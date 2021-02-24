На Печерську в Києві на місці диспетчерської станції побудували бізнес-центр, - Автомайдан. ФОТО

На Печерську в Києві на місці маленької диспетчерської станції побудували великий бізнес-центр на 2900 м2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Автомайдану.

"У 2017 році на аукціоні приватна компанія за 1,61 млн грн купила диспетчерську станцію "Київпастрансу" площею 85 кв м. Магічним чином, у 2020 році площа станції збільшилася з 85,1 кв м до 2874,4 кв м (прикрилися столичним нотаріусом, який незаконно вніс зміни до державного реєстру), сама станція перетворилася на бізнес-центр", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що не обійшлося в цій історії без судів. У вересні минулого року поліція визнала офісний центр речовим доказом у справі. 15 жовтня 2020 р Шевченківський райсуд наклав на нього арешт, а вже 8 лютого 2021 р апеляційний суд це рішення скасував і в накладенні арешту відмовив. Зараз поліція здійснює слідство щодо безпідставного збільшення площі та проведення незаконних будівельних робіт.

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Як повідомили в Автомайдані, власником цього об'єкта нерухомості є Леонід Крючков - колишній помічник нардепа Вадима Столара (2010-2012 рр.), який у 2019 році балотувався до парламенту за списками ОПЗЖ. Його рідний брат Дмитро Крючков отримав звинувачення від НАБУ і САП у справі про розкрадання на "Запоріжжяобленерго".