Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу в 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В 2021 році звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні. "У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19)", - сказано в документі.

Згідно з указом, "призов громадян України на строкову військову службу буде проведено впродовж квітня - червня і протягом жовтня - грудня 2021 року".

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.

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"Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі президента нагадують, що згідно з рішенням РНБО строковики не залучаються до виконання бойових завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.