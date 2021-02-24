Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати план дій щодо членства в НАТО, а в подальшій перспективі Україна бачить себе членом НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.
"Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО", – сказав президент.
Крім того, президент Зеленський подякував Литві за підтримку України в питанні протидії будівництву газопроводу "Північний потік - 2".
"Хочу подякувати за санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради енергетичної безпеки Європи", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
"мерзкий подонок"
Ваше к нему отношение и ваши фантазии никому не интересны. Только факты: помойки закрыл - молодец, Татарова поставил на должность - мудак. Конкретные оценки за конкретные действия.
А почему тогда судья с бюстами чЛенина и сралина засудил патриота Стерненка. Почему не судят Татарова? Почему Центральному проспекту Одессы вернули название Жукова? Почему ЗЕ не ведет борьбу с коррупцией?
Почему МВФ не дал денег великому Зе-рефораматору? А все потому, что на одних понтах и популизме далеко уедешь - антикорупционные органы не работают, ручной Зе прокурор препятствует. А полноценная борьба с коррупцией - обязательство Украины.
Про великость - это не ко мне - я такими категориями не рассуждаю.
Интересно, что препятствовало до появления "ручного Зе прокурора"?
Ах да, помнится, всю группу, которая посмелилась арестовать высокопоставленных прокуроров сразу же уволили и из СБУ, и из Гепрокуратуры...причем кто же это сделал, а? Гепрокурор, поставленный...Порошенкой и Глава СБУ, охранник Порошенки?
Президентський візит на Івано-Франківщину у новорічні свята обійшовся платникам податків у мінімум 391 тисяч 600 гривень. - Скільки коштує президент платникам податків - Зе-калькулятор /// Наші Гроші №342 (2021.02.22) https://www.youtube.com/watch?v=u2jvWB-R1kg&feature=emb_imp_woyt
Слова правильні. Але... нагадав мені Януковича.
Той теж у 2012-2013 говорив правильні слова про необхідність для України асоціації з ЄС. Готував навіть підписання угоди про асоціацію.
Розгублені цим "ходом конем" від "двічі несудимого" і абсолютно проросійського Янека, патріоти на різноманітних ток-шоу говорили тоді щось на кшталт "Нууу, якщо Янек приведе Україну до Євросоюзу, то він тим самим зробить те, що не зміг зробити навіть патріотичний Ющенко!"
А в результаті отримали раптову (за кілька днів до підписання) відмову Янека підписувати угоду про асоціацію, втечу "євроінтегратора" Янека до Ростова, анексію Криму та початок війни з кацапами на сході.
Так і тут: знаючи життєвий багаж совкодрочера і ********* Зе, я дотримуюсь принципу "Не вірте данайцям, що дари приносять!"
от якщо Зеля Іхмператор сприяє (або хоч не заважає) тому, що Україна стане союзником США поза НАТО - було б щось..
Чому проігнорував? Тому що дуже "хоче" в НАТО? Чи дуже хотів заглянути в очі, чи може в якесь інше місце путіну?
НАТО нафиг не нужны полудурочные колаборанты и предатели.
Бубочка така сама падлюка, як овощч, можливо навіть гірше, бо тупіший за нього...