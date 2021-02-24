Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ. ФОТОрепортаж
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Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого 2021 року.
Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
На цей час Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.
Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.
Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Цю ж інформацію підтвердили і в НАБУ.
"Відповідне майно передадуть в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Йдеться про будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об’єкти тощо, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей. До визначення управителя цим майном із боку АРМА воно перебуватиме на відповідальному зберіганні АТ "Уктранснафта"", - пояснили в НАБУ.
Накладення арешту ініційовано в межах розслідування обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, суб’єктам господарювання, які можливо причетні до Російської Федерації. Цю схему НАБУ та САП розслідують із 2017 року.
Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, за Україною, а Апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.
Згодом, у 2015 році, Господарський суд Рівненської області ці рішення скасував нібито за нововиявленими обставинами. У подальшому, в 2017 році, той же Господарський суд Рівненської області ухвалив рішення, в основі якого був завідомо неправдивий висновок судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП", визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що є дочірнім підприємством АК "Транснафтопродукт".
У 2020 році на базі розслідуваної детективами справи створено спільну з СБУ слідчу групу. В межах розслідування 11 лютого 2021 року НАБУ, САП спільно з ГСУ СБУ за процесуального керівництва ОГП повідомили про підозру колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" у зловживанні нею службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді. Її дії кваліфікованого за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України.
За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою.
Починаючи з 2017 року детективам НАБУ вдалося не тільки зібрати докази незаконного заволодіння трубопроводом, але й детально вивчити можливість повернення його державі. Для цього, в тому числі, неодноразово проводилися наради з представниками Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України.
Досудове розслідування триває.
Раніше, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.
У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.
У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
А мы будем платить за спектакли с санкциями.
"Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн.
Эти расходы Укртранснафте компенсирует государство."
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-razreshil-ukrtransnafte-prinyat-na-hranenie-sanktsionnyy-truboprovod-iz-rf
https://www.facebook.com/100000743507327/videos/1720548801313220/
Давайте вкратце о том, что здесь происходит. Здесь осуществляется автоналив в железнодорожные и автомобильные цистерны российского дизельного топлива. Что это за объект? Это «Прикарпатзападтранс - станция в Новоград-Волынском. Что такое «Прикарпатзападтранс»? Это труба, по которой из России через Беларусь и Украину в Венгрию идёт топливо. Эта труба была построена в пятидесятых-семидесятых годах 20 века. Что с ней случилось дальше? После распада Советского Союза эта труба должна была перейти в собственность Украины. Однако с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Труба приносила прибыль России и использовалась для контрабанды различными дельцами из нашего правительства. Дельцами, которые за возможность воровать российское топливо продавали наши национальные интересы. Что было дальше? А дальше в 2005 году после Помаранчевой Революции начался суд. Государство в лице Фонда госимущества и генпрокуратуры подало в суд на Россию и потребовало передать трубу в собственность Украины. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли. Украина же не получала ничего. Отсюда шло контрабандное топливо, с этого кормились сбушники, прокуроры и чиновники. Всем было хорошо, а Украине плохо. Что произошло потом? В 2014 году сдали Крым, Россия напала на Украину. После этого СБУ отрапортовала, что государство вернуло собственность над трубой. Было заседание ровенского суда, после которого трубу вернули в собственность Украины. Потом это решение подтвердили суды высшей инстанции. А что было дальше? А дальше ровенский судья принимает решение рассмотреть дело повторно и отменяет все предыдущие решения. Мотивировал он это тем, что вскрылись новые обстоятельства. Тогда Россия в лице Роснефти заявила, что это другая труба. И чтобы доказать, что новая труба была построена (как вы понимаете, это нереально), назначили экспертизу. Экспертиза проходила полтора года в непрофильном экспертном учреждении и никакого ответа не дала. Потом была еще одна экспертиза в непрофильном учреждении, которая длилась ещё полгода. Пытаясь создать имитацию деятельности, Генпрокуратура и Фонд госимущества тогда заявили: «Давайте проведем эти экспертизы в госучреждении». Но смелый ровенский судья послал государство подальше (судью назначал Пшонка и такие же беглецы из России) и ничего не сделал. В 2016 году было принято решение, что труба всё-таки российская. Роснефть быстренько продала ее западноевропейским прокладкам, принадлежащим окружению Медведчука. Почему-то Пётр Алексеевич Порошенко, его генпрокуратуроа, МВД и СБУ судью не разоблачили и ничего не сделали. В конце 2016 года труба начала качать. А что случилось с тем топливом, которое в ней было? Это десятки тысяч тонн топлива марки Евро-2. Его должны были слить в землю. Однако вместо этого российское топливо было продано Министерству обороны Украины на сумму порядка 170 млн гривен. Читайте расследование «Наші гроші» о «Прикарпатзападтранс». В результате наши машины, которые не были приспособлены для этого, должны были ездить на старом российском топливе. А генералы получили возможность построить себе новые виллы. А что было дальше? А дальше продолжилась прокачка нефтепродуктов на Венгрию, а Украина с этого ничего не получала. А что было ещё дальше? А ещё дальше начались контрабандные поставки (без растаможки) топлива на территорию Украины. 170 млн долларов - столько заработал за год Медведчук на этой схеме. Благодаря ей он финансирует пророссийские организации и пропаганду. Порошенко и его чиновники находятся в доле. И всем хорошо.
А не хочеш спитати з Кравчука, Кучми, Януковича?
"с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли".
Гетьман не заважає.
Яка бабка ( Беня? ) пошепотіла над Гришим та Зиміним-Соболєвим, що вони перестали волати про мародерів на крові і будувати редути?
За такі питання, поставлені в коректній формі, Гришин банить в себе на ФБ.
І якщо він поводить себе по-свинськи, не бажаючи коректно обговорювати його, колишнього нардепа, поведінку, то її будуть обговорювати позаочі.
Пусть борцуны на правду вспомнят, сколько стоило то топливо в 2014 - 2015 году, когда соседи под предлогом "украинских карателей на Донбассе" перестали по той трубе солярку поставлять.
Пусть Егорка Соболев и Семенченко из своего кармана компенсируют (хотя этих агентов уже списали хозяева, как мне кажется).
Бубочка як завжди видає за своє те, більша частина якого була зроблена Порошенком.
Газогін перебуває у державній власності України. Не може держава сама в себе арештувати. А качає в ЄС той газ, який Європа купила в паРаші.
Это при том что он гражданин Израиля и России. Ахаха.
Владеет, кстати, украинской дочкой Николай Фратушняк. Вот он:
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M.../status/1363573501752393730
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?
прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
HeHelgi Sharp:
Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни. Які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі.
За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження.
Ось такі санкції. А вірніше - договорняки.
Яка різниця з якими сепарами воно з'єдналось - чи з бенею чи з медвечуком.
Не смішіть.
для тих,хто цікавиться переділом ринку нафтопродуктів.
А теперь внимательно следите за движениями рук зеленского - у кого в собственности и управлении окажутся "изьятые" активы??? )) Скажите, как его зовут??? ))
Т.е. весь этот разводняк с санкциями затевался чтобы, что...?! чтобы партнер бени потерял имущество в общем с беней бизнесе, чтобы по итогу бизнес достался одному...