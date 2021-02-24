Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу в 2021 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
В 2021 році звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні. "У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19)", - сказано в документі.
Згідно з указом, "призов громадян України на строкову військову службу буде проведено впродовж квітня - червня і протягом жовтня - грудня 2021 року".
Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.
"Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі президента нагадують, що згідно з рішенням РНБО строковики не залучаються до виконання бойових завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Бажаю йому доотримати те, від чого втік янукович.
У Зеленського вояк з НацГвардії ї впустив свідоцтво президента. Тому, не випадково, Зеленський поюоюється вояків. Гадаю, і в нього доля буде іншою.
Кучма не пішов на інавгурацію до Ради, а обрав палац Україна. Отримав Україну без Кучми.
В Ющенка не злетів один з голубів. І майже усі його наміри залишались втіленими лише частково.
Кривой рояль или ...
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
https://www.president.gov.ua/documents/712021-36821
"7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2021 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2021 року."
Окрема подяка Кабінету міністрів України, за 4 місяці призову.
https://ukurier.gov.ua/media/files/2021-2/19_P9-19.pdf
"Не пізніше ніж за місяць до початку чергового призову в районних (міських) військових комісаріатах розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, якими передбачаються строки, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.
З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням із планом, списками
призовників, вимогами керівних документів, порядком проведення бесід і заповнення листів вивчення та іншими питаннями.
Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:
індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, закладу освіти, в якому працює (навчається) призовник;
заходів професійно-психологічного відбору;
аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними (міськими) військовими комісаріатами від органів Національної поліції, судів, органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я, інших державних
органів, підприємств, установ, організацій."
Фактично, вже з березня будуть розсилатись повістки на проходження мед комісії, чи уточнення військово-облікових данних.Тепер я зрозумів, як їм вдалось відправити першу команду вже 3 жовтня в осінній призов.
отказывает логика и здравый смысл...