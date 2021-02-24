УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11703 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Вирок Стерненку
5 311 67
Правоохоронні органи (2660) протест (2249) Геращенко Антон (925) Офіс Президента (1748)

Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував вчорашній протест під стінами Офісу Президента. Люди протестували проти вироку активісту Сергію Стерненку, якого суд засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Вчора до правоохоронців була застосована брутальна сила: поліцейським і національним гвардійцям бризкали прямо в обличчя та очі сльозогінним газом, були зірвані шоломи, спалено державне майно окремими особами, які видають себе за патріотів. Ми не допустимо такого ставлення до поліцейських. Ми вимагаємо від протестувальників мітингувати з дотриманням Конституції, що означає мирно, без насильства, без нападу на поліцейських. Ми зараз опублікуємо відеозапис і кадри брутальних нападів на співробітників поліції. Це не можна виправдати, це нечесно і несправедливо. Пану Парасюку (екснардеп, який брав участь в акції — ред.), я думаю, треба теж потурбуватися про те, що він повинен відповідати за свої правопорушення", — заявив він.

Геращенко розповів, що чекає на затриманих активістів у майбутньому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми провели профілактичні бесіди із затриманими, було прийнято рішення не залучати їх до кримінальної відповідальності з огляду на те, що травми поліцейських були легкими. Але на майбутнє ми попереджаємо, що не дозволимо так ставитися до поліцейських і нацгвардійців. Це теж громадяни України, у них є мами, тата, діти, і вони цього не заслуговують. Моя оцінка події — що стояло завдання змусити поліцейських давати здачі цим людям. Ми спеціально не видавали поліції ані кийків, ані сльозогінного газу, щоб не допустити насильства з боку поліції", - додав заступник голови МВС.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Геращенко,а прикинь,не було б ніякого насилля,якби не чіпали українських патріотів.І люди б собі займались своїми справами і амбали в амуніції сиділи б по домівках.Дурна влада,сама провокує!
показати весь коментар
24.02.2021 16:39
+18
угу. а газом протестующие сами себя задували
показати весь коментар
24.02.2021 16:35
+17
Надо было и каски не давать.
показати весь коментар
24.02.2021 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо было и каски не давать.
показати весь коментар
24.02.2021 16:34 Відповісти
геращенко ***** авакова
показати весь коментар
24.02.2021 17:24 Відповісти
гєращенко жирна брехлива потвора
показати весь коментар
24.02.2021 21:11 Відповісти
Мне кажется , что скоро это закончится горящими покрышками . Это плохо . Очень плохо .
показати весь коментар
24.02.2021 16:35 Відповісти
Вас тоже это ожидает . Только у нас потери - сотня , а вас будут десятки тысяч . Слишком много у вас "русских" .
показати весь коментар
24.02.2021 16:49 Відповісти
Вас, Ивановьіх не поймешь, жена говорит -хорошо, тьі говоришь -не хорошо
показати весь коментар
24.02.2021 16:56 Відповісти
угу. а газом протестующие сами себя задували
показати весь коментар
24.02.2021 16:35 Відповісти
как то неоднозначно звучит
показати весь коментар
24.02.2021 16:40 Відповісти
КАК ВСЕГДА толстое когч-е БРЕХЛО!
Я что ли утром видео не видел с опухшими от газа глазами!
Хотя протестующие обычно сами себе брызгают и сами себя избивают..... Особенно в рашке и картоплестане!
показати весь коментар
24.02.2021 16:36 Відповісти
Идите улицы патрулируйте,а не жаб в болоте охраняйте.
показати весь коментар
24.02.2021 16:37 Відповісти
Было много сообщений о применении газа. Менты газ в шахтах нашли?
показати весь коментар
24.02.2021 16:38 Відповісти
Жінка ,разом з бутильбродами ,в тормозок поклала !!!)))
показати весь коментар
24.02.2021 17:28 Відповісти
Геращенко,а прикинь,не було б ніякого насилля,якби не чіпали українських патріотів.І люди б собі займались своїми справами і амбали в амуніції сиділи б по домівках.Дурна влада,сама провокує!
показати весь коментар
24.02.2021 16:39 Відповісти
Согласно конституции? Так согласно конституции люди пришли на Банковую напомнить одному чмошнику кто в стране является абсолютной властью. А их, холопы, которых содержит этот же народ какого то хера не пропустил. Так кто нарушил конституцию???!
показати весь коментар
24.02.2021 16:41 Відповісти
мабуть ті дебіли, які безвідповідально віднесли до виборів і обрали чмошника?
показати весь коментар
24.02.2021 16:53 Відповісти
Але газ у них був і вони задували протестувальників, це все є на безлічі відео )
показати весь коментар
24.02.2021 16:44 Відповісти
"-Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции, что значит мирно, без насилия, без нападения на полицейских." -А забрасывать снежками и цветочками хоть можно? Или просто так стоять без плакатов без транспарантов и Тииихооо! И смотреть себе под ноги и не дай боже полициянту в глаза? P.S. дальше слов культурных не осталось,только матерные...
показати весь коментар
24.02.2021 16:44 Відповісти
Як на Мацкві, а краще як в Білорусі.
показати весь коментар
24.02.2021 16:58 Відповісти
Скорее не дали дубинки аваковским собакам,что бы у проктологов было меньше работы потом из них вынимать
показати весь коментар
24.02.2021 16:45 Відповісти
Протестні настрої спільноти , це реакція на діяльність чи бездіяльність влади !!! Тому винних слід шукати не серед протестувальників , а серед держслужбовців !!!))))
показати весь коментар
24.02.2021 16:49 Відповісти
Помнятся в давние времена когда команда Авакова еще защищала Украину, Атон Геращенко было одни из лучших антироссийских спикеров. А щас ...верно лежит похудевший пес Антончик в ногах у второго человека в государстве и пытается рычать на кого покажут. Неужели так сладко обслуживать первых лиц, что даже не жалко мочить Антотннко, Яну Дугарь и Юлю Кузьменко. Уже этих трех имен должно быть достаточно, чтобы повеситься если хоть чуть чуть осталось совести.
показати весь коментар
24.02.2021 16:51 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!))))
показати весь коментар
24.02.2021 16:54 Відповісти
На стрімах видно як мусора порскали в людей з балонів. і доречі знімали ззаду там чітко читаються номера на шоломах
показати весь коментар
24.02.2021 16:58 Відповісти
"Но на будущее мы предупреждаем, что не позволим так относиться к полицейским и нацгвардейцам. Это тоже граждане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не заслуживают."

Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 7584
показати весь коментар
24.02.2021 17:00 Відповісти
Вы просто бандиты в законе и относятся к вам соответственно.
Горите в аду!
показати весь коментар
24.02.2021 17:03 Відповісти
Якось всім було похєр чи будуть у мусорів палиці і газ. Наскільки я знаю то, особливо ображати мусорів не давали і протестувальники. Так, час від часу штовхалися, а як людей крутили то, і мусорам діставалося.
Я думаю правильно що, палиць не дали. Хрін його знає що, сьогодні б розповідала Антоніна, як би вони почали гуманізувати народ.
показати весь коментар
24.02.2021 17:04 Відповісти
Геращенко прав в принципе, в стране много оружия, а народ злой, и нагнетания емоций хорошим не закончится, кому и что может "прилететь" никто не знает, обьічно все происходит совсем не так ,как стороньі планировали или представляли.На ровном месте создана проблема, ради чего?
показати весь коментар
24.02.2021 17:07 Відповісти
Антоніна лякає що, от цього разу палиць та газу не було, але попробуйте наступного разу то, все буде як при Євнуховичу. Буде замість Ганусі ходити по госпіталю та жаліти синочків, яких злі біндєри попирскали газом чи синяк посадили.
Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 1133
показати весь коментар
24.02.2021 17:16 Відповісти
Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции -а по конституции было перекрыто мусорами и закрытым забором проход к офису?когда не было кордонов мусоров люди приходили к офису и дверям все мирно было,и не нужно одолжения делать говорить какие вы добрые что без дубинок,если был бы замес как под стелой,было б что с беркутом,когда очень хорошо горит
показати весь коментар
24.02.2021 17:10 Відповісти
Судебная система Украины полностью прогнила,люди вышли протестовать и пришли к президенту просить его проснуться и начать работать,но казнокрады и взяточники бросили в бой многочисленный отряд карателей,все только начинается.
показати весь коментар
24.02.2021 17:13 Відповісти
Геращенко о протестах на Банковой: Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия

ХХХХХХХ
Козел Антошка, дубинки оказались бы в твоей прямой кишке.
показати весь коментар
24.02.2021 17:15 Відповісти
В чем проблема: полиция не давала людям пройти к зданию ОП. Людям это не понравилось и они начали настаивать на том, чтобы их пропустили. Началась толкотня, после чего полицейские выстроились "свиньей" и пошли на протестующих. Те срывали с них бронежилеты, снимали шлемы, бросали снежки и запускали фаеры. То есть полицейские САМИ спровоцировали все это насилие. Если бы дали людям подойти ко входу в ОП, то никаких столкновений не было бы.

Отдельно нужно сказать об отвратительной "организации" митинга. Начало акции было заявлено на 20.00, но по факту машина с громкоговорителем появилась где-то около 22.30. Все это время люди, среди которых было много молодежи, были предоставлены сами себе. Их нужно было как-то занять, организовать, а не использовать как массовку. За весь хаос, который мы наблюдали на видео, организаторы несут прямую ответственность.
показати весь коментар
24.02.2021 17:18 Відповісти
Не варто чекати що, машини з озвучкою мусора вам будуть пропускати просто так. Якщо там немає пари депутатів в кабіні то, взагалі шансів буде дуже мало. Та й кордон на вході буде шманати аби щось подібне не пронесли.
Тому треба бути розумніше та хітріше.
показати весь коментар
24.02.2021 17:22 Відповісти
Ніякого "входу" і шмону вчора не було.
Банкову перекрили як це при Пєті було, і людей до офісу президента не допустили.
показати весь коментар
24.02.2021 17:55 Відповісти
Був невеличкий шмон при вході на Банкову з боку Інститутської. Вони там перекрили вулиці і пропускали всіх через вузенький коридор. Всіх людей, які йшли з сумками, перевіряли.
показати весь коментар
24.02.2021 18:03 Відповісти
Ви про що? Про те, що мітинг треба було розпочинати лише після того, як "розумні і хитрі" організатори підвезуть туди машину з динаміками? Якщо так, то я з Вами категорично не погоджуюсь. Якщо виникли якісь проблеми, то требу було їм взяти два-три мегафони і розпочати мітинг. Пояснити людям, що відбуватиметься далі, влаштувати якийсь інтерактив і тд. і т.п. Натомість людей використали як худобу. Це, до речі, типова ознака всіх без винятку мітингів, які прводяться в Україні.
показати весь коментар
24.02.2021 18:01 Відповісти
Можливо треба мати мобільні носимі системи на акумуляторах.
показати весь коментар
25.02.2021 10:28 Відповісти
Тобто знали заздалегідь що захищають неправомірний, злочинний вирок? Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 5188
показати весь коментар
24.02.2021 17:22 Відповісти
Ні, вони чекали на більшу провокацію аби влаштувати бійню і списати все на протестувальників.
показати весь коментар
24.02.2021 17:23 Відповісти
А як же мусорська реформа?
показати весь коментар
24.02.2021 17:45 Відповісти
На "більшу провокацію"? Тобто провокація була, але така собі, невеличка?
показати весь коментар
24.02.2021 20:25 Відповісти
Вони розраховували на серьйозну бійку.
показати весь коментар
25.02.2021 10:26 Відповісти
Спасатитель полиции хренов, не сцы!
Народ Украины полицию не обидит! Только мусоров! И похер что там у мусоров будет: газ или пулемёт.
показати весь коментар
24.02.2021 17:24 Відповісти
...Мы специально не выдавали полиции дубинок..., так как хорошо помним тот далекий уже декабрь 2013 года и то, к чему их применение может привести, когда те же дубинки не успокоили и не напугали протестующих, на что был расчет. А наоборот раздраконили народ до такой степени, что пришлось всей скотобазе, возомнившей себя ниспосланной с небес Ылитой бежать в ростов на чем попало. Источник: https://censor.net/ru/n3249850
показати весь коментар
24.02.2021 17:30 Відповісти
От молодці. Поставили солдат перед народом, щоб той пару випустив, а хряки типу Геращенка могли далі кармани набивати
показати весь коментар
24.02.2021 17:37 Відповісти
Як був брехлом при папірєдніку, так і лишився.
Вчора бандити у формі не пропустили нас до офісу президента, з метою порушення прав на свободу мирних зібрань застосовували до людей спецзасоби, били людей і рвали одяг.
З боку Лютеранської запакували в автозак представника преси, намагалися запакувати в автозак адвоката, який вступився за затриманих, не допускали до затриманих адвоката.
Причому були задіяні і ті самі бєркутасти, що розганяли Майдан у 2014-му і наметове містечко під ВРУ у 2018-му. Із тими самими автозаками.
І знову нагнали строкову службу вевешників (типу НГ), щоб за ригівською схемою скиглити "єта дєті, у ніх мама-папа".
Вчора було чітко видно, що саме мусарське кодло під орудою сєпарського покидька крищенка розпалювало новий Майдан. На біду своїм тупим мусарським рилам.
показати весь коментар
24.02.2021 17:53 Відповісти
глупцы, это баламутит *****, его кремлевские шавки расшатывают. Это его ответ за санкции на Медведчука.
показати весь коментар
24.02.2021 18:07 Відповісти
Можливо, але чому през їх покриває?
показати весь коментар
24.02.2021 21:49 Відповісти
Бубочка сцыт .Его ждет судьба Януковича... А АнтошеГеращенко надо обдумать как он будет висеть подвешанный за яйца...
показати весь коментар
24.02.2021 18:08 Відповісти
Поживем увидим,что и кого ждет. Не суетись.
показати весь коментар
24.02.2021 20:11 Відповісти
"Вчера в отношении правоохранителей была применена брутальная сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов"
Я это слышал в 2013.
показати весь коментар
24.02.2021 18:15 Відповісти
Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия.... и специально не пустили людей к ОП,чтобы спровоцировать насилие с их стороны.
показати весь коментар
24.02.2021 18:31 Відповісти
А разве есть еще люди которым не ясно ,что цель этой суеты(срок Стерненко) тупо расшатать Украину. Патриоты сейчас получаются на подтанцовке у русских.
показати весь коментар
24.02.2021 20:10 Відповісти
Краще мовчати і дивитись як ОП здає країну без бою???
показати весь коментар
24.02.2021 21:46 Відповісти
Тарілки не забули видати?
показати весь коментар
24.02.2021 21:14 Відповісти
А не хватило ума вообще не выпускать космонавтов? А тем более не преграждать украинцам путь на Банковую ? Народ желал поговорить с президентом от народа, товарищем Голобородько. Это его так берегут космонавты от народа на деньги этого народа ? Президента, выбранного украинским народом, вооружённые дубинками космонавты, очень берегут от этого народа ? ОН что, приватизировал Банковую? Что - то я не помню, чтобы в фильме товарищ Голобородько использовал космонавтов против своих избирателей. Или с марта 2019 года уже переписали сценарий ?
показати весь коментар
24.02.2021 21:38 Відповісти
Брешеш, Антоша, не дали кийки бо їм би самим їх у сраки позапхали. Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства - Цензор.НЕТ 8763
показати весь коментар
24.02.2021 21:42 Відповісти
Пан Геращенко якось плавно і незамітно втратив легітимність у людей. Втім,як і його господар Аваков...
показати весь коментар
24.02.2021 22:51 Відповісти
 
 