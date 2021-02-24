Україна не видасть американського добровольця Ленга США - суд скасував екстрадицію. На батьківщині Ленга підозрюють у подвійному вбивстві

Апеляційний суд скасував екстрадицію американського добровольця "Правого сектора" Крейга Ленга, який воював на Донбасі і який, за версією американських слідчих, убив з метою пограбування літню пару у Флориді.

Про це адвокат Ленга Дмитро Моргун повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про видачу[екстрадицію] Крейга Ленга Остіна скасовано [...]. Захист триває, але великий пласт завершено!" - написав він, додавши, що повний текст рішення суду буде 2 березня.

У коментарі "Радіо Свобода" адвокат зазначив, що роботу в цій справі завершено частково, адже Офіс генерального прокурора України надалі "щось з цим робитиме".

За словами Моргуна, жодних обвинувачень в Україні Ленгу не висунули, щодо нього триває лише екстрадиційна перевірка на два екстрадиційні запити від уряду США. Ленг подав дві заяви на надання статусу біженця. Щодо першого триває судовий розгляд у Верховному суді, другий суд ще не розглянув. У той же час захист Ленга оскаржує відмову Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей

Нагадаємо, правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейга Ленга. У Штатах його підозрюють в подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає звинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до праворадикальної організації "Правого сектору". Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.