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Новини Економіка
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борг (328) електроенергія (1903)

Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

Підвищення тарифу на передачу струму вбиває вітчизняну промисловість, тож уряд має скористатись іншими ресурсами для погашення боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи намір НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу струму з квітня.

"Вся економіка, весь бізнес, всі українські підприємства волають, що так робити не можна, що це просто диверсія, яка вбиває українську промисловість, яка змушує українську промисловість платити податки двічі. Тому що спочатку українські підприємства та українське сільське господарство платить звичайні податки, податок на додану вартість, податок на прибуток, ЄСВ, податок на дохід з робітників. А потім нас ще змушують платити податок у вигляді підвищеного тарифу на передачу", - сказав Гусак.

Він наголосив: єдиною причиною для чергового підвищення тарифу на передачу електроенергії є необхідність погасити борги перед виробниками "зеленої" електроенергії. Але ці виплати - це зобов’язання уряду, і на законодавчому рівні було визначено інші джерела для цього.

"Це зобов’язання держави. Було прийнято спеціальний закон, і виплати "зеленим" мають фінансуватися за рахунок державного бюджету. Чи то за рахунок прямих виплат, чи то за рахунок облігацій внутрішньої позики", - пояснив зазначив Гусак.

На його думку, влада має припинити практику постійного підвищення тарифу на передачу електроенергії, внаслідок чого зростає ціна струму, адже це замкнуте коло знищує вітчизняну промисловість.

"Необхідно припинити це хибне коло, коли постійно підвищується тариф на передачу і ціна на електроенергію. І зрештою вирішити цю проблему так, як вона має бути вирішена – через державний бюджет, бо це зобов’язання держави", - підсумував Гусак.

Раніше генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість. Водночас президент Союзу хіміків Олексій Голубов попередив: якщо тариф на передачу електроенергії знову виросте, підприємства хімічної промисловості доведеться зупиняти, оскільки вони вже зараз працюють на межі збитковості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП має намір підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. У минулому році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті майже втричі - з 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-год.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
проблема в монополиях! Нужно принять Акт Шермана! Акт Шермана - первый антитрестовский (антимонопольный) закон США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
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24.02.2021 17:18
+3
Если человек получает монополию, то у него нету конкурентов, а если товар продает только один монополист и люди не могут больше купить нигде товар, кроме как у монополиста, то это дает монополисту возможность ставить на товар любую цену ибо конкурентов нету с другими ценами, а значит он может завышать цены хоть в 100 раз и люди будут покупать у него, ибо больше купить негде. У олигархов наших монополии и они накручивают цены, как им угодно, а люди обязаны у них покупать - отопление, электричество, воду... Только Акт Шермана может обязать монополистов распродать монополии и иметь не больше 25%, а если они не распродадут за нужный срок, то имущество национализируется, а они будут нести уголовную ответственность за препятствования развитию рынка. США - это против своих олигархов приняло уже больше 100 лет назад, а Украина отстала получается на больше 100 лет от США.
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24.02.2021 17:26
+2
Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт - Цензор.НЕТ 8207
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24.02.2021 17:14
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Тарифы повышают по указке Кремля, чтобы жить стало хуже.
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24.02.2021 17:10 Відповісти
Платити повинні ті, що дозволяли неконтрольоване будівництво та гарантували небачені ціни на зелену електроенергію. А в тих людей бабло є.
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24.02.2021 17:14 Відповісти
проблема в монополиях! Нужно принять Акт Шермана! Акт Шермана - первый антитрестовский (антимонопольный) закон США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
показати весь коментар
24.02.2021 17:18 Відповісти
Если человек получает монополию, то у него нету конкурентов, а если товар продает только один монополист и люди не могут больше купить нигде товар, кроме как у монополиста, то это дает монополисту возможность ставить на товар любую цену ибо конкурентов нету с другими ценами, а значит он может завышать цены хоть в 100 раз и люди будут покупать у него, ибо больше купить негде. У олигархов наших монополии и они накручивают цены, как им угодно, а люди обязаны у них покупать - отопление, электричество, воду... Только Акт Шермана может обязать монополистов распродать монополии и иметь не больше 25%, а если они не распродадут за нужный срок, то имущество национализируется, а они будут нести уголовную ответственность за препятствования развитию рынка. США - это против своих олигархов приняло уже больше 100 лет назад, а Украина отстала получается на больше 100 лет от США.
показати весь коментар
24.02.2021 17:26 Відповісти
а при чем тут мономолия? На рынке зеленой энергии нет монополии.
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24.02.2021 18:24 Відповісти
Так Украина разрешала, Украина и платит. И че это невиданные? У нас зеленые тарифы нирже чем в некоторых странах на начале их пути по таким тарифам.
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24.02.2021 18:31 Відповісти
Инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность ? Опять о простых людях забыли ?
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24.02.2021 17:13 Відповісти
А кому вони потрібні? Підкинуть високих лозунгів, народ згамає і обітре губи.
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24.02.2021 17:16 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт - Цензор.НЕТ 8207
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24.02.2021 17:14 Відповісти
Да ладно вам...Зачем же ходят на стадион, если не для того, чтобы платить
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24.02.2021 17:25 Відповісти
А отменить нахрен всю эту мутотень с зилёной энергетикой вам в голову не приходит ???????
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24.02.2021 17:27 Відповісти
Это как Вы себе представляете, если их хозяин - крупнейший в Украине инвестор в "зеленую" энергетику.
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24.02.2021 17:51 Відповісти
у Коломойского насколько знаю нет солнечных электростанций.
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24.02.2021 18:05 Відповісти
Всю зеленую энергетику прировнять в ценах к атомной, липовых "инвесторов" в зеленую энергетику (фактически в нее зашли через офшоры оллигархи) признать антигосударственной диверсией и национализировать. Ахметова и банду арестовать! Делов то!
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24.02.2021 17:32 Відповісти
и тебе дать Героя Украины, за отличную идею загнать страну в колоссальные долги и санкции Запада.
И еще можешь пояснить, каким образом олигархи зашли в энергетику зеленую через офшоры ? А через Липецкую фабрику они частично не заходили еще?
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24.02.2021 18:22 Відповісти
интересно а как те электростанции соответствуют Закону об электроэнергии принятом еще при Тимошенко в 2009, что то не припоминаю что бы в Украине производили солнечные модули или делали их сборку в промышленных масштабах

" Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2011 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж тридцять відсотків."

все СЭС ведены с 2011 года не отвечают нормам для выплаты по зеленому тарифу
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24.02.2021 17:53 Відповісти
Во первых, к твоему большому сожалению, условие использовать только украинские панели было убрано при Порошенко новым законом об энергорынке.
Во вторых, снова к твоему большому сожалению, в Украине фотомодули и делали, и делают по сей день в промышленных масштабах. Ты и не должен этого помнить - можно было просто погуглить и узнать.
Так что увы и ах - твои фантазии остануться фантазиями.
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24.02.2021 18:04 Відповісти
Все правильно, долги нужно отдавать. Но мало того что эффективные менеджеры Зеко-манды довели рынок и страну до этих долгов, так еще и хотят решить эту проблему за счет людей.
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24.02.2021 18:06 Відповісти
А ще обленеРиГИ наїжджають, щоб ще й за реактивну енергію платили. Викруючують руки вже де тільки можна.
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24.02.2021 20:41 Відповісти
Кілька років тому тут великі іксперди доводили яка це велика цяця зелена ,і що цю зєлєну енергію Європа викупить без проблем
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24.02.2021 21:24 Відповісти
 
 