УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11511 відвідувач онлайн
Новини Політика України
2 685 46
Зеленський (17406) НАТО (5114) ПДЧ (102) членство в НАТО (1407) членство в ЄС (926) Євросоюз (6998) Ландсбергіс Габріелюс (140)

Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати план дій щодо членства в НАТО, а в подальшій перспективі Україна бачить себе членом НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО", – сказав президент.

Крім того, президент Зеленський подякував Литві за підтримку України в питанні протидії будівництву газопроводу "Північний потік - 2".

Читайте: Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль

"Хочу подякувати за санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради енергетичної безпеки Європи", - зазначив глава держави.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Конечно в НАТО, и чем быстрей тем лучше НО ТОЛЬКО БЕЗ ТЕБЯ ВАЛОДЯ.
показати весь коментар
24.02.2021 17:33
+11
Зеля подонок ! Прежде чем получить ПДЧ в НАТО, надо в стране продвигать реформы . А ты только продвигаешь вату со скрепами и тотальную коррупцию .
показати весь коментар
24.02.2021 17:50
+10
Українці. без альянса бачать, що ти член !!!)))
показати весь коментар
24.02.2021 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конечно в НАТО, и чем быстрей тем лучше НО ТОЛЬКО БЕЗ ТЕБЯ ВАЛОДЯ.
показати весь коментар
24.02.2021 17:33 Відповісти
Для вас принципиально, чтобы в НАТО, или чтобы это не пошло в заслугу Зеле? Я так думаю, что второе.
показати весь коментар
24.02.2021 17:43 Відповісти
У писюаниста другая цель. 73% лохов он как раз и развел говорильней , а надо смотреть на дела.
показати весь коментар
24.02.2021 17:47 Відповісти
Ну так смотрим - то, что от него напрямую зависело - 3 кацапские информпомойки закрыл, чету Мертведчуков прижал - гут, Вальдемар, зер гут, Вальдемар. Если будет продолжать в том же духе - будет неплохо...еще бы Татарова выкинул из ОП и вместе с оборзевшей моськой портновым в СИЗО закинул - был бы молоток.
показати весь коментар
24.02.2021 17:50 Відповісти
он эти помойки закрыл только под давлением СНБО и Америки . А так бы он их хрен бы закрыл . Зеля мерзкий подонок .Вот и вся ему оценка .
показати весь коментар
24.02.2021 17:54 Відповісти
А насрать, по какому поводу он на самом деле их закрыл. Петя их вообще не закрывал, Зеля закрыл.

"мерзкий подонок"
Ваше к нему отношение и ваши фантазии никому не интересны. Только факты: помойки закрыл - молодец, Татарова поставил на должность - мудак. Конкретные оценки за конкретные действия.
показати весь коментар
24.02.2021 21:58 Відповісти
Tierre "3 кацапские информпомойки закрыл"

А почему тогда судья с бюстами чЛенина и сралина засудил патриота Стерненка. Почему не судят Татарова? Почему Центральному проспекту Одессы вернули название Жукова? Почему ЗЕ не ведет борьбу с коррупцией?
Почему МВФ не дал денег великому Зе-рефораматору? А все потому, что на одних понтах и популизме далеко уедешь - антикорупционные органы не работают, ручной Зе прокурор препятствует. А полноценная борьба с коррупцией - обязательство Украины.
показати весь коментар
24.02.2021 18:42 Відповісти
Сомневаюсь, что Зеля может конкролировать судей. Вон - с Вовком и Тупицкий сколько воюет - безрезультатно.

Про великость - это не ко мне - я такими категориями не рассуждаю.
показати весь коментар
24.02.2021 21:50 Відповісти
"антикорупционные органы не работают, ручной Зе прокурор препятствует."

Интересно, что препятствовало до появления "ручного Зе прокурора"?
Ах да, помнится, всю группу, которая посмелилась арестовать высокопоставленных прокуроров сразу же уволили и из СБУ, и из Гепрокуратуры...причем кто же это сделал, а? Гепрокурор, поставленный...Порошенкой и Глава СБУ, охранник Порошенки?
показати весь коментар
24.02.2021 21:55 Відповісти
Очнись, сейчас уже другой преЗЕдент и речь идет про деятельность нового преЗЕдента, который уже 2 года при власти. Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
25.02.2021 16:18 Відповісти
смотря какие дела .Вот Петя дал зелёный свет Медвечуку и его партии..вот это и есть его дела .Или с уголовником Нариком фоткаться ..Или на Мальдивы ехать отдыхать под чужим именем когда в стране война . " Тут такие дела , а ты " дела "" ""
показати весь коментар
24.02.2021 17:52 Відповісти
А тепер все те ж саме, тільки з фактами, будте ласкаві.
показати весь коментар
24.02.2021 18:18 Відповісти
Якщо б фанати зеленського мали факти, вони б не були фанатами зеленського )
показати весь коментар
24.02.2021 18:37 Відповісти
так если вам тех фактов что я написал , то и других нет смысла предоставлять ) А то что Петя вор и лицемер высшей степени понятно любому здравомыслящему . Вы лучше покажите те отрубаные руки , которые Петя обещал порубать ворам ) Это куда интереснее )) Ну и конечно же Петя не назначал своего кума на должность Генпрокурора .Петя честный и по ночам с Медведчуком не встречался ) бгг)
показати весь коментар
24.02.2021 21:18 Відповісти
Мальдіви недалеко від Оману і Еміратів. Тільки Порошенко поїхав один раз за п'ять років за свій рахунок. А Зеленський їздив п'ять разів на рік за держані гроші. На Новий рік примудрився відпочити двічі: покататись на лижах в Карпатах і поплавати в морі в Еміратах.

Президентський візит на Івано-Франківщину у новорічні свята обійшовся платникам податків у мінімум 391 тисяч 600 гривень. - Скільки коштує президент платникам податків - Зе-калькулятор /// Наші Гроші №342 (2021.02.22) https://www.youtube.com/watch?v=u2jvWB-R1kg&feature=emb_imp_woyt
показати весь коментар
24.02.2021 19:46 Відповісти
а посему обе рябое . Они друг друга стОят .
показати весь коментар
24.02.2021 21:13 Відповісти
Ні, не рябоє. Клоунові до Порошенка як свині до неба.
показати весь коментар
24.02.2021 22:27 Відповісти
та да . Петя уже прожжёный в политике по сравнению с соплёй . Но методы правления у них одинаковые , ибо свита правит королём . А король-то , голый .
показати весь коментар
25.02.2021 10:12 Відповісти
нее... если завтра вдруг ни с того, ни с сего подпишем соответствующие документы, то я не против. Но реальность говорит, что это произойдёт явно без потерпевшего.
показати весь коментар
24.02.2021 18:02 Відповісти
Через три года может быть .
показати весь коментар
24.02.2021 17:34 Відповісти
а що, Байден злякався рику "а чому Україна не в НАТО?", і погодився?
показати весь коментар
24.02.2021 17:34 Відповісти
Байден покрутив пальцем біля скронь і подумав: "Що з клоуна взяти крім аналізів".
показати весь коментар
24.02.2021 19:49 Відповісти
видим себя членами Альянса пианистов.
показати весь коментар
24.02.2021 17:34 Відповісти
Видим членамы. При тобы ми стали природним місцем для члэнів.
показати весь коментар
24.02.2021 17:35 Відповісти
давай делай уже что-то, а не тяп ляп языком
показати весь коментар
24.02.2021 17:35 Відповісти
Українці. без альянса бачать, що ти член !!!)))
показати весь коментар
24.02.2021 17:35 Відповісти
еще члномазл обещаль алимпиаду замутитье
показати весь коментар
24.02.2021 18:33 Відповісти
Маячня шизофреніка безмежна, неосяжна та незбагненна !!!)))
показати весь коментар
24.02.2021 18:51 Відповісти
От цікаво,і як воно дивилося в очі поважному гостеві,після факту закупівлі електроенергії з БАЕС? За що Литва,до речі,критикує Україну.
показати весь коментар
24.02.2021 17:35 Відповісти
Не прошло и два года...
показати весь коментар
24.02.2021 17:38 Відповісти
Скільки процентів ВВП витрачено на оборону в 2020-му році? Уточняю: скільки витраченно по факту, а не вкрадено? За те, скільки заплановано було напратити законом про держбюджет - навіть не згадуйте!
показати весь коментар
24.02.2021 17:38 Відповісти
Ага. Вот всех патриотов пересажаем, а там и в НАТО можно.
показати весь коментар
24.02.2021 17:46 Відповісти
Зеля подонок ! Прежде чем получить ПДЧ в НАТО, надо в стране продвигать реформы . А ты только продвигаешь вату со скрепами и тотальную коррупцию .
показати весь коментар
24.02.2021 17:50 Відповісти
Куда нас заведет четырежды уклонист- страшно и представить. Оно так Украину любит , ну прямо как в порно.
показати весь коментар
24.02.2021 17:50 Відповісти
"Україна має отримати ПДЧ в НАТО" бла-бла-бла... © Зе
Слова правильні. Але... нагадав мені Януковича.
Той теж у 2012-2013 говорив правильні слова про необхідність для України асоціації з ЄС. Готував навіть підписання угоди про асоціацію.
Розгублені цим "ходом конем" від "двічі несудимого" і абсолютно проросійського Янека, патріоти на різноманітних ток-шоу говорили тоді щось на кшталт "Нууу, якщо Янек приведе Україну до Євросоюзу, то він тим самим зробить те, що не зміг зробити навіть патріотичний Ющенко!"
А в результаті отримали раптову (за кілька днів до підписання) відмову Янека підписувати угоду про асоціацію, втечу "євроінтегратора" Янека до Ростова, анексію Криму та початок війни з кацапами на сході.
Так і тут: знаючи життєвий багаж совкодрочера і ********* Зе, я дотримуюсь принципу "Не вірте данайцям, що дари приносять!"
показати весь коментар
24.02.2021 18:00 Відповісти
...бо Вову Зе в розпал "вступу до НАТО" Вова Ху може раптом відкликати до Ростова, і на тому весь "вступ" і завершиться.
Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8230
показати весь коментар
24.02.2021 18:05 Відповісти
при такому преЗЕдентстві можна навіть і не думати про якісь натИ чи єЕси....
показати весь коментар
24.02.2021 18:07 Відповісти
Точно такая риторика была у зэка шапкокрада, а дела противоположные, ни в коем случае нельзя допустить сбежать в ростов шуту, он должен сидеть на нарах в Украине.
показати весь коментар
24.02.2021 18:24 Відповісти
..та то таке.. не пре Зелі буде сказане..
от якщо Зеля Іхмператор сприяє (або хоч не заважає) тому, що Україна стане союзником США поза НАТО - було б щось..
показати весь коментар
24.02.2021 18:54 Відповісти
Ты хотя бы посла Украины в НАТО назначь, мамкин стратег...
показати весь коментар
24.02.2021 19:30 Відповісти
Так хоче "получить ПДЧ в НАТО", що перебуваючи у Брюсселі з робочою поїздкою у жовтні 2020 року демонстративно проігнорував зустріч з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом.

Чому проігнорував? Тому що дуже "хоче" в НАТО? Чи дуже хотів заглянути в очі, чи може в якесь інше місце путіну?
показати весь коментар
24.02.2021 19:57 Відповісти
Хто ж тобі повірить, що ти хочеш в НАТО? Скажи прямо, що робиш такі заяви, щоб підняти рейтинг, який сьогодні у тебе 23,1%, а рейтинг партії голобородька - 19,7%. Виборця Порошенка не переконаєш. "Свободи" і "Правого сектора" не переконаєш. Проросійську вату, яка від тебе розбіглась, назад не повернеш. Хіба що дріб'язок відкусиш у Жульки, Ляшка, "Голосу Пінчука" та "Самонемочі Садового". Виходить не рясно.
показати весь коментар
24.02.2021 20:08 Відповісти
Не при вас и не с вами.

НАТО нафиг не нужны полудурочные колаборанты и предатели.
показати весь коментар
24.02.2021 20:18 Відповісти
Януковіч теж казав за асоціацію з ЄС, а потім путєн його нахилив й відмовився... З цього виник Майдан...
Бубочка така сама падлюка, як овощч, можливо навіть гірше, бо тупіший за нього...
показати весь коментар
24.02.2021 20:32 Відповісти
Для членство в НАТО я так понимаю что нельза иметь территорий под оккупацией. Что тогда Зеленский сделает? Откажется от Крыма и Донбаса и перерисует границы?
показати весь коментар
25.02.2021 02:27 Відповісти
 
 