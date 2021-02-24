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Новини Політика УкраїниФоторепортаж
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Медведчук (1323) СБУ (10010) нафтопровід (71) арешт майна (226)

Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого 2021 року.

Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На цей час Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і НАБУ сьогодні починають операцію з повернення нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у держвласність, - джерело

Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Цю ж інформацію підтвердили і в НАБУ.

"Відповідне майно передадуть в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Йдеться про будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об’єкти тощо, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей. До визначення управителя цим майном із боку АРМА воно перебуватиме на відповідальному зберіганні АТ "Уктранснафта"", - пояснили в НАБУ.

Накладення арешту ініційовано в межах розслідування обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, суб’єктам господарювання, які можливо причетні до Російської Федерації. Цю схему НАБУ та САП розслідують із 2017 року.

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, за Україною, а Апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.

Згодом, у 2015 році, Господарський суд Рівненської області ці рішення скасував нібито за нововиявленими обставинами. У подальшому, в 2017 році, той же Господарський суд Рівненської області ухвалив рішення, в основі якого був завідомо неправдивий висновок судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП", визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що є дочірнім підприємством АК "Транснафтопродукт".

У 2020 році на базі розслідуваної детективами справи створено спільну з СБУ слідчу групу. В межах розслідування 11 лютого 2021 року НАБУ, САП спільно з ГСУ СБУ за процесуального керівництва ОГП повідомили про підозру колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" у зловживанні нею службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді. Її дії кваліфікованого за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України.

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою.

Починаючи з 2017 року детективам НАБУ вдалося не тільки зібрати докази незаконного заволодіння трубопроводом, але й детально вивчити можливість повернення його державі. Для цього, в тому числі, неодноразово проводилися наради з представниками Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України.

Досудове розслідування триває.

Раніше, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, - СБУ 01
Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, - СБУ 02
Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, - СБУ 03
Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, - СБУ 04
Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M.../status/1363573501752393730
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?
прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
HeHelgi Sharp:
Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни. Які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі.
За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження.
Ось такі санкції. А вірніше - договорняки.
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24.02.2021 15:33
+13
А на счета мертвечука наложен арест?
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24.02.2021 15:19
+10
мертветчук на свободе, ему никто не выдвинул подозрение, и будет оспаривать в волчьих судах арест имущества. Достанется ли "труба" государству?
А мы будем платить за спектакли с санкциями.

"Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн.
Эти расходы Укртранснафте компенсирует государство."

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-razreshil-ukrtransnafte-prinyat-na-hranenie-sanktsionnyy-truboprovod-iz-rf
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24.02.2021 15:24
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А на счета мертвечука наложен арест?
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24.02.2021 15:19 Відповісти
судячи з попередніх рагульних санкцій на майно мєртвєтчука, вангую, що ця частина газогону - крайня гілка, яка майже ні за що не відповідає і не впливає і зроблено це все заради піару
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24.02.2021 16:16 Відповісти
транзит в европу не перекриють,бо дорого коштуватиме кацапам
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24.02.2021 15:26 Відповісти
Нефть идет через Беларусь, а газ через Украину. Белорусы на этом очень хорошо зарабатывают, а украинцы просто сидят на трубе.
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24.02.2021 15:30 Відповісти
включи перекладач гугл,щоб зрозуміти мій комент
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24.02.2021 15:49 Відповісти
Ги...Ги...и игарьвалерич поднимет отпускную стоимость литра соляры еще на 2-3 гривасов...
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24.02.2021 15:27 Відповісти
ничего они не перекроют....деньги важнее
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24.02.2021 16:30 Відповісти
мертветчук на свободе, ему никто не выдвинул подозрение, и будет оспаривать в волчьих судах арест имущества. Достанется ли "труба" государству?
А мы будем платить за спектакли с санкциями.

"Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн.
Эти расходы Укртранснафте компенсирует государство."

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-razreshil-ukrtransnafte-prinyat-na-hranenie-sanktsionnyy-truboprovod-iz-rf
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24.02.2021 15:24 Відповісти
ахахаха фото окружающей среды ни у кого не вызвало сомнений раз Цензор петачатает так оно и есть ,и тот факт что на улице -7 мороза ..всеравно
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24.02.2021 15:28 Відповісти
Нормальні фотки нормальної єврозими. На Заході України зараз до +7 градусів
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24.02.2021 16:40 Відповісти
Зйомки на 2 локаціях, одна схід інша захід
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24.02.2021 17:29 Відповісти
Кстати, эту самую трубу хотел в 2017 году заблокировать Семенченко. Но тогда "сывочолый гетьман" эту идею не одобрил и блокада не удалась.

Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 3662
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24.02.2021 15:28 Відповісти
Вот видео за 2017 год:

https://www.facebook.com/100000743507327/videos/1720548801313220/
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24.02.2021 15:29 Відповісти
А вот расшифровка:

Давайте вкратце о том, что здесь происходит. Здесь осуществляется автоналив в железнодорожные и автомобильные цистерны российского дизельного топлива. Что это за объект? Это «Прикарпатзападтранс - станция в Новоград-Волынском. Что такое «Прикарпатзападтранс»? Это труба, по которой из России через Беларусь и Украину в Венгрию идёт топливо. Эта труба была построена в пятидесятых-семидесятых годах 20 века. Что с ней случилось дальше? После распада Советского Союза эта труба должна была перейти в собственность Украины. Однако с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Труба приносила прибыль России и использовалась для контрабанды различными дельцами из нашего правительства. Дельцами, которые за возможность воровать российское топливо продавали наши национальные интересы. Что было дальше? А дальше в 2005 году после Помаранчевой Революции начался суд. Государство в лице Фонда госимущества и генпрокуратуры подало в суд на Россию и потребовало передать трубу в собственность Украины. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли. Украина же не получала ничего. Отсюда шло контрабандное топливо, с этого кормились сбушники, прокуроры и чиновники. Всем было хорошо, а Украине плохо. Что произошло потом? В 2014 году сдали Крым, Россия напала на Украину. После этого СБУ отрапортовала, что государство вернуло собственность над трубой. Было заседание ровенского суда, после которого трубу вернули в собственность Украины. Потом это решение подтвердили суды высшей инстанции. А что было дальше? А дальше ровенский судья принимает решение рассмотреть дело повторно и отменяет все предыдущие решения. Мотивировал он это тем, что вскрылись новые обстоятельства. Тогда Россия в лице Роснефти заявила, что это другая труба. И чтобы доказать, что новая труба была построена (как вы понимаете, это нереально), назначили экспертизу. Экспертиза проходила полтора года в непрофильном экспертном учреждении и никакого ответа не дала. Потом была еще одна экспертиза в непрофильном учреждении, которая длилась ещё полгода. Пытаясь создать имитацию деятельности, Генпрокуратура и Фонд госимущества тогда заявили: «Давайте проведем эти экспертизы в госучреждении». Но смелый ровенский судья послал государство подальше (судью назначал Пшонка и такие же беглецы из России) и ничего не сделал. В 2016 году было принято решение, что труба всё-таки российская. Роснефть быстренько продала ее западноевропейским прокладкам, принадлежащим окружению Медведчука. Почему-то Пётр Алексеевич Порошенко, его генпрокуратуроа, МВД и СБУ судью не разоблачили и ничего не сделали. В конце 2016 года труба начала качать. А что случилось с тем топливом, которое в ней было? Это десятки тысяч тонн топлива марки Евро-2. Его должны были слить в землю. Однако вместо этого российское топливо было продано Министерству обороны Украины на сумму порядка 170 млн гривен. Читайте расследование «Наші гроші» о «Прикарпатзападтранс». В результате наши машины, которые не были приспособлены для этого, должны были ездить на старом российском топливе. А генералы получили возможность построить себе новые виллы. А что было дальше? А дальше продолжилась прокачка нефтепродуктов на Венгрию, а Украина с этого ничего не получала. А что было ещё дальше? А ещё дальше начались контрабандные поставки (без растаможки) топлива на территорию Украины. 170 млн долларов - столько заработал за год Медведчук на этой схеме. Благодаря ей он финансирует пророссийские организации и пропаганду. Порошенко и его чиновники находятся в доле. И всем хорошо.
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24.02.2021 15:29 Відповісти
100%
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24.02.2021 15:36 Відповісти
"с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли".

А не хочеш спитати з Кравчука, Кучми, Януковича?
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24.02.2021 16:03 Відповісти
Ты серьезно? О чем можно спросить совково-коррупционных тварей?
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24.02.2021 16:51 Відповісти
Питання адресувалось до Randall Flag da70119e, який вище написав: "Почему-то Пётр Алексеевич Порошенко...".
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24.02.2021 19:32 Відповісти
У меня нет вопросов к Randall Flag da70119e. У меня вопрос к тебе: Ты проводишь знак равенства между Порошенко и Кравчуком, Кучмой, Януковичем?
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25.02.2021 09:36 Відповісти
Ні, не проводжу. Я нагадую тим хто всіх собак вішає на Порошенка, що до нього були ще інші президенти, за бездіяльність яких Порошенко не несе відповідальність.
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25.02.2021 11:52 Відповісти
Безусловно Порошенко не может нести ответственность за бездеятельность предыдущих президентов. Это очевидно. Порошенко предъявляют бездеятельность во время ЕГО президенства. "Собак вешают" именно за это. Разве нет?
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25.02.2021 11:59 Відповісти
Процитую ще раз:
"с 1991 по 2005 год она оставалась в собственности Российской Федерации, и, в частности, Роснефти. Суд длился 10 лет. Все это время Россия владела трубой и получала сверхприбыли".
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25.02.2021 12:15 Відповісти
Не понял к чему эта цитата. Насколько я понял, претензии к Порошенко: Почему он, в СВОЕ президентство, не разобрался с этой трубой.
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25.02.2021 12:22 Відповісти
Прочитайте ще й новину, а не тільки коментарі, то зрозумієте.
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25.02.2021 12:34 Відповісти
Всегда читаю, и шо? Я что-то пропустил? Порох вернул трубу в госсобственность, а Зеля ее обратно Мертвенчуку отдал?
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25.02.2021 12:42 Відповісти
Про всяк випадок, наводиться цитата з монологу Семенченка-Грішина. На початку тексту так і зазначено - "розшифровка" (тобто текстова версія). Всі питання до нього.
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25.02.2021 11:03 Відповісти
Питання до того хто цитує "монологи" семенченка-грішина і яку мету він переслідує тими цитатами.
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25.02.2021 11:56 Відповісти
Ну, звісно, я хочу особисто Вас завербувати і змусити працювати на московію. Це єдина моя мета.
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25.02.2021 12:15 Відповісти
Чому зараз Семен не блокує нічого з того, що постачається з росії?
Гетьман не заважає.
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24.02.2021 15:32 Відповісти
Питання риторичне. Я лише розповів про те, що така акція проводилася. І тоді "сивочолий" цьому не заважав.
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24.02.2021 15:34 Відповісти
А в мене не риторичне. Конкретне.
Яка бабка ( Беня? ) пошепотіла над Гришим та Зиміним-Соболєвим, що вони перестали волати про мародерів на крові і будувати редути?
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24.02.2021 15:36 Відповісти
Ось у них і запитайте. Я за них відповісти не можу. Тому й кажу - питання риторичне.
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24.02.2021 15:40 Відповісти
Не можу.
За такі питання, поставлені в коректній формі, Гришин банить в себе на ФБ.
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24.02.2021 15:43 Відповісти
Тому сприймайте цю інформацію просто як довідкову. Ніхто тут не обговорює особистість Грішина-Семенченко. Йдеться про нафтопровід і єдину спробу його заблокувати.
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24.02.2021 15:46 Відповісти
Виглядає дуже непослідовно. При "поганому" ПП Гришин робив спроби блокувати "трубу", а при кращому Зе сидів рівно майже 2 роки і жодної спроби.
І якщо він поводить себе по-свинськи, не бажаючи коректно обговорювати його, колишнього нардепа, поведінку, то її будуть обговорювати позаочі.
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24.02.2021 15:51 Відповісти
Я не має наміру вступати з Вами в дискусію (причини зазначені вище). Інформація подана "як є". Кожний робить з цього власні висновки.
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24.02.2021 15:59 Відповісти
Ок.
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24.02.2021 16:02 Відповісти
"Цены на дизельное топливо" - так тот шепот называется.
Пусть борцуны на правду вспомнят, сколько стоило то топливо в 2014 - 2015 году, когда соседи под предлогом "украинских карателей на Донбассе" перестали по той трубе солярку поставлять.
Пусть Егорка Соболев и Семенченко из своего кармана компенсируют (хотя этих агентов уже списали хозяева, как мне кажется).
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25.02.2021 05:33 Відповісти
Це той самий кацапський агент Семенченко? Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 4260
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24.02.2021 15:35 Відповісти
Навіть якщо й агент. Нафтопровід функціонував весь цей час? Функціонував. Хтось його намагався закрити? Ні. А далі можете постити картинки...
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24.02.2021 15:39 Відповісти
Саме при "сывочолому гетьмані" "Начиная с 2017 года детективам НАБУ удалось не только собрать доказательства незаконного завладения трубопроводом, но и детально изучить возможность возвращения его государству. Для этого, в том числе, неоднократно проводились совещания с представителями Офиса Генерального прокурора, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины. https://censor.net/ru/n3249830".
Бубочка як завжди видає за своє те, більша частина якого була зроблена Порошенком.
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24.02.2021 15:56 Відповісти
Усім незадоволеним "сивочолим," порада: не скуліть, подумайте про Антоненко, Дугарь, Кузьменко, Стерненко... . Це по-перше, а подруге, назвіть Українського політика, патріота, здатного очолити зараз цю державу.
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24.02.2021 18:56 Відповісти
Потому что ты плотно сидишь на бутылке.
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24.02.2021 15:40 Відповісти
Что ты там мычишь от создавшегося вакуума?
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24.02.2021 15:47 Відповісти
Твоя жопа уже взорвалась, мокшлядь козломордая.
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24.02.2021 15:51 Відповісти
Ну і що ти смієшся? Раденький що дурненький?

Газогін перебуває у державній власності України. Не може держава сама в себе арештувати. А качає в ЄС той газ, який Європа купила в паРаші.
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24.02.2021 16:11 Відповісти
Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 48
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24.02.2021 15:31 Відповісти
Чего он ноет здесь? Пусть ***** предъявляет. Или там сильно не погавкаешь?
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24.02.2021 15:39 Відповісти
Входит в 100 богатейших людей Украины. Вместе с партнерами зарабатывает больше всех собственников недвижимости в Киеве(по версии журнала Forbes).

Это при том что он гражданин Израиля и России. Ахаха.
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24.02.2021 15:50 Відповісти
Вот-вот. Очередное беняобразное возмущено.
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24.02.2021 15:52 Відповісти
Против Спортмастера владельцы которой граждане Мальты вводят санкции, а против гражданина РФ владеющего торговыми центрами в Киеве нет. Какой логикой вообще користуется маленький диктатор?
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24.02.2021 15:58 Відповісти
читал - плакал крокодильими слезами!жалость та кака!Следующа сказка про пиввареника и старушек.
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24.02.2021 15:41 Відповісти
А чего ему плакать. Беззубая украинская власть все равно не может закрыть эти магазины.)
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24.02.2021 15:48 Відповісти
До одного места такие санкции. Введены они против Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая находится в Сингапуре. В Украине же работает ее дочка - "Топ Спортмастер Украина". Поэтому санкции касаются только материнской компании. Сеть магазинов "Спортмастер" может и дальше законно работать в Украине. Единственное ограничение - доходы, полученные от реализации товаров на украинском рынке, нельзя будет вывести за границу.

Владеет, кстати, украинской дочкой Николай Фратушняк. Вот он:

Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ - Цензор.НЕТ 2679
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24.02.2021 15:43 Відповісти
Ваша версия какая-то совершенно бессмысленная. Пытаетесь оправдать украинскую импотентную власть которая даже не может заставить выполнять собственные санкции.
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24.02.2021 15:53 Відповісти
Это не моя, как Вы изволили выразиться "версия", а реальное положение дел. А Вам я советую не прятаться за вьетнамским айпишником и показать свое истинное лицо из-за поребрика.
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24.02.2021 15:57 Відповісти
Мета санкцій не пограбувати фартушняка, а вичавити його з АРК можливим посиленням обмежень та збитків. Я колись хотів придбати капу в тому спортмайстері, то був шокований суто москальським підходом до торгівлі: жахлива якість за захмарною ціною. Але розцяцьковане усе та розмальоване як церква перед різдвом. Усім відомо що москалі ******* жерти лайно золотими ложками.
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24.02.2021 17:11 Відповісти
Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M.../status/1363573501752393730
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?
прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
HeHelgi Sharp:
Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни. Які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі.
За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження.
Ось такі санкції. А вірніше - договорняки.
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24.02.2021 15:33 Відповісти
А шо, были сомнения? Кто-то поверил, что клоун очнулся и вспомнил про государственные интересы Украины? Был клоуном-коропоративщиком, а стал президентом? Ха! Так не бывает.
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24.02.2021 16:54 Відповісти
Зеля все одно лайно.
Яка різниця з якими сепарами воно з'єдналось - чи з бенею чи з медвечуком.
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24.02.2021 15:34 Відповісти
Но рейтинг Порошенко все равно падает, а Зеленского растет.
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24.02.2021 15:40 Відповісти
Куди він росте ?
Не смішіть.
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24.02.2021 15:53 Відповісти
Якщо мертвечук фінансував тероризм, то чому проти його не порушена кримінальна справа?
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24.02.2021 15:35 Відповісти
Интересно узнать кто поставил подписи под документами которые позволили Медведчуку получить эту трубу в собственность?
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24.02.2021 15:41 Відповісти
теперь нефть потечёт к бене
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24.02.2021 15:43 Відповісти
Это мертвечуковское или новоявленной зажопницы марченко? Просто интересно,он ещё Букингемский дворец на неё не переписал?)
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24.02.2021 15:43 Відповісти
почему сеть АЗС Glusco до сих пор работает которая принадлежит медведчуку - марченко?
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24.02.2021 15:52 Відповісти
Цю новину-до економічних,до пана Головньова.
для тих,хто цікавиться переділом ринку нафтопродуктів.
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24.02.2021 15:52 Відповісти
Ну, что? как вам "шоу"? повелись?
А теперь внимательно следите за движениями рук зеленского - у кого в собственности и управлении окажутся "изьятые" активы??? )) Скажите, как его зовут??? ))
Т.е. весь этот разводняк с санкциями затевался чтобы, что...?! чтобы партнер бени потерял имущество в общем с беней бизнесе, чтобы по итогу бизнес достался одному...
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24.02.2021 16:34 Відповісти
Підгоріло у мертвечука, а у Бєні бензин здорожчав на 2 грн. Він напевно співчуває? ))
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24.02.2021 17:03 Відповісти
Антикоррупционных активистов не интересует, что делало государство Украина с 1991 года по 2005 с "ПрикарпатЗахідтранс"? НАБУ прицепилось к эксперту и не видит коррупции в деятельности других "деятелей", или команды не было? Как задолбало это лицемерие. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_650#Text
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24.02.2021 20:08 Відповісти
С 19 по 23 февраля с базы вывозились нефрепродукты автомобильными колонами и никому не было никакого дела дела. Кинулись, когда "закрома" стали пустыми.
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24.02.2021 21:40 Відповісти
Маленький маневр патріотам гельйотина...
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24.02.2021 22:06 Відповісти
Автор расписал на полкилометра но не назвал ни одной фамилии кто владелец фирмы и кого он представляет.
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24.02.2021 22:43 Відповісти
P.S.Досить цікава стаття.https://nashigroshi.org/2021/02/15/kozak-z-medvedchukom-trymaiut-mil-****-v-banku-oliharkha-lukashenka-na-iakoho-oformyly-i-dyzel-provid-z-rosii-v-ukrainu/
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24.02.2021 22:49 Відповісти
Дык скидавайте стоимость солярки епта!
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25.02.2021 08:35 Відповісти
 
 