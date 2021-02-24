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Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу в 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В 2021 році звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, передбачено провести у квітні – липні та в жовтні – грудні. "У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19)", - сказано в документі.

Згідно з указом, "призов громадян України на строкову військову службу буде проведено впродовж квітня - червня і протягом жовтня - грудня 2021 року".

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.

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"Проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі президента нагадують, що згідно з рішенням РНБО строковики не залучаються до виконання бойових завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.
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Топ коментарі
+17
Чотирикратний уклоніст підписує указ про строки призову до ЗСУ !!! ))))
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24.02.2021 20:01
+13
Абсурд ,четырежды откосивший может призывать
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24.02.2021 20:08
+12
Зеленський нічого доброго не заслуговує.
Бажаю йому доотримати те, від чого втік янукович.
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24.02.2021 20:00
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Хай Зечмо покаже приклад .
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24.02.2021 19:58 Відповісти
Абсурд ,четырежды откосивший может призывать
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24.02.2021 20:08 Відповісти
Позор клоуну.
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24.02.2021 20:19 Відповісти
Поздно , пусть утилизируется ИУДА подрашистная
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24.02.2021 20:11 Відповісти
Его мамка с папкой не отпускают
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24.02.2021 21:01 Відповісти
Невже й сам ухилянт піде 🤗?
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24.02.2021 20:00 Відповісти
Сцыкло - уклонист, а сам других призывает, где такое видано, где такое слыхано?
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24.02.2021 20:21 Відповісти
Зеленський нічого доброго не заслуговує.
Бажаю йому доотримати те, від чого втік янукович.
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24.02.2021 20:00 Відповісти
Перед януковичем закривались двері Ради, і Рада виставила його за межі посади.
У Зеленського вояк з НацГвардії ї впустив свідоцтво президента. Тому, не випадково, Зеленський поюоюється вояків. Гадаю, і в нього доля буде іншою.
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24.02.2021 20:12 Відповісти
Маєте на увазі карму? Ну що ж можливо, можливо ...
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24.02.2021 20:15 Відповісти
Хто зна, чи це карма.
Кучма не пішов на інавгурацію до Ради, а обрав палац Україна. Отримав Україну без Кучми.
В Ющенка не злетів один з голубів. І майже усі його наміри залишались втіленими лише частково.
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24.02.2021 23:04 Відповісти
Ну так специально же впустил. Интересно - где он щас работает. Наверное топ-манагером сам догадайтесь где Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу в 2021 году - Цензор.НЕТ 4615
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24.02.2021 20:22 Відповісти
Чотирикратний уклоніст підписує указ про строки призову до ЗСУ !!! ))))
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24.02.2021 20:01 Відповісти
ГАНЬБА!!!
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24.02.2021 20:24 Відповісти
Таке тільки в нашій грішній Україні можливо.
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24.02.2021 21:16 Відповісти
Ед,зміни шрифт ,таке масне негарно !!!)))
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24.02.2021 21:24 Відповісти
А шо у этого поца за болячка была от косяка?
Кривой рояль или ...
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24.02.2021 20:08 Відповісти
Справді цікаво. Добре якщо просто енурез, але ж раптом він не може виконувати президентських обов'язків?
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24.02.2021 20:16 Відповісти
...ну,тоді чисто відрубати цей нацюцюрник наживо,тьфу...
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24.02.2021 20:23 Відповісти
Бронь из квн от самого маслякова
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24.02.2021 21:03 Відповісти
неужели мини-напалеон соизволит отдать долг и добровольно пройдет курс молодого бойца?
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24.02.2021 20:20 Відповісти
Ой, только не надо смешить народ - не надо.
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24.02.2021 20:26 Відповісти
А че и не...легкий короткометражный трэээш-видосик-"вован-*********"...
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24.02.2021 20:46 Відповісти
закономерно ментовско прокурорско судовая власть ориентированная на рашостан планомерно начинает раскачивать страну в сторону хаоса
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24.02.2021 20:49 Відповісти
..пацаны, не берите пример с него, не косите хоть, как говнокомандувач-рецидивист..
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24.02.2021 20:57 Відповісти
Уклонист указывает как нужно долг родине отдавать
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24.02.2021 21:00 Відповісти
Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році - Цензор.НЕТ 9556
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24.02.2021 21:09 Відповісти
Особа не маюча взагалі ніякого відношення до армії і на тобі - го внокомандувач - це можливо тільки в нас
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24.02.2021 21:13 Відповісти
Чомусь " ло " пропустилось
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24.02.2021 21:15 Відповісти
Буває !!!))) Зеленський підписав указ про строки призову на строкову військову службу в 2021 році - Цензор.НЕТ 7440
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24.02.2021 21:26 Відповісти
Не особа, пане Іване, а істота.
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24.02.2021 21:48 Відповісти
А, сам послужить не хочет? Понюхать портянки!
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24.02.2021 22:19 Відповісти
Он же не лох и обитает не в Израиле.
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24.02.2021 23:11 Відповісти
Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст.335ККУ. Україна, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути попередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію дій суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живіть довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
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24.02.2021 22:22 Відповісти
Окрема подяка Зеленському за 4 місяці призову, такий же тиран, як і Порошенко. Та сама доля тебе і чекає.
https://www.president.gov.ua/documents/712021-36821

"7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2021 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2021 року."
Окрема подяка Кабінету міністрів України, за 4 місяці призову.

https://ukurier.gov.ua/media/files/2021-2/19_P9-19.pdf

"Не пізніше ніж за місяць до початку чергового призову в районних (міських) військових комісаріатах розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, якими передбачаються строки, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.
З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням із планом, списками
призовників, вимогами керівних документів, порядком проведення бесід і заповнення листів вивчення та іншими питаннями.
Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:
індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, закладу освіти, в якому працює (навчається) призовник;
заходів професійно-психологічного відбору;
аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними (міськими) військовими комісаріатами від органів Національної поліції, судів, органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я, інших державних
органів, підприємств, установ, організацій."
Фактично, вже з березня будуть розсилатись повістки на проходження мед комісії, чи уточнення військово-облікових данних.Тепер я зрозумів, як їм вдалось відправити першу команду вже 3 жовтня в осінній призов.
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24.02.2021 22:29 Відповісти
Ну тебя нераба лавочного точно медкомиссия не пропустила
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24.02.2021 23:09 Відповісти
в любой "теме буба и война и он же головной командувач, отдающий приказы?"
отказывает логика и здравый смысл...
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25.02.2021 01:06 Відповісти
 
 