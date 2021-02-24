Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував вчорашній протест під стінами Офісу Президента. Люди протестували проти вироку активісту Сергію Стерненку, якого суд засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Вчора до правоохоронців була застосована брутальна сила: поліцейським і національним гвардійцям бризкали прямо в обличчя та очі сльозогінним газом, були зірвані шоломи, спалено державне майно окремими особами, які видають себе за патріотів. Ми не допустимо такого ставлення до поліцейських. Ми вимагаємо від протестувальників мітингувати з дотриманням Конституції, що означає мирно, без насильства, без нападу на поліцейських. Ми зараз опублікуємо відеозапис і кадри брутальних нападів на співробітників поліції. Це не можна виправдати, це нечесно і несправедливо. Пану Парасюку (екснардеп, який брав участь в акції — ред.), я думаю, треба теж потурбуватися про те, що він повинен відповідати за свої правопорушення", — заявив він.
Геращенко розповів, що чекає на затриманих активістів у майбутньому.
"Ми провели профілактичні бесіди із затриманими, було прийнято рішення не залучати їх до кримінальної відповідальності з огляду на те, що травми поліцейських були легкими. Але на майбутнє ми попереджаємо, що не дозволимо так ставитися до поліцейських і нацгвардійців. Це теж громадяни України, у них є мами, тата, діти, і вони цього не заслуговують. Моя оцінка події — що стояло завдання змусити поліцейських давати здачі цим людям. Ми спеціально не видавали поліції ані кийків, ані сльозогінного газу, щоб не допустити насильства з боку поліції", - додав заступник голови МВС.
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Я что ли утром видео не видел с опухшими от газа глазами!
Хотя протестующие обычно сами себе брызгают и сами себя избивают..... Особенно в рашке и картоплестане!
Горите в аду!
Я думаю правильно що, палиць не дали. Хрін його знає що, сьогодні б розповідала Антоніна, як би вони почали гуманізувати народ.
ХХХХХХХ
Козел Антошка, дубинки оказались бы в твоей прямой кишке.
Отдельно нужно сказать об отвратительной "организации" митинга. Начало акции было заявлено на 20.00, но по факту машина с громкоговорителем появилась где-то около 22.30. Все это время люди, среди которых было много молодежи, были предоставлены сами себе. Их нужно было как-то занять, организовать, а не использовать как массовку. За весь хаос, который мы наблюдали на видео, организаторы несут прямую ответственность.
Тому треба бути розумніше та хітріше.
Банкову перекрили як це при Пєті було, і людей до офісу президента не допустили.
Народ Украины полицию не обидит! Только мусоров! И похер что там у мусоров будет: газ или пулемёт.
Вчора бандити у формі не пропустили нас до офісу президента, з метою порушення прав на свободу мирних зібрань застосовували до людей спецзасоби, били людей і рвали одяг.
З боку Лютеранської запакували в автозак представника преси, намагалися запакувати в автозак адвоката, який вступився за затриманих, не допускали до затриманих адвоката.
Причому були задіяні і ті самі бєркутасти, що розганяли Майдан у 2014-му і наметове містечко під ВРУ у 2018-му. Із тими самими автозаками.
І знову нагнали строкову службу вевешників (типу НГ), щоб за ригівською схемою скиглити "єта дєті, у ніх мама-папа".
Вчора було чітко видно, що саме мусарське кодло під орудою сєпарського покидька крищенка розпалювало новий Майдан. На біду своїм тупим мусарським рилам.
Я это слышал в 2013.