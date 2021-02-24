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НАБУ (3425) МВФ (1343) Ситник (772) Антикорупційний суд (1103)

Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник

Директор антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має виконати низку вимог.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Про один маяк ми згадали - незалежне прослуховування. Інший маяк - питання незалежності антикорупційних органів. На моє переконання, він не виконаний повністю. На сьогодні ми розуміємо, що питання призначення і звільнення директора НАБУ не врегульовано. Не відібрано антикорупційного прокурора. У будь-якій момент Конституційний Суд може прийняти рішення проти ВАКС. Попри повернення певних повноважень Національному агентству із запобігання корупції, це питання повністю також не вирішене. Антикорупційна стратегія ще до кінця не затверджена", - розповів Ситник.

Він також наголосив на необхідності судової реформи.

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"У нас Вища рада правосуддя, на жаль, дійшла до того рівня, що Венеціанська комісія у своїх висновках натякає на необхідності перезавантаження ВРП. Це дійсно має бути орган, який забезпечить об'єктивне формування суддівського корпусу та об'єктивну оцінку діям суддівського корпусу, а не так, як у випадку з Окружним адміністративним судом Києва", - зазначив директор НАБУ.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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Топ коментарі
+8
Зато по коррупции перевыполнила.
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24.02.2021 17:52
+6
Зеленая пошеть просто забила на выполнение анти коррупционных мероприятий. На конкурсы положила и тупо назначает только своих. Новый закон про И.О. министров -- просто классика беспредела.
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24.02.2021 18:11
+3
Значит денег не дадут .
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24.02.2021 18:35
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Зато по коррупции перевыполнила.
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24.02.2021 17:52 Відповісти
Зеленая пошеть просто забила на выполнение анти коррупционных мероприятий. На конкурсы положила и тупо назначает только своих. Новый закон про И.О. министров -- просто классика беспредела.
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24.02.2021 18:11 Відповісти
точно, не то что при бывшей власти,это зелень коррупцию развела
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24.02.2021 18:22 Відповісти
как видим, Венецианка намекает зелёной пошести, а не бывшей власти..
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24.02.2021 20:21 Відповісти
а денег все одно хоэтца )))
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24.02.2021 18:14 Відповісти
И?
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24.02.2021 18:20 Відповісти
а для этого почти ничего не сделано - это вывод статьи (не мой))))
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24.02.2021 18:30 Відповісти
Украина не полностью выполнила требование МВФ о независимости антикоррупционных органов, - Сытник - Цензор.НЕТ 2453
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24.02.2021 18:43 Відповісти
Значит денег не дадут .
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24.02.2021 18:35 Відповісти
Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник - Цензор.НЕТ 1939
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24.02.2021 18:45 Відповісти
Утомило....вы стоите раком,нам почти нравится,только еще чуть-чуть прогнитесь,и задом повиляйте,тогда мы вам дадим немного денег.....
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24.02.2021 19:24 Відповісти
МВФ просит поставить раком коррупционеров. Вот ты и попался, заднеприводный)
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24.02.2021 20:22 Відповісти
Ти же набу -а не баллайка
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24.02.2021 19:26 Відповісти
СИТНЫК - МОЛОДЧИНА !! ТАК ДЕРЖАТЬ !
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24.02.2021 23:00 Відповісти
 
 