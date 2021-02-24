УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11703 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
1 596 12
НАБУ (3425) прослуховування (191) Ситник (772)

Ми ведемо вже понад рік листування з СБУ про право прослуховування для НАБУ, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Ми ведемо вже понад рік листування з СБУ про право прослуховування для НАБУ, - Ситник

Національне антикорупційне бюро досі не отримує інформацію щодо прослуховування безпосередньо від операторів, а через СБУ.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Ситник.

"Тут є технічні моменти. Ми ведемо вже понад рік листування зі Службою безпеки України. Прямо виконувати закон, звичайно, ніхто не відмовляється. Я тримаю це питання на особистому контролі і, сподіваюся, що за моєї каденції це питання ми остаточно вирішимо", - сказав Ситник.

Він зазначив, що НАБУ запропонувало варіант співпраці, при якому виключається витік інформації і одночасно економляться кошти державного бюджету.

"Якщо ж наша переписка зайде остаточно в глухий кут, і ми змушені будемо абсолютно автономно це робити, йтиметься про зовсім іншу, набагато більшу суму коштів держбюджету", - сказав Ситник.

Також читайте: Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що вони пишуть , із СБУ? Як там у них справи? Смішно і грішно 🤬
показати весь коментар
24.02.2021 16:25 Відповісти
Короче, в выиграше оказалась только почта!
показати весь коментар
24.02.2021 16:31 Відповісти
Все в спам.
показати весь коментар
24.02.2021 16:49 Відповісти
Мы ведем уже более года переписку с СБУ/ Баканов охраняет своего хозяина как и положено слуге. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
показати весь коментар
24.02.2021 16:32 Відповісти
Це прикол?ведет переписку больше года из семи лет существования
показати весь коментар
24.02.2021 16:44 Відповісти
Зелений баканов слуга олигархов, какая борьба с корупцией?!
показати весь коментар
24.02.2021 16:47 Відповісти
СБУ - основное их направление это рэкет и грязный бизнес, а безопасность Страны для них только прикрытие. Вот внутри разборки начали, кто на каких потоках сидит, они и наркотики крышуют и контрабанду и торговлю людьми и оружия. Все военные склады будто бы взорвали, а на самом деле пустили пыль, там уже было пусто, все разграбили до того.
показати весь коментар
24.02.2021 16:57 Відповісти
Та вы шо, нельзя давать НАБУ возможность прослушивать разговоры, это ж бенедиктова замахается отмазывать зеленского и его друганов от уголовных дел.
показати весь коментар
24.02.2021 17:54 Відповісти
Почему не выделят НАБУ какое то американское руководство, без подчинений сбу и генпрокурору, ну ведь ни о чем и воду в ступе. Теряем время)
показати весь коментар
24.02.2021 18:06 Відповісти
Боятся КРЫСЫ!
показати весь коментар
24.02.2021 23:13 Відповісти
ТАК УЛИЧИТЕ ИХ В КОРРУПЦИИ, ЧТО СБУ, ЧТО ОПЕРАТОРОВ !!! СБУ 100% КОРРУМПИРОВАННО, А ОПЕРАТОРЫ СОУЧАСТНИКИ !)
показати весь коментар
25.02.2021 09:22 Відповісти
 
 