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На Печерську в Києві на місці диспетчерської станції побудували бізнес-центр, - Автомайдан. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

На Печерську в Києві на місці маленької диспетчерської станції побудували великий бізнес-центр на 2900 м2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Автомайдану.

На Печерську в Києві на місці диспетчерської станції побудували бізнес-центр, - Автомайдан 01

"У 2017 році на аукціоні приватна компанія за 1,61 млн грн купила диспетчерську станцію "Київпастрансу" площею 85 кв м. Магічним чином, у 2020 році площа станції збільшилася з 85,1 кв м до 2874,4 кв м (прикрилися столичним нотаріусом, який незаконно вніс зміни до державного реєстру), сама станція перетворилася на бізнес-центр", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що не обійшлося в цій історії без судів. У вересні минулого року поліція визнала офісний центр речовим доказом у справі. 15 жовтня 2020 р Шевченківський райсуд наклав на нього арешт, а вже 8 лютого 2021 р апеляційний суд це рішення скасував і в накладенні арешту відмовив. Зараз поліція здійснює слідство щодо безпідставного збільшення площі та проведення незаконних будівельних робіт.

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Як повідомили в Автомайдані, власником цього об'єкта нерухомості є Леонід Крючков - колишній помічник нардепа Вадима Столара (2010-2012 рр.), який у 2019 році балотувався до парламенту за списками ОПЗЖ. Його рідний брат Дмитро Крючков отримав звинувачення від НАБУ і САП у справі про розкрадання на "Запоріжжяобленерго".

На Печерську в Києві на місці диспетчерської станції побудували бізнес-центр, - Автомайдан 02
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Топ коментарі
+10
Тоже мне новость . Везде и всюду идёт яростная борьба с коррупцией . На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 4319
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24.02.2021 16:37
+6
Передати бізнес центр Київпастрансу
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24.02.2021 16:41
+5
Тю, смешные. Та весь Киев такой сейчас
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24.02.2021 16:45
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"В 2017 году на аукционе частная компания (по) за 1,61 млн грн купила диспетчерскую станцию ​​"Киевпасстранса" площадью 85 кв м.
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24.02.2021 16:37 Відповісти
Тоже мне новость . Везде и всюду идёт яростная борьба с коррупцией . На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 4319
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24.02.2021 16:37 Відповісти
Ну блин, пусть лучше там будет бизнес центр чем ****** советская)
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24.02.2021 16:38 Відповісти
Дело не в этом. Дело в обмане, с привлечением нотариуса!
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25.02.2021 17:07 Відповісти
Передати бізнес центр Київпастрансу
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24.02.2021 16:41 Відповісти
Тю, смешные. Та весь Киев такой сейчас
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24.02.2021 16:45 Відповісти
На жаль - так. Київ стає непридатним для нормального проживання.
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24.02.2021 19:49 Відповісти
на том же печерске в место хлеб завода построили небоскреб и что ?
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24.02.2021 16:47 Відповісти
И что, хлеб пропал? киевляне без хлеба теперь живут?
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09.03.2021 23:17 Відповісти
не пропал, но хлеб заводы это критические объекты инфраструктуры не подлежащие сносу
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10.03.2021 08:00 Відповісти
І що? У чому проблема ? у бізнес центрі не можливо придбати квиток?
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24.02.2021 16:51 Відповісти
Скоро в Киеве начнут дороги застраивать...
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24.02.2021 17:01 Відповісти
Уже. Была же новость, как какой-то придорожный БЦ занял крайнюю полосу на дороге.
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24.02.2021 17:16 Відповісти
На борщаге.
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24.02.2021 17:51 Відповісти
На Срібнокільській пів дороги захопили)
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24.02.2021 20:36 Відповісти
За ночь поди построили, что только сейчас увидели. Молодцы!
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24.02.2021 17:23 Відповісти
Какой ужас. А в Штатах на месте села Нью-Амстердам посторили город Нью-Йорк, голландские активисты были тоже страшно недовольны.
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24.02.2021 18:08 Відповісти
Емм, на момент викупу англійцями там жило 8000 людей - так що ніфіга це не село було...
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24.02.2021 19:00 Відповісти
тем более!!
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09.03.2021 23:17 Відповісти
вопросы к педалику - столар его давний партнер....
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24.02.2021 18:29 Відповісти
Теж мені новина, вони що завгодно придумають... От на Лук'янівці при Янику два брата-акробата Пилипишин і Голиця намагалися визнати дитячий спортивний майданчик з футбольним полем незаконним (хоча він збудований ще при совку) і втулити на його місці свічку. Активістам і жителям сусідніх будинків ледь вдалося відбитися. Друг розповідав, тоді ще ніби свободівці Іллєнко з Левченком допомагали...
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24.02.2021 19:04 Відповісти
денег, видать, хотели твои Ильенко и Левченко. "Активисты" еще те))

И видимо, получили, т.к. помалкивают, а стадион давно застроили.
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09.03.2021 23:19 Відповісти
Якщо не знаєш, то краще мовчати! Це не стадіон, а дитячий майданчик. І нічого там не забудували, я на днях був, майданчик стоїть, це на Мельникова...
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10.03.2021 00:19 Відповісти
Очешуеть, НТУ застроили считай ... Вот уроды..((
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25.02.2021 07:08 Відповісти
ВОТ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЭТО ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !)
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25.02.2021 07:21 Відповісти
 
 