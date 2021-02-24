УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8234 відвідувача онлайн
Новини Події Хабарники
4 441 13
хабар (3990) Львівщина (1927) відкат (56) чиновник, урядовець (709)

Чиновник Львівської ОДА упіймався на отриманні 365 тис. грн відкату, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали на хабарі одного із заступників начальника управління Львівської облдержадміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник Львівської ОДА упіймався на отриманні 365 тис. грн відкату, - Нацполіція 01

За даними слідства чиновник налагодив систему отримання від підприємців неправомірної вигоди. За це він сприяв їхній перемозі під час проведення тендерних закупівель на будівельно-ремонтні роботи та перерахування коштів за їх виконання.

Так, було задокументовано факт вимагання 365 тис. гривень як "відкату" за проведені роботи за бюджетні кошти. Для цього чиновник залучив свого підприємця, який видав фіктивні рахунки-фактури про купівлю у нього підприємством певних товарів на цю суму.

23 лютого правоохоронці затримали чиновника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Чиновник Львівської ОДА упіймався на отриманні 365 тис. грн відкату, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. За вимагання та одержання неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Читайте також: Суддю Апеляційного суду Черкащини засуджено до двох років позбавлення волі за вимагання 30 тис. грн, - СБУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+1
Арештовуйте любого колишнього або діючого голову УКБ - живуть виключно за рахунок відкатів.
показати весь коментар
24.02.2021 18:40
+1
Отбивал должность...
показати весь коментар
24.02.2021 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Арештовуйте любого колишнього або діючого голову УКБ - живуть виключно за рахунок відкатів.
показати весь коментар
24.02.2021 18:40 Відповісти
Падает уровень жизни . Ничего не поделаешь , бездарная политика .
показати весь коментар
24.02.2021 18:43 Відповісти
Ооооо таким пряма дорога в охвіс ЗЕшмарклі до ДєрЬмака в радники.
показати весь коментар
24.02.2021 18:44 Відповісти
Або на стажування до Розенблата, Гримчака та Кононенка.
показати весь коментар
24.02.2021 19:31 Відповісти
І до цих покидьків можна. Ще до мосійчука,Ляшка,Юрченко ....скажу так всіх не перерахувати 🤬Але цей покидьок- "новіоєліцо", ні?
показати весь коментар
24.02.2021 19:37 Відповісти
Вряд чи зовсім "новоє". Нормальний такий собі рішала, з наших львівських галичан. З високою долею вірогідності щонеділі із сім'єю ходить до Божого храму, а по святам одягає вишиванку.
показати весь коментар
24.02.2021 19:40 Відповісти
"Какаяразнітса" 😁,як кажуть :"Злодієві - тюрма", чи не так?
показати весь коментар
24.02.2021 19:43 Відповісти
Саме так. Садити треба в будь-якому випадку.
показати весь коментар
24.02.2021 19:57 Відповісти
Отбивал должность...
показати весь коментар
24.02.2021 19:08 Відповісти
За треть ляма гринов,от поц...посадить и расстрелять...неспроможный какойто,позорище!
показати весь коментар
24.02.2021 20:00 Відповісти
УТВЕРЖДАЮ:мин 95 % строительных подрядов которые распределяют чиновники идут с откатами.Бизнес общается между собой и хотя это к делу не подошьешь но не верить оснований нет.Уже сформировались карусели с постоянно задействованными фирмами. СИСТЕМУ МОЖНО НАДЛОМИТЬ ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ заказа,приема работы ,оплаты / откатывать в три горла будет не выгодно/ и жестко наказывать за обналичку и уход от налогов. как делают в цивилизованных странах
показати весь коментар
24.02.2021 20:10 Відповісти
УТВЕРЖДАЮ:мин 95 % строительных подрядов которые распределяют чиновники идут с откатами.Бизнес общается между собой и хотя это к делу не подошьешь но не верить оснований нет.Уже сформировались карусели с постоянно задействованными фирмами. СИСТЕМУ МОЖНО НАДЛОМИТЬ ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ заказа,приема работы ,оплаты / откатывать в три горла будет не выгодно/ и жестко наказывать за обналичку и уход от налогов. как делают в цивилизованных странах
показати весь коментар
24.02.2021 20:11 Відповісти
 
 