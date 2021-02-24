Вакцинація проти COVID-19 у Києві ще не почалася, препарат не доставили, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві ще не почали вакцинацію проти COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.
За його словами, препарати ще не надійшли з центрального складу на київський склад.
"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.
Водночас виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Валентин Мондриївський заявив, що лікарні Києва вже готові до старту кампанії з вакцинації населення від COVID-19. У тому числі і препаратом, який передала держава.
Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург повідомила, що столиця сьогодні отримала від Міністерства охорони здоров'я 42 600 доз вакцин виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield).
Будь ласка, зачекайте...
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко).
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
В данном конкретном случае прямую уголовную ответственность несет Степанов.