Потрібно поміняти закон про санкції, щоб такі повноваження були в повному обсязі у РНБО, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловлюється за внесення змін до закону про санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам треба... змінити закон про санкції, щоб ні в кого не було різночитань і щоб такі повноваження були в повному обсязі в РНБО. І тоді це було б дієвим механізмом", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради підтвердив, що на останньому засіданні РНБО проголосував "за" рішення про запровадження санкцій проти низки юридичних та фізичних осіб, проте висловив окрему думку з цього питання.

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"Так, дійсно, це було так. Чому? Тому що це рішення стосувалося і громадян України, і громадян Російської Федерації. І ви знаєте про моє перше голосування (Разумков утримався під час голосування за запровадження санкцій проти трьох телеканалів "112", NewsOne, Zik - ІФ). Це стосується правової позиції. Подобається вона нам чи не подобається, але вона має бути правовою незалежно від того, де рішення ухвалюють - у Верховній Раді, на засіданнях РНБО чи в будь-якому іншому відомстві", - зазначив спікер парламенту.

За словами Разумкова, саме тому він і окреслив свою позицію: якщо йти шляхом санкцій, то паралельно потрібно йти судовим шляхом або внести зміни до закону про санкції.

Він звернув увагу на існування думки про можливість застосовувати санкції до українських громадян нарівні з іноземними, які пов'язані з терористичною діяльністю.

"Але якщо ми піднімемо з вами стенограму засідання Верховної Ради, коли розглядали закон про санкції (серпень 2014 року), то там чітко звучить формулювання, що на громадян України санкції не поширюються", - резюмував голова Верховної Ради.