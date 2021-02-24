Керівникам окупаційної адміністрації РФ у Криму Аксьонову і Константинову повідомили про підозру, - прокуратура (виправлено)

Українські правоохоронці повідомили керівникам окупаційної адміністрації РФ у Криму про підозру в порушенні законів і звичаїв ведення війни. Серед підозрюваних - "глава Державної Ради Республіки Крим" і "голова Ради міністрів Республіки Крим".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, інформує Цензор.НЕТ.

Представників окупаційної адміністрації підозрюють у скоєнні широкомасштабного і систематичного привласнення громадського майна, що є на території окупованого півострова за ч. 1. ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв ведення війни).

"Після окупації Російською Федерацією півострова Крим і так званого "обрання" підозрюваних на вищевказані "керівні" посади в окупаційній адміністрації РФ у Криму, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, які забороняють державі-окупанту привласнювати публічну власність на окупованій території, прийняли низку незаконних рішень щодо націоналізації державного майна, яке перебуває у державній власності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади України на території АР Крим та м.Севастополя", - зазначають у прокуратурі.

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Там наголошують, що незаконно відібране державне майно підозрювані передавали у власність окупаційного режиму.

"Підозрювані забезпечили виконання зазначених рішень шляхом передачі згаданого майна у федеральну або "республіканську" власність. До такого майна належить Державний концерн "Массандра", "Міжнародний дитячий центр Артек" і державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", - уточнюють у пресслужбі.