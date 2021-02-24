УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Київські новини Коронавірус і карантин
1 883 16
вакцина (3528) карантин (16095) КМДА (1461) Київ (13828) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Вакцинація проти COVID-19 у Києві ще не почалася, препарат не доставили, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Вакцинація проти COVID-19 у Києві ще не почалася, препарат не доставили, - КМДА

У Києві ще не почали вакцинацію проти COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

За його словами, препарати ще не надійшли з центрального складу на київський склад.

"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.

Водночас виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Валентин Мондриївський заявив, що лікарні Києва вже готові до старту кампанії з вакцинації населення від COVID-19. У тому числі і препаратом, який передала держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов

Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург повідомила, що столиця сьогодні отримала від Міністерства охорони здоров'я 42 600 доз вакцин виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
А в эпицентре искали?? Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 2514
показати весь коментар
24.02.2021 15:41
+2
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.

После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко).
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
показати весь коментар
24.02.2021 15:47
+1
скіки можно розповсюджувати фєйкі? це не астразенека (яка сама по собі не ахті), це індійський ковішилд, виробництво якого ніхто не контролює!
показати весь коментар
24.02.2021 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скіки можно розповсюджувати фєйкі? це не астразенека (яка сама по собі не ахті), це індійський ковішилд, виробництво якого ніхто не контролює!
показати весь коментар
24.02.2021 15:39 Відповісти
Канешна, глухамань.
показати весь коментар
24.02.2021 15:40 Відповісти
Там просто ще його із Борисполя треба привезти. А це не так близько 😁 Черкаси ближче,ні 😁?
показати весь коментар
24.02.2021 15:40 Відповісти
А в эпицентре искали?? Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 2514
показати весь коментар
24.02.2021 15:41 Відповісти
Первыми должны колоться активисты ЗЕкоманды - их не жалко.
показати весь коментар
24.02.2021 15:44 Відповісти
Первым нужно колоть осла оманского...его еще меньше жальче... Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 6500
показати весь коментар
24.02.2021 15:47 Відповісти
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.

После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко).
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
показати весь коментар
24.02.2021 15:47 Відповісти
Для всех граждан Украины. Вакцинация является исключительно добровольным мероприятием. Государство не несет ответственности за вред вашему здоровью в результате вакцинации. (с) Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 7903
показати весь коментар
24.02.2021 15:50 Відповісти
сказали, шо несёт. в случае, если сдохнешь - получишь компенсацию от государства.
показати весь коментар
24.02.2021 15:59 Відповісти
нет .. не несет...и хотят или уже закрепили юридически через ВР.. кста ВСЕ производители вакцин сделали тоже самое...
показати весь коментар
24.02.2021 16:46 Відповісти
Ну да, несут ответственность чиновники.
В данном конкретном случае прямую уголовную ответственность несет Степанов.
показати весь коментар
24.02.2021 16:22 Відповісти
сомневаюсь я что понесет.. разве что дядя Линч вмешается..
показати весь коментар
24.02.2021 16:47 Відповісти
А вообще, так тему немного изучил. Это даже не "АтраЗеника", а индийская производная от нее. Вакцина еще не прошла третьей стадии испытаний, и ее применение возможно только в экстренных случаях. В настоящее время она разрешена в Танзании, Зимбабве, Афганистане, ну и в Украине
показати весь коментар
24.02.2021 15:57 Відповісти
не, ну прям не вакцина, а сусанин какой-то. в Черкассах вон уже вовсю колят, а до Киева из Борисполя ещё не добралась.
показати весь коментар
24.02.2021 15:58 Відповісти
 
 