волоцюгу бутусова та його друзів, с1-с365, кацапур, особисто Х-ло, сивого гетьмана та його особистих друзів прошу не турбуватись відповіддю.
коломойский сидит за вывод миллиардов?
медведчук за помощь террористам сидит?
все сепары мели листья на блок постах, кто сидит?
беркут сидит?
титушки убивающие народ сидят?
кто из топ коррупционеров сидит? фамилии?
штепа сидит?
но почему наказали его, а не наказывают сепаров.
я тоже так предполагаю, пока интуитивно.
но это вообще-то не правильный аргумент.
"закон один для всех" означает то, что все должны отвечать за преступления, а не то, что не должны отвечать одни, если не отвечают другие
ща меня конечно захейтят, но я не за сепаров, а против преступников. Или хотя бы за хорошую работу адвокатов.
чтобы потом не бросать нацгвардейцев на патриотов, которые тебя же привели к власти
И что ты сделал хорошего, что взялся его судить и учить как нужно правильно кому делать хорошо, а кому плохо?
Засуджую всю цю антинеукраїнську шоблу при владі і в правоохоронній системі!
Листочки из брендированного блокнота.
не понимаю, если там действительно нет доказательной базы, то чем занимались адвокаты
надо будет почитать приговор, когда появится в реестре
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.