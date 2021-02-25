Російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов. ФОТОрепортаж (оновлено)
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Український військовослужбовець вистрілив і поранив окупанта. Той доставлений у госпіталь, життю нашого воїна нічого не загрожує.
Інцидент стався на позиціях опорного пункту ЗСУ біля селища Чермалик у Донецькій області. Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Найманець кинувся на нашого солдата і зумів порізати щоку солдата ножем. У відповідь солдат здійснив постріл, куля влучила в тулуб цього зайшлого тіла. Поранене тіло в російській формі переправлено в госпіталь. Загрози для життя нашого бійця немає", - зазначив журналіст.
Яким чином російський окупант опинився поруч з позиціями ЗСУ і як зумів подолати мінні поля, зараз з'ясовують.
Топ коментарі
+82 Envoy
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+79 Scorpman Y
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+76 Дід Трохим
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Будь ласка, зачекайте...
Он прицелился и сказал, "стоять! не подходить»
Если бы бойцы ВСУ все выполняли устав в Крыму - Украина бы Крым не потеряла
А теперь прокуратура должна была объявить всем , НЕ ВЫПОЛНИВШИМ УСТАВ , подозрение и заочно арестовать ЗА СДАЧУ КРЫМА. А потом запрос в Интерпол - пусть сидят невыездные остаток своей поганой жизни
Хорошо знаю тему, как киевские районы( а было их больше 20) покупали крымским офицерам квартиры из бюджета района ( где-то 20 лет назад ) и вручали на день военно морских сил . А потом эти офицеры Украину предали
сначала на поражение и попасть, а уже потом куда угодно предупредительные очереди и ор "стой, кто идет!"
командир в курсе и все поймет....
І мерзоту цю вспокоїв.
Тепер порозказує трохи відповідним органам, а потім бачитиме небо в клітинку.
Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.Источник: https://censor.net/ru/n3249872»
Хотелось бы услышать выводы проверки
БРИФФИНГИ перед журналистами в прямом эфире должны быть нормой
и хвала нашему воину!!
А нам немає чого тут додумувати, як там було. Бо, ні мене ні вас там не було.
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