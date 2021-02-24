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Україна не видасть американського добровольця Ленга США - суд скасував екстрадицію. На батьківщині Ленга підозрюють у подвійному вбивстві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна не видасть американського добровольця Ленга США - суд скасував екстрадицію. На батьківщині Ленга підозрюють у подвійному вбивстві

Апеляційний суд скасував екстрадицію американського добровольця "Правого сектора" Крейга Ленга, який воював на Донбасі і який, за версією американських слідчих, убив з метою пограбування літню пару у Флориді.

Про це адвокат Ленга Дмитро Моргун повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про видачу[екстрадицію] Крейга Ленга Остіна скасовано [...]. Захист триває, але великий пласт завершено!" - написав він, додавши, що повний текст рішення суду буде 2 березня.

У коментарі "Радіо Свобода" адвокат зазначив, що роботу в цій справі завершено частково, адже Офіс генерального прокурора України надалі "щось з цим робитиме".

За словами Моргуна, жодних обвинувачень в Україні Ленгу не висунули, щодо нього триває лише екстрадиційна перевірка на два екстрадиційні запити від уряду США. Ленг подав дві заяви на надання статусу біженця. Щодо першого триває судовий розгляд у Верховному суді, другий суд ще не розглянув. У той же час захист Ленга оскаржує відмову Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей

Нагадаємо, правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейга Ленга. У Штатах його підозрюють в подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає звинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до праворадикальної організації "Правого сектору". Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
В конце 18 года ГПУ выдала по запросу ФСБ ингушского добровольца Тимура Тумгоева, воевавшего на украинской стороне, выдала Рашке с которой воюет и в которой дела шьются не по причине а по приказу. В начале 21 года Украина отказала в выдаче американского добровольца Ленга по запросу США. США, которые являются оплотом демократии и верховенства права, которые являются нашими союзниками и оказывают политическую, экономическую и военную помощь Украине.
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24.02.2021 16:05
+15
А если он действительно убил людей в США?
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24.02.2021 15:52
+14
Коли тебе підозрюють у вбивстві в США вступишь куди завгодно, не тільки до ВСУ.
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24.02.2021 15:57
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А если он действительно убил людей в США?
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24.02.2021 15:52 Відповісти
сколько в Америке случаев несправедливости правосудия ? Примеров достаточно .Не так давно ( в этом году )оправдали мужчину , который отсидел четвертак ни за что , но его американский суд обвинил в двойном убийстве .
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24.02.2021 16:00 Відповісти
ой прям таки таке горе каких то 2-х евреев или арабов или нигеров ниче нарожают
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24.02.2021 17:08 Відповісти
Случаев замарать репутацию и испоганить отношения еще больше. Противники Байдена будут всячески делать вбросы лишь бы пошатнуть равновесие. Обычное дело.
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24.02.2021 18:20 Відповісти
ватное ЕСЛИ тут не канает . Суд для этого есть .
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24.02.2021 15:58 Відповісти
а якщо це були кацапи?
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24.02.2021 16:04 Відповісти
Коли тебе підозрюють у вбивстві в США вступишь куди завгодно, не тільки до ВСУ.
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24.02.2021 15:57 Відповісти
А если он таким образом скрылся от правосудия? Украина не выдаст американского добровольца Ленга США - суд отменил экстрадицию. На родине Ленга подозревают в двойном убийстве - Цензор.НЕТ 7524
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24.02.2021 15:58 Відповісти
а если он хотел замочить кацапа ? Украина не выдаст американского добровольца Ленга США - суд отменил экстрадицию. На родине Ленга подозревают в двойном убийстве - Цензор.НЕТ 4199
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24.02.2021 16:01 Відповісти
Йому, мабуть, пофіг кого мочити
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24.02.2021 16:22 Відповісти
Ні, не пофіг. Вас, коцапів, він буде мочити с подвійним завзяттям... Україна не видасть американського добровольця Ленга США - суд скасував екстрадицію. На батьківщині Ленга підозрюють у подвійному вбивстві - Цензор.НЕТ 2320 Україна не видасть американського добровольця Ленга США - суд скасував екстрадицію. На батьківщині Ленга підозрюють у подвійному вбивстві - Цензор.НЕТ 9506
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24.02.2021 17:11 Відповісти
"В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги.
Через несколько месяцев он прекратил службу в ВСУ."

Источник: https://censor.net/ru/n3249838

Мутноватий тип.
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24.02.2021 15:58 Відповісти
Мутна справа. Досконалої судової системи немає ніде у світі. Помилка можлива-так. Але відповідальність повинна бути.
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24.02.2021 16:00 Відповісти
американская судебная система вызывает значительно большее доверие, чем наша украинская система кривосудия. тут скорее всего "судье" забашляли немалую копейку, чтобы он отменил экстрадицию.
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24.02.2021 16:07 Відповісти
ГМОЕРИЧЕСКИЙ ХОХОТ СЕРЬЕЗНО вы вообще сталкивались с той судовой системой??? а я да видел те решения судов и доументы следствия на фоне тех дурнуватых бумажек они без компьютера даже в туалет не ходят все кто в орбите крутится ни адукаты ни кто американской системе правосудия соседняя КАНАДА не доверяет в 9%% всех запросов на экстрадицию следуют в адрес США ОТКАЗЫ и причина в 80% что доказательств нет и что выдача в конкретный штат невозможно ибо там смертная казнь в отличии от КАНАДЫ а Европа вообще все американские суды и систему делит на ноль.. вы думаете почему и просто случайно у Президента США после 2 Мировой войны после 1969 года и спецслужб есть право казни без решения суда тайно.. вот и думайте...
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24.02.2021 17:12 Відповісти
Вибачте, скажіть куди - я Вам клавіші "крапка" і "кома" вишлю.
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24.02.2021 18:53 Відповісти
Навіщо Ви так?! Людина писала "на емоціях", -тут не до крапок і ком.....
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24.02.2021 20:08 Відповісти
он всегда так пишет. какие эмоции?
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24.02.2021 20:24 Відповісти
А навіщо Ви так. Які емоції? Він поре так завжди. Х. зрозумієш, що людина хоче сказати. Це неповага до усіх нас. Якого біса ми повинні розгадувати, що він хотів сказати?
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26.02.2021 17:56 Відповісти
Хто краще розжалобить присяжних, той і виграв справу в США.
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24.02.2021 17:48 Відповісти
больше кино смотри
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24.02.2021 20:25 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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24.02.2021 22:51 Відповісти
Суд над американским футболистом и актёром О. Джей Симпсоном, который был обвинён в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её приятеля Рональда Голдмана.

Оба были заколоты профессиональным ножом немецкого производства, который подозреваемый купил за три недели до трагедии.

На дорожке, ведущей к месту убийства, были обнаружены пятна крови, которая по своей группе была идентична группе крови самого Симпсона, а у него в саду найдена окровавленная перчатка на правую руку (левая при этом подобрана сыщиками на месте преступления).

10 из 12 членов суда присяжных составляли цветные американцы

Приговор: Оправдан
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24.02.2021 23:02 Відповісти
и? это одно из исключений, подтверждающих правило. у нас он бы просто откупился, дело если бы и дошло до суда, в чем я сильно сомневаюсь, то суд был бы просто фарсом.
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25.02.2021 08:13 Відповісти
Якщо США скаже видати, то видадуть. Чи хтось думає що Булочка чи прокацабка Венедіктова попруть проти дяді Сема?
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24.02.2021 16:02 Відповісти
На кону Major non NATO ally , статус союзника США, как в Израиле, Тайване и Японии... и с другой стороны какой-то американский авантюрист.... И кому же так хочется подвесить отношения Украины и США....? Кто мы это мог быть?
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24.02.2021 16:03 Відповісти
Украина не выдаст американского добровольца Ленга США - суд отменил экстрадицию. На родине Ленга подозревают в двойном убийстве/ Правосудие Коломойского покажет США козью морду. Владелец диплома университета Соломона : Украина(!) не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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24.02.2021 16:03 Відповісти
С огнем играем.
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24.02.2021 16:04 Відповісти
В конце 18 года ГПУ выдала по запросу ФСБ ингушского добровольца Тимура Тумгоева, воевавшего на украинской стороне, выдала Рашке с которой воюет и в которой дела шьются не по причине а по приказу. В начале 21 года Украина отказала в выдаче американского добровольца Ленга по запросу США. США, которые являются оплотом демократии и верховенства права, которые являются нашими союзниками и оказывают политическую, экономическую и военную помощь Украине.
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24.02.2021 16:05 Відповісти
Є над чим розмірковувати.
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24.02.2021 16:09 Відповісти
а ты не Цензор читай а поищи новости в американских СМИ. Экстрадиция не применяется если подозреваемому грозит смертная казнь, Украина запросила гарантии что Лэнг не будет присужден к смерти и как только такие гарантии дадут - его выдадут.
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24.02.2021 16:54 Відповісти
той чурка не воював, намагалось примазатись, але вже на той час мав проблему.
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24.02.2021 22:01 Відповісти
Почему этот американец отслужил в ВСУ неполный контракт? На добровольца не похоже, а вот на попытку скрыться от американского правосудия вполне.
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24.02.2021 16:07 Відповісти
Пусть лучше коломойского выдаст
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24.02.2021 16:12 Відповісти
Опять подставили маленького диктатора.)
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24.02.2021 16:19 Відповісти
Украина выдает ,не выдают враги Украины,которых США пока что не взяли за место, которым те сидят в президенском кресле, в кресле генпрокурора и т,д.Как только возьмут за задницу "поголовный корупционный антиукраинский скот при власти" ,так сразу и отдадут,а то что возьмут сомнения не вызывает
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24.02.2021 16:22 Відповісти
Рішення суду першої інстанції про екстрадіцію Ленга було явно незаконним, як це часто відбувається в Україні. Зокрема у штаті Флоріда закон передбачає СМЕРТНУ кару за вбивства...і це покарання може загрожувати Ленгу. Тому держава Україна не може видати таку особу, бо це є порушенням міжнародних зобов*язань України
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24.02.2021 16:25 Відповісти
мы ничего не знаем, чтобы делать окончательные выводы.. но, если виновный в убийствах, то должен отвечать.. нашему пещерному правосудию, пустым словам Ылиты и глаМного Йурыста страны доверия нет..
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24.02.2021 16:27 Відповісти
США: как получить срок за убийство, которого вы не совершали
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24.02.2021 16:33 Відповісти
Нормальний закон... А то починають розбиратись, хто крав, хто стріляв, хто на стрьомі стояв... А винні в наслідках всі повинні бути.
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24.02.2021 17:55 Відповісти
"Судьи" уже пытаются прыгнуть выше головы, чтобы развалить Украину. Из-за одного убийцы потерять важнейшего стратегического союзника, это не тупость, а диверсия. "Батя, мы стараемся"(с)
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24.02.2021 16:42 Відповісти
персонаж явно неадекватный, был уволен из армии за то что с оружием покинул место службы в США и направлялся "убить жену" (он об это рассказывал попутчикам). Также подозревается в подделке документов, и в том что подстрекал другого солдата заложить бомбы в новостные агентства - ссылка NBCnews
Кстати, Украина не то чтобы совсем отказывается выдать, просто просят гарантировать что к нему не будет применена смертная казнь.
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24.02.2021 16:51 Відповісти
Украина выдаёт рашке участников АТО, а США даже подозреваемых в убийстве на территории США. Это принципиально для зели , особенно сейчас, когда в любой момент могут потребовать Беню.
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24.02.2021 17:01 Відповісти
не бреши, учасників АТО не видавали
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24.02.2021 22:02 Відповісти
Він чудовий педагог та викладач англійської. Добре що спасений!!!
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24.02.2021 17:08 Відповісти
Чикатило тоже был хорошим педагогом и учителем.
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24.02.2021 17:42 Відповісти
Иди ты со своим чикатило в сраку...
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24.02.2021 18:19 Відповісти
А вот нохчей Украина выдает русне аж бегом.....
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24.02.2021 17:14 Відповісти
Україна не відстійник
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24.02.2021 22:03 Відповісти
Тобто, поки воювали за Україну - були Героi. А зара - геть, Україна не відстійник, а московiя - не ворог?
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24.02.2021 22:07 Відповісти
хто воював, а його видали?
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24.02.2021 22:21 Відповісти
Навскидку - Тумур Тумгоев из батальона им. Шейха Мансура.
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24.02.2021 22:24 Відповісти
ага, так воював, що ніхто його не бачив і документа жодного не було, ну вирішили свого відмазати, чи хотів там перекантуваться, але не вийшло.
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24.02.2021 22:27 Відповісти
Ну да, именно так русня и верещала.
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24.02.2021 22:28 Відповісти
не знаю за русню, тобі краще знати, але ти поверещи по іншому, покажи документи, чи свідка. ну я розумію ти теж хочеш свого відмазати, як і з батальйона Шейха Мансура, але він не воював, никався десь в районі АТО пару тижнів, намагався мабуть домовитись, типа я ж там був і поїхав.
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24.02.2021 22:35 Відповісти
Ниже.Аж два свидетеля.
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24.02.2021 22:43 Відповісти
відповів нижче
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24.02.2021 22:44 Відповісти
Слово Муслима Чеберлоевского и комбата Украинской добровольческой армии Андрея Гергертa (Червень) для меня значит гораздо больше, чем визг всего русневого стада и ГПУ вместе взятых.
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24.02.2021 22:31 Відповісти
люди поважні, але чому не допомогли, коли треба було, а не потім?
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24.02.2021 22:43 Відповісти
А шо они могли сделать? Повести свои батальоны на Бановую?
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24.02.2021 22:44 Відповісти
БанКовую, sorry.
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24.02.2021 22:44 Відповісти
та звичайно, що ні, але коли треба були їх покази, чи документи від них, чому не дали, а часу було достатньо, про проблему мали б знати, бо питання видачі з 2016 року вирішувалось
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24.02.2021 22:47 Відповісти
Я, чесно говоря, деталей уже не помню, но вроде какая-то движуха тогда была.
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24.02.2021 22:59 Відповісти
казнить нельзя помиловать
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24.02.2021 17:17 Відповісти
А вот если бы РФ запросила экстрадицию...
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24.02.2021 17:27 Відповісти
Петро выдавал и долго не думал.
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24.02.2021 19:50 Відповісти
екстрадувати в обов'язковому порядку! І взагалі він на якій підставі подав на біженця в Україні? Його релігійно чи політично переслідували в США? НІ!
Залишатись в Україні він не має права, а якщо придуркувата влада "думає" його якось використати в переговорах зі США (москалі регулярно так роблять), то вони жорстко обламаються!
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24.02.2021 18:17 Відповісти
Думаю, коли США запросить Україну видати зеленського, Україна їм не відмовить. Україна не видасть американського добровольця Ленга США - суд скасував екстрадицію. На батьківщині Ленга підозрюють у подвійному вбивстві - Цензор.НЕТ 1729
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24.02.2021 18:32 Відповісти
якого х.. тут ... здите .. .він міг і на той бік перейти , але захищав Україну .Профессійний військовий , переконаний що він дуже користний був для країни. Ми повинні його захистити .
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24.02.2021 18:56 Відповісти
Судья упёрся рогом и думает, что ему будет откат ?
А ему будет что-то другое.
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25.02.2021 00:52 Відповісти
От таке "зовнішнє управління". Покажіть цю новину глядачам ********** та мудозвона.
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25.02.2021 05:44 Відповісти
 
 