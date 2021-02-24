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Зупинення дій антикорупційної інфраструктури нині видається більш брутальним, ніж раніше, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зупинення дій антикорупційної інфраструктури нині видається більш брутальним, ніж раніше, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що протидія антикорупційній інфраструктурі сьогодні видається більш брутальною, ніж раніше.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Кожна влада завжди декларувала основним своїм постулатом боротьбу з корупцією. Але саме в частині реальних кроків – проблеми... З іншого боку, на сьогодні працює антикорупційна інфраструктура, яка є аполітичною, розслідує справи, яких ніколи за 30 років не було в Україні. Після Революції Гідності запит на боротьбу з корупцією був, мабуть, максимальний за весь період існування незалежної України з 91 року. І вперше цей запит не просто закінчився на Майдані. Він трансформувався в створення антикорупційної інфраструктури, яка лякає багатьох політиків. Так, зупинення дій цієї інфраструктури зараз видається брутальнішим, ніж раніше. Але це тому, що тоді її не було: не виходило з НАБУ домовитися – йшли до антикорупційної прокуратури, не виходить там - ішли до суду. А після запуску ВАКС вже до суду не сходиш, щоб домовитися. І тоді уже з’являється добровільне відшкодування мільйонів у бюджет. З’являються угоди, які в подальшому намагаються зірвати", - каже Ситник.

Він вважає, що 21-й рік буде визначальним для України в цілому.

"Чи обере вона подальшу реалізацію антикорупційної реформи, судової реформи, які фактично відкриють шлях до подальшого приборкання і демонополізації у всіх сферах, окупованих олігархами, чи втратить поступ і вже досягнуті надбання? Другий сценарій цілком можливий, якщо Конституційний Суд вирішить знести ВАКС", - каже Ситник.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник

Автор: Наталя Джума
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Гнати його будуть,чи що? Став таким прогресивним.Викинули коту під хвіст за 5 років на НАБУ 5 млрд, а тепер появилося бажання якось відпрацювати зарплату?
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24.02.2021 15:19 Відповісти
Остановка действий антикоррупционной инфраструктуры сейчас кажется более брутальной, чем раньше.-Слишком сложно.Лучше бы рассказал о своих достижениях. А если их нет то кто мешал. Ф.И.О., как мешал- реально и конкретно.
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24.02.2021 15:28 Відповісти
Но это потому, что тогда ее не было: не выходило из НАБУ договориться - шли к антикоррупционной прокуратуре, не получается там - шли в суд.
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24.02.2021 15:59 Відповісти
А толку ? Гей сцитник ? Ваше бюро закрыть нахрен -толку немае -тикы державни гроши пр
оидаете а толку як с козла
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24.02.2021 15:31 Відповісти
Якби Ситник когось посадив, то він би закінчив як Гонгадзе або Сашко Музичко. Так що у нього все попереду, але потрібна підтримка народу.
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24.02.2021 16:44 Відповісти
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:15 Відповісти
Народ за Сытныка ! Кто бы что там себе не придумывал!
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24.02.2021 23:20 Відповісти
 
 