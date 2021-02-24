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Новини Політика України
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НАБУ (3425) ВР (11726) Разумков Дмитро (1449)

Не впевнений, що законопроєкт про НАБУ легко пройде комітет і два читання в Раді, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не впевнений, що законопроєкт про НАБУ легко пройде комітет і два читання в Раді, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що законопроєкт Кабінету міністрів про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) легко пройде профільний комітет і два читання парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я не впевнений, що законопроєкт щодо НАБУ легко пройде комітет, а потім і два читання в залі парламенту", - сказав глава парламенту.

Він також зазначив, що як прихильники, так і противники законопроєкту про НАБУ знають механізми, як затягнути процес прийняття, в тому числі, і через поправки.

"Але станом на сьогодні, якщо я не помиляюся, на комітеті це питання поки не розглядалося. До слова, комітет не розглядав і законопроєкт, підготовлений Офісом президента і теж пов'язаний з повноваженнями НАБУ", - додав Разумков

Нагадаємо, 15 лютого у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України.

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Автор: Анастасія Потіха
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Была бы ВР с народными депутатами, прошел бы закон...А раз с олигархическими шестаками, тады канешна не пройдет....
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24.02.2021 17:23 Відповісти
Це перемога. чи зрада?
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24.02.2021 17:23 Відповісти
жопа
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24.02.2021 17:24 Відповісти
Не уверен, что законопроект о НАБУ/ О хозяине беспокоится. О Коломойском. Который и так содержит Венедиктову, Авакова и Баканова.Не говоря уже о главном законнике-Портнове.
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24.02.2021 17:29 Відповісти
А повышение тарифов Раду легко пройдёт?
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24.02.2021 17:57 Відповісти
А у чому ти взагалі впевнений, гівно собаче Не впевнений, що законопроєкт про НАБУ легко пройде комітет і два читання в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 5383 Не впевнений, що законопроєкт про НАБУ легко пройде комітет і два читання в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 8810
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24.02.2021 18:08 Відповісти
РАЗУМКОВ - ОДУМАЙСЯ! А то уйдешь в небытие вмести с зенелохом!!
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24.02.2021 23:02 Відповісти
 
 