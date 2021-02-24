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Ситник про доставку судді ОАСК Вовка до суду: є максимальна протидія з боку захисту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситник про доставку судді ОАСК Вовка до суду: є максимальна протидія з боку захисту

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник каже, що захист протидіє доставці в Антикорупційний суд голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, коли буде виконано рішення суду стосовно доставки Вовка.

"Важко прогнозувати. Є максимальна протидія з боку сторони захисту і є низка органів, як, наприклад, Вища Рада Правосуддя, які виносять рішення, які явно суперечать і фактичним обставинам, і цілям кримінального процесу. Щоб максимально ефективно проводити розслідування, потрібно підписувати певні процесуальні документи. Однак, ми у цій справі є заручниками ситуації в частині підпису процесуальних документів, адже багато фігурантів у цій справі мають спеціальний статус. Тому в нашій ситуації документи щодо цих осіб може підписати тільки Генеральний прокурор", - сказав Ситник.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте також: Суддя Вовк знову не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу. ВАКС уп’яте ухвалив рішення про примусову доставку
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Топ коментарі
+5
Верно, Сытник - представитель закона, а Вовк- чмо, само себя называющее проституткой, которое бегает от закона.
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24.02.2021 17:46
+4
какая неожиданность, что защита - против
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24.02.2021 17:48
+3
и снова про этого чмошника вовка...я уже писал....в глазах уже рябит от его фамилии. сказал же я что один берёт за одно ухо, другой за другое и тянут его в офис к следователю.... выполняйте уже постановления привод на следствие.как СТРЕННЕНКА ХАПАНУЛИ СРАЗУ...А КАК СУДЬИШКУ СРАНОГО ТАК ОЧКО ЖИМ ЖИМ...СТРАННО КАКТО ВСЁ....((
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24.02.2021 18:43
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Вечный цирк.
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24.02.2021 17:26 Відповісти
Все проходяще, а суддя Вовк вічний.
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24.02.2021 17:28 Відповісти
Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальная противодействие со стороны стороны защиты - Цензор.НЕТ 2166
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24.02.2021 17:26 Відповісти
Можно нечаянно уронить рыло этой гниды об асфальт, сразу станет вдекватом.
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24.02.2021 17:34 Відповісти
👏😁😀👍
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24.02.2021 18:12 Відповісти
можно, но оно быстро перемещается)
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24.02.2021 18:22 Відповісти
Сцытник ты кто такой ?тебя должны боятся ?ты закон -ане балалайка
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24.02.2021 17:38 Відповісти
Верно, Сытник - представитель закона, а Вовк- чмо, само себя называющее проституткой, которое бегает от закона.
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24.02.2021 17:46 Відповісти
какая неожиданность, что защита - против
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24.02.2021 17:48 Відповісти
Раз уж защита противодействует доставки в суд, значит и защиту надо вместе с ним доставить в суд. Неужели это так трудно понять?
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24.02.2021 18:25 Відповісти
и снова про этого чмошника вовка...я уже писал....в глазах уже рябит от его фамилии. сказал же я что один берёт за одно ухо, другой за другое и тянут его в офис к следователю.... выполняйте уже постановления привод на следствие.как СТРЕННЕНКА ХАПАНУЛИ СРАЗУ...А КАК СУДЬИШКУ СРАНОГО ТАК ОЧКО ЖИМ ЖИМ...СТРАННО КАКТО ВСЁ....((
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24.02.2021 18:43 Відповісти
Проще пристрелить...
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24.02.2021 19:07 Відповісти
Президент сумел так наклонить ВРУ в обход Законов и вчера на отдельной спец.сессии приняли нужное ему решение о полномочиях гос.служащих, которое ему позволило дать нужные полномочия Ю Витренко. И вот теперь я представляю себя, который пока как бы ни в чем не виноват, но, если меня пригласит следователь и я не приду, то через полчаса у меня и двери взломают, выволокут и повезут к нему в воронке. А тут как бы "не виноватый судья" уже полгода публично на камеру отказывается являться к следователю по вопросу участия в действиях по свержению власти, и вся власть, включая Президента, как бы это не замечают, а судья спокойно ходит на работу - нонсенс!!! А потому, наверное, что он много наворотил по "просьбе" властей и он их просто не боится, чего не скажешь в обратную сторону. Это что правовое государство?
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24.02.2021 20:13 Відповісти
Суддя - злочинець! Нонсенс? Ні, в Україні це система...
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24.02.2021 22:45 Відповісти
Псы смердячие, вроде вовка, нужны зелепуту и его шайке, и оно их крышует! Через свою на 200% генпридуркуватую без писькуна! Зеля идет по стопам ******* барыжного, в тупик!
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25.02.2021 02:39 Відповісти
 
 