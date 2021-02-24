Геращенко про протести на Банковій: Навмисне не давали поліції кийки і сльозогінний газ, щоб не допустити насильства

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував вчорашній протест під стінами Офісу Президента. Люди протестували проти вироку активісту Сергію Стерненку, якого суд засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Вчора до правоохоронців була застосована брутальна сила: поліцейським і національним гвардійцям бризкали прямо в обличчя та очі сльозогінним газом, були зірвані шоломи, спалено державне майно окремими особами, які видають себе за патріотів. Ми не допустимо такого ставлення до поліцейських. Ми вимагаємо від протестувальників мітингувати з дотриманням Конституції, що означає мирно, без насильства, без нападу на поліцейських. Ми зараз опублікуємо відеозапис і кадри брутальних нападів на співробітників поліції. Це не можна виправдати, це нечесно і несправедливо. Пану Парасюку (екснардеп, який брав участь в акції — ред.), я думаю, треба теж потурбуватися про те, що він повинен відповідати за свої правопорушення", — заявив він.

Геращенко розповів, що чекає на затриманих активістів у майбутньому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми провели профілактичні бесіди із затриманими, було прийнято рішення не залучати їх до кримінальної відповідальності з огляду на те, що травми поліцейських були легкими. Але на майбутнє ми попереджаємо, що не дозволимо так ставитися до поліцейських і нацгвардійців. Це теж громадяни України, у них є мами, тата, діти, і вони цього не заслуговують. Моя оцінка події — що стояло завдання змусити поліцейських давати здачі цим людям. Ми спеціально не видавали поліції ані кийків, ані сльозогінного газу, щоб не допустити насильства з боку поліції", - додав заступник голови МВС.