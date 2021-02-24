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Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
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Константінов (28) Крим (12755) прокуратура (3168) Аксьонов (192)

Керівникам окупаційної адміністрації РФ у Криму Аксьонову і Константинову повідомили про підозру, - прокуратура (виправлено)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Керівникам окупаційної адміністрації РФ у Криму Аксьонову і Константинову повідомили про підозру, - прокуратура (виправлено)

Українські правоохоронці повідомили керівникам окупаційної адміністрації РФ у Криму про підозру в порушенні законів і звичаїв ведення війни. Серед підозрюваних - "глава Державної Ради Республіки Крим" і "голова Ради міністрів Республіки Крим".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, інформує Цензор.НЕТ.

Представників окупаційної адміністрації підозрюють у скоєнні широкомасштабного і систематичного привласнення громадського майна, що є на території окупованого півострова за ч. 1. ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв ведення війни).

"Після окупації Російською Федерацією півострова Крим і так званого "обрання" підозрюваних на вищевказані "керівні" посади в окупаційній адміністрації РФ у Криму, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, які забороняють державі-окупанту привласнювати публічну власність на окупованій території, прийняли низку незаконних рішень щодо націоналізації державного майна, яке перебуває у державній власності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади України на території АР Крим та м.Севастополя", - зазначають у прокуратурі.

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Там наголошують, що незаконно відібране державне майно підозрювані передавали у власність окупаційного режиму.

"Підозрювані забезпечили виконання зазначених рішень шляхом передачі згаданого майна у федеральну або "республіканську" власність. До такого майна належить Державний концерн "Массандра", "Міжнародний дитячий центр Артек" і державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", - уточнюють у пресслужбі.
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Колаборантів на палю😡
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24.02.2021 18:47 Відповісти
Руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму Константинову и Гоцанюку сообщили о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 826
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24.02.2021 18:51 Відповісти
А Аксенов уже не виновен,- не предатель, не враг и не колаборант?!!
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24.02.2021 18:53 Відповісти
По закону Савченко уже отсидел...
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24.02.2021 21:28 Відповісти
не понял...я думал столь элементарное мероприятие еще при Петре Великом было воплощено в жизнь!
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24.02.2021 20:19 Відповісти
СБУ уже давно повинно було їх ліквідувати, як зрадників і терористів.
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24.02.2021 20:57 Відповісти
мощно.. а главное - что, в принципе, бесполезно и безвредно для всех.. ещё одна буря в стакане
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24.02.2021 20:53 Відповісти
Не прошло и 7 лет.
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24.02.2021 21:04 Відповісти
млять 7 років мерзота прокурорська булки м'яла, нарешті сподобились. Цікаво скільки там цих утирків у прокуратурі Криму працює, і Криму начеб-то не має, а прокуротура ПОВНОЦІННА є.
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25.02.2021 06:56 Відповісти
 
 